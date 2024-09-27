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В Кировской области открылся центр реабилитации участников СВО - РИА Новости, 27.09.2024
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16:57 27.09.2024 (обновлено: 17:01 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/tsentr-1975120245.html
В Кировской области открылся центр реабилитации участников СВО
В Кировской области открылся центр реабилитации участников СВО - РИА Новости, 27.09.2024
В Кировской области открылся центр реабилитации участников СВО
Центр медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения участников СВО и членов их семей с детьми начал работу в деревне Митино Кировской области,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:57
2024-09-27T17:01
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Центр медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения участников СВО и членов их семей с детьми начал работу в деревне Митино Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Центр включает в себя 17 индивидуальных комфортабельных номеров. Ежегодно проходить реабилитацию в них смогут более 400 семей участников СВО с детьми. Часть номеров специально подготовлены для маломобильных граждан. "В центре созданы все условия для реабилитации, лечения и отдыха участников СВО и членов их семей. Это залы лечебной физкультуры, оснащенные современными реабилитационными тренажерами, помещения для оказания психологической и психотерапевтической помощи, кабинеты врачей, процедурный кабинет, кабинет медицинского массажа, кабинет физиолечения, игровая комната для детей, столовая", - говорится в сообщении. Работу центра реабилитации оценили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и первый заместитель председателя Совета Федерации и врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев. "Центр действительно современный, по-домашнему уютный. В нем работают неравнодушные медики. Очень важно, что наши ребята могут приехать сюда с женами и детьми, проводить время вместе, гулять, посещать экскурсии. Это не только объединяет семью, но и делает восстановление более успешным. Президент России ранее отмечал, что близкие - это лучшие специалисты по реабилитации. И это доказано многочисленными примерами героев. Уверена, что центр станет гостеприимным домом для наших защитников", - цитирует пресс-служба слова Цивилевой. Отмечается, что новый центр был создан менее чем за один год. Здание было предоставлено правительством региона и оснащено необходимым оборудованием за счет бюджета. Работы по капитальному ремонту здания для размещения Центра начались в октябре 2023 года. Внебюджетные средства на эти цели привлек депутат Госдумы РФ Рахим Азимов, заявивший, что "создание Центра медицинской реабилитации - это выполнение поручений президента и наш вклад в поддержку и заботу о тех, кто сейчас защищает Россию". "Хочу поблагодарить правительство Кировской области и тех, кто вложил собственные средства в этот центр, за то, что этот проект состоялся. Я думаю, что таких учреждений на территории нашей страны должно быть еще больше для того, чтобы решить задачи по реабилитации наших военнослужащих", - приводятся в сообщении слова Якушева. Губернатор Кировской области подчеркнул, что в регионе действует широкий спектр мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей. По его словам, в области принято 39 мер поддержки, а создание центра реабилитации в год 650-летия города Кирова - еще одна такая мера. "Мы одними из первых в стране начали строить центр медицинской реабилитации для военнослужащих. Место выбрано не случайно, Митино - это известное курортное место. Поэтому восстановлению воинов будет способствовать и прилегающая к Центру территория. Участок благоустроили, оборудовали зону активного отдыха с уличными тренажерами и дорожками для прогулок", - отметил глава региона. Уточняется, что в центре будет организована работа по нескольким профилям: санаторно-курортное лечение взрослых и детей, медицинская реабилитация пациентов с нарушениями функций периферической нервной системы и костно–мышечной системы, а также другие виды лечения, которые будут необходимы для восстановления.
https://ria.ru/20240924/svo-1974405452.html
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общество, кировская область, россия, митино, владимир якушев, совет федерации рф, единая россия, госдума рф
Общество, Кировская область, Россия, Митино, Владимир Якушев, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Госдума РФ
В Кировской области открылся центр реабилитации участников СВО

В деревне Митино Кировской области открылся центр реабилитации участников СВО

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиПервый в России семейный Центр реабилитации участников СВО в Кировской области
Первый в России семейный Центр реабилитации участников СВО в Кировской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Первый в России семейный Центр реабилитации участников СВО в Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Центр медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения участников СВО и членов их семей с детьми начал работу в деревне Митино Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Центр включает в себя 17 индивидуальных комфортабельных номеров. Ежегодно проходить реабилитацию в них смогут более 400 семей участников СВО с детьми. Часть номеров специально подготовлены для маломобильных граждан.
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"В центре созданы все условия для реабилитации, лечения и отдыха участников СВО и членов их семей. Это залы лечебной физкультуры, оснащенные современными реабилитационными тренажерами, помещения для оказания психологической и психотерапевтической помощи, кабинеты врачей, процедурный кабинет, кабинет медицинского массажа, кабинет физиолечения, игровая комната для детей, столовая", - говорится в сообщении.
Работу центра реабилитации оценили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и первый заместитель председателя Совета Федерации и врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
"Центр действительно современный, по-домашнему уютный. В нем работают неравнодушные медики. Очень важно, что наши ребята могут приехать сюда с женами и детьми, проводить время вместе, гулять, посещать экскурсии. Это не только объединяет семью, но и делает восстановление более успешным. Президент России ранее отмечал, что близкие - это лучшие специалисты по реабилитации. И это доказано многочисленными примерами героев. Уверена, что центр станет гостеприимным домом для наших защитников", - цитирует пресс-служба слова Цивилевой.
Отмечается, что новый центр был создан менее чем за один год. Здание было предоставлено правительством региона и оснащено необходимым оборудованием за счет бюджета. Работы по капитальному ремонту здания для размещения Центра начались в октябре 2023 года. Внебюджетные средства на эти цели привлек депутат Госдумы РФ Рахим Азимов, заявивший, что "создание Центра медицинской реабилитации - это выполнение поручений президента и наш вклад в поддержку и заботу о тех, кто сейчас защищает Россию".
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"Хочу поблагодарить правительство Кировской области и тех, кто вложил собственные средства в этот центр, за то, что этот проект состоялся. Я думаю, что таких учреждений на территории нашей страны должно быть еще больше для того, чтобы решить задачи по реабилитации наших военнослужащих", - приводятся в сообщении слова Якушева.
Губернатор Кировской области подчеркнул, что в регионе действует широкий спектр мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей. По его словам, в области принято 39 мер поддержки, а создание центра реабилитации в год 650-летия города Кирова - еще одна такая мера.
"Мы одними из первых в стране начали строить центр медицинской реабилитации для военнослужащих. Место выбрано не случайно, Митино - это известное курортное место. Поэтому восстановлению воинов будет способствовать и прилегающая к Центру территория. Участок благоустроили, оборудовали зону активного отдыха с уличными тренажерами и дорожками для прогулок", - отметил глава региона.
Уточняется, что в центре будет организована работа по нескольким профилям: санаторно-курортное лечение взрослых и детей, медицинская реабилитация пациентов с нарушениями функций периферической нервной системы и костно–мышечной системы, а также другие виды лечения, которые будут необходимы для восстановления.
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