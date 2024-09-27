https://ria.ru/20240927/tatarstan-1975071732.html

Татарстан начнет модернизацию коммунальной инфраструктуры

Татарстан начнет модернизацию коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 27.09.2024

Татарстан начнет модернизацию коммунальной инфраструктуры

Татарстан с 2025 года начнет реализацию республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:43

2024-09-27T14:43

2024-09-27T14:43

жкх

россия

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Татарстан с 2025 года начнет реализацию республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил глава республики Рустам Минниханов. "Мы обязательно продолжим реализацию программ, направленных на повышение качества жизни населения. Особое внимание будет уделено сфере ЖКХ, которая затрагивает каждого жителя республики. Одной из болевых точек является состояние объектов коммунальной инфраструктуры. Это мы видим по количеству аварий на сетях, а также по росту жалоб граждан на качество предоставляемых коммунальных услуг", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики. Глава Татарстана отметил, что благодаря решению президента страны с 2023 года в России реализуется программа модернизации коммунальной инфраструктуры. "В дополнение к ней нами принято решение с 2025 года начать реализацию новой республиканской программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Министерству строительства необходимо определить наиболее проблемные территории и объекты и внести соответствующие предложения", - проинформировал он. По словам Минниханова, крайне важно, чтобы проводимая работа в рамках республиканских программ и нацпроектов велась в комплексе. Строительство жилья, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, по его убеждению, должно быть синхронизировано. Глава Татарстана является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни". В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" предусмотрена реализация 12 федеральных проектов, обеспечивающих достижение показателей национальной цели развития "Комфортная и безопасная среда для жизни".

https://ria.ru/20240420/zhile-1941272111.html

https://ria.ru/20240914/utilizatsiya-1972692224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, россия, рустам минниханов