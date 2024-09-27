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Около 90 российских ученых сменили институты и продолжат работать с ЦЕРН - РИА Новости, 27.09.2024
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04:08 27.09.2024 (обновлено: 11:33 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/tsern-1974972237.html
Около 90 российских ученых сменили институты и продолжат работать с ЦЕРН
Около 90 российских ученых сменили институты и продолжат работать с ЦЕРН - РИА Новости, 27.09.2024
Около 90 российских ученых сменили институты и продолжат работать с ЦЕРН
Около 90 ученых из 500, которые работали в российских институтах с Европейской организацией ядерных исследований, с кем сотрудничество закончится 30 ноября,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T04:08
2024-09-27T11:33
россия
кольцово
швейцария
мария захарова
курчатовский институт
российская академия наук
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ЖЕНЕВА, 27 сен — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 90 ученых из 500, которые работали в российских институтах с Европейской организацией ядерных исследований, с кем сотрудничество закончится 30 ноября, сменили институты и продолжат работать с ЦЕРН, заявил РИА Новости официальный представитель организации Арно Марсолье. &quot;Из 500 ученых, работавших в российских институтах с ЦЕРН, около 90 за это время (с марта. — Прим. ред.) сменили институты. Таким образом, они продолжат работать с ЦЕРН. Смена институтов — обычное явление в научном мире&quot;, — сказал он.Марсолье добавил, что менее двадцати ученых, работающих в российских институтах с ЦЕРН, все еще ищут новый институт для продолжения работы с организацией.В марте Марсолье заявил агентству, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение ЦЕРН политизированным и абсолютно неприемлемым, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований, подчеркнула она. Марсолье также уточнил РИА Новости, что не все ученые являются гражданами России, но работают в российских институтах.Весной этого года в Институте ядерной физики заявляли, что Россия в связи с запретом на работу в ЦЕРН остро нуждается в собственной государственной программе развития фундаментальной физики для изучения глубинных свойств элементарных частиц и их взаимодействий, отмечая, что пример такой прорывной программы — федеральная научно-техническая программа нейтронных и синхротронных исследований под руководством НИЦ "Курчатовский институт", в рамках которой в новосибирском наукограде Кольцово идет создание источника синхротронного излучения ЦКП "СКИФ". При этом ИЯФ СО РАН в инициативном порядке уже разработал программу развития электрон-позитронных коллайдеров в России — основных инструментов для изучения фундаментальных свойств материи. ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
https://ria.ru/20240926/tsern-1974736814.html
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россия, кольцово, швейцария, мария захарова, курчатовский институт, российская академия наук
Россия, Кольцово, Швейцария, Мария Захарова, Курчатовский институт, Российская академия наук
Около 90 российских ученых сменили институты и продолжат работать с ЦЕРН

Около 90 из 500 российских ученых сменили институты и продолжат работать с ЦЕРН

© AP Photo / Martial TrezziniЛинейный ускоритель Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии
Линейный ускоритель Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Martial Trezzini
Линейный ускоритель Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 сен — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 90 ученых из 500, которые работали в российских институтах с Европейской организацией ядерных исследований, с кем сотрудничество закончится 30 ноября, сменили институты и продолжат работать с ЦЕРН, заявил РИА Новости официальный представитель организации Арно Марсолье.
«

"Из 500 ученых, работавших в российских институтах с ЦЕРН, около 90 за это время (с марта. — Прим. ред.) сменили институты. Таким образом, они продолжат работать с ЦЕРН. Смена институтов — обычное явление в научном мире", — сказал он.

Марсолье добавил, что менее двадцати ученых, работающих в российских институтах с ЦЕРН, все еще ищут новый институт для продолжения работы с организацией.
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В марте Марсолье заявил агентству, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение ЦЕРН политизированным и абсолютно неприемлемым, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований, подчеркнула она. Марсолье также уточнил РИА Новости, что не все ученые являются гражданами России, но работают в российских институтах.
Весной этого года в Институте ядерной физики заявляли, что Россия в связи с запретом на работу в ЦЕРН остро нуждается в собственной государственной программе развития фундаментальной физики для изучения глубинных свойств элементарных частиц и их взаимодействий, отмечая, что пример такой прорывной программы — федеральная научно-техническая программа нейтронных и синхротронных исследований под руководством НИЦ "Курчатовский институт", в рамках которой в новосибирском наукограде Кольцово идет создание источника синхротронного излучения ЦКП "СКИФ". При этом ИЯФ СО РАН в инициативном порядке уже разработал программу развития электрон-позитронных коллайдеров в России — основных инструментов для изучения фундаментальных свойств материи.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
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РоссияКольцовоШвейцарияМария ЗахароваКурчатовский институтРоссийская академия наук
 
 
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