https://ria.ru/20240927/uchitel-1974985578.html
Фадеев заявил о необходимости защиты чести и достоинства учителей
Фадеев заявил о необходимости защиты чести и достоинства учителей - РИА Новости, 27.09.2024
Фадеев заявил о необходимости защиты чести и достоинства учителей
Задача защиты чести и достоинства российских учителей требует серьезных решений, в том числе на законодательном уровне, заявил в Новосибирске советник... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:46
2024-09-27T08:46
2024-09-27T10:32
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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Задача защиты чести и достоинства российских учителей требует серьезных решений, в том числе на законодательном уровне, заявил в Новосибирске советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Защита чести и достоинства учителей наряду с развитием среднего образования и продолжением работы по повышению статуса рабочих профессий стала одной из главных тем рабочей поездки Фадеева в Новосибирскую область, где он встретился с губернатором Андреем Травниковым, омбудсменом Еленой Зерняевой, уполномоченным по правам ребенка в регионе Надеждой Болтенко, членами региональной Общественной палаты. "Мы знаем, как могут себя вести хулиганствующие подростки, есть проблема родителей – многие воспринимают образование, школу как сферу услуг, и относятся к учителям как к услужающим. А учитель не услужающий. Здесь надо принимать серьезные решения, в том числе законодательные", - привели слова Фадеева в областном правительстве. Советник президента отметил, что защитить учителя, его честь и достоинство – одно из поручений президента РФ. Работая в этом направлении, Фадеев в поездке по сибирским регионам проводит встречи с директорами школ, с выдающимися педагогами и сообществом родителей. "Моя позиция - надо прислушиваться к тому, что происходит в лучших школах, которые могут стать образцом для всей страны. Вот к этим людям и надо прислушиваться, и на основе их мнения, их опыта, их анализа принимать управленческие решения, в том числе законодательные", - подчеркнул Фадеев. Глава Новосибирской области рассказал советнику президента РФ о росте популярности рабочих профессий. По словам Травникова, в течение последних четырех лет бюджетные места в колледжах серьезно прирастают, за этот период - в полтора раза. Также в регионе развивается движение студенческих отрядов.
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общество, россия, новосибирская область, новосибирск, валерий фадеев, андрей травников, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Валерий Фадеев, Андрей Травников, Социальный навигатор, СН_Образование
Фадеев заявил о необходимости защиты чести и достоинства учителей
Фадеев: защита чести и достоинства российских учителей требует серьезных решений
НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Задача защиты чести и достоинства российских учителей требует серьезных решений, в том числе на законодательном уровне, заявил в Новосибирске советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Защита чести и достоинства учителей наряду с развитием среднего образования и продолжением работы по повышению статуса рабочих профессий стала одной из главных тем рабочей поездки Фадеева в Новосибирскую область
, где он встретился с губернатором Андреем Травниковым
, омбудсменом Еленой Зерняевой, уполномоченным по правам ребенка в регионе Надеждой Болтенко, членами региональной Общественной палаты.
"Мы знаем, как могут себя вести хулиганствующие подростки, есть проблема родителей – многие воспринимают образование, школу как сферу услуг, и относятся к учителям как к услужающим. А учитель не услужающий. Здесь надо принимать серьезные решения, в том числе законодательные", - привели слова Фадеева в областном правительстве.
Советник президента отметил, что защитить учителя, его честь и достоинство – одно из поручений президента РФ. Работая в этом направлении, Фадеев в поездке по сибирским регионам проводит встречи с директорами школ, с выдающимися педагогами и сообществом родителей.
"Моя позиция - надо прислушиваться к тому, что происходит в лучших школах, которые могут стать образцом для всей страны. Вот к этим людям и надо прислушиваться, и на основе их мнения, их опыта, их анализа принимать управленческие решения, в том числе законодательные", - подчеркнул Фадеев.
Глава Новосибирской области рассказал советнику президента РФ о росте популярности рабочих профессий. По словам Травникова, в течение последних четырех лет бюджетные места в колледжах серьезно прирастают, за этот период - в полтора раза. Также в регионе развивается движение студенческих отрядов.