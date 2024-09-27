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Татарстан начнет модернизацию коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 27.09.2024
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14:43 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/tatarstan-1975071732.html
Татарстан начнет модернизацию коммунальной инфраструктуры
Татарстан начнет модернизацию коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 27.09.2024
Татарстан начнет модернизацию коммунальной инфраструктуры
Татарстан с 2025 года начнет реализацию республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:43
2024-09-27T14:43
жкх
россия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Татарстан с 2025 года начнет реализацию республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил глава республики Рустам Минниханов. "Мы обязательно продолжим реализацию программ, направленных на повышение качества жизни населения. Особое внимание будет уделено сфере ЖКХ, которая затрагивает каждого жителя республики. Одной из болевых точек является состояние объектов коммунальной инфраструктуры. Это мы видим по количеству аварий на сетях, а также по росту жалоб граждан на качество предоставляемых коммунальных услуг", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики. Глава Татарстана отметил, что благодаря решению президента страны с 2023 года в России реализуется программа модернизации коммунальной инфраструктуры. "В дополнение к ней нами принято решение с 2025 года начать реализацию новой республиканской программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Министерству строительства необходимо определить наиболее проблемные территории и объекты и внести соответствующие предложения", - проинформировал он. По словам Минниханова, крайне важно, чтобы проводимая работа в рамках республиканских программ и нацпроектов велась в комплексе. Строительство жилья, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, по его убеждению, должно быть синхронизировано. Глава Татарстана является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни". В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" предусмотрена реализация 12 федеральных проектов, обеспечивающих достижение показателей национальной цели развития "Комфортная и безопасная среда для жизни".
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жкх, россия, рустам минниханов
ЖКХ, Россия, Рустам Минниханов

Татарстан начнет модернизацию коммунальной инфраструктуры

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Татарстан с 2025 года начнет реализацию республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"Мы обязательно продолжим реализацию программ, направленных на повышение качества жизни населения. Особое внимание будет уделено сфере ЖКХ, которая затрагивает каждого жителя республики. Одной из болевых точек является состояние объектов коммунальной инфраструктуры. Это мы видим по количеству аварий на сетях, а также по росту жалоб граждан на качество предоставляемых коммунальных услуг", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.
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Глава Татарстана отметил, что благодаря решению президента страны с 2023 года в России реализуется программа модернизации коммунальной инфраструктуры.
"В дополнение к ней нами принято решение с 2025 года начать реализацию новой республиканской программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Министерству строительства необходимо определить наиболее проблемные территории и объекты и внести соответствующие предложения", - проинформировал он.
По словам Минниханова, крайне важно, чтобы проводимая работа в рамках республиканских программ и нацпроектов велась в комплексе. Строительство жилья, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, по его убеждению, должно быть синхронизировано.
Глава Татарстана является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни". В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" предусмотрена реализация 12 федеральных проектов, обеспечивающих достижение показателей национальной цели развития "Комфортная и безопасная среда для жизни".
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