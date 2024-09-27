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Столтенберг допустил проведение военных операций за пределами границ НАТО - РИА Новости, 27.09.2024
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16:44 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1975115146.html
Столтенберг допустил проведение военных операций за пределами границ НАТО
Столтенберг допустил проведение военных операций за пределами границ НАТО - РИА Новости, 27.09.2024
Столтенберг допустил проведение военных операций за пределами границ НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который 1 октября покинет свой пост и передаст руководство альянсом Марку Рютте, в своей итоговой аналитической статье не... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:44
2024-09-27T16:44
в мире
справки
афганистан
сша
кабул (город)
йенс столтенберг
марк рютте
мохаммад хасан ахунд
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который 1 октября покинет свой пост и передаст руководство альянсом Марку Рютте, в своей итоговой аналитической статье не исключил, что в будущем силы блока будут проводить военные операции за пределами своих границ, подобные Афганистану, но подчеркнул, что такие операции "должны заранее иметь четко определенные цели". "В будущем нас могут снова призвать к военному вмешательству за пределами наших границ. Однако любая будущая операция должна иметь четко определенные цели. Мы должны четко понимать, что силы НАТО могут достичь, а что – нет", - пишет генсек. При этом Столтенберг признал, что операция в Афганистане стала, по сути, провалом альянса, поскольку оказалась для него "слишком амбициозной". "Военная мощь имеет свои пределы. Афганистан является показательным примером. Наше военное вмешательство помогло ослабить "Аль-Каиду"* и не допустить, чтобы Афганистан стал убежищем для международных террористов... Мы достигли наших первоначальных целей, но и столкнулись с ценой "расползания" миссии. Создание демократического и единого Афганистана с равными правами для всех было достойной целью, но она была слишком амбициозной. То, что начиналось как целенаправленная контртеррористическая операция, превратилось в масштабное задание по строительству нации", - пояснил генсек. По его словам, тот факт, что афганское правительство и силы безопасности рухнули так быстро, продемонстрировал, почему было правильным уйти - не было никаких доказательств того, что наше пребывание там в течение еще 20 лет изменило бы результат. США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". В 2020 году США и радикальное движение "Талибан"** подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск при прекращении насилия в стране. На тот момент в Афганистане находились менее 10 тысяч военных из стран НАТО и государств-партнеров альянса, в том числе 2500 американских военнослужащих. Их основной задачей являлось обучение и подготовка афганских сил безопасности. Генсек НАТО ранее неоднократно заявлял, что решение о выводе войск из Афганистана должно быть принято союзниками совместно. Столтенберг отмечал, что в Афганистане по-прежнему сохраняется "высокий уровень насилия", мирные переговоры остаются хрупкими и существует опасность превращения этой страны в плацдарм для международного терроризма. В свою очередь, радикальное движение "Талибан"** заявляло, что не будет участвовать ни в каких конференциях по урегулированию в Афганистане, пока из страны не будут выведены все иностранные войска. В апреле 2021 года генсек НАТО по итогам заседания глав МИД стран альянса сообщил, что страны блока в координации с США решили с 1 мая начать вывод войск из Афганистана. Он шел с опережением графика, Вашингтон ставил целью полностью уйти из Афганистана к 31 августа, что оказалось полной неоджиданностью для европейских союзников по НАТО, которым пришлось в авральном порядке проводить эвакуацию собственных граждан. На фоне эвакуации западных сил из Афганистана поддерживаемое НАТО афганское правительство и силовые структуры быстро теряли контроль над ситуацией, фактически не оказывая сопротивления наступавшим талибам**. Незадолго до падения Кабула бывший президент Афганистана Ашраф Гани спешно покинул страну и объявился в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом страны НАТО на протяжении последних лет вкладывали огромные средства в подготовку афганских силовиков и приобретение техники для их нужд. 15 августа 2021 года талибы**, активизировавшие наступление на правительственные силы Афганистана, вошли в Кабул. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.** Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html
https://ria.ru/20240911/nato-1972070573.html
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афганистан
сша
кабул (город)
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в мире, справки, афганистан, сша, кабул (город), йенс столтенберг, марк рютте, мохаммад хасан ахунд, нато, талибан, аль-каида
В мире, Справки, Афганистан, США, Кабул (город), Йенс Столтенберг, Марк Рютте, Мохаммад Хасан Ахунд, НАТО, Талибан, Аль-Каида
Столтенберг допустил проведение военных операций за пределами границ НАТО

Столтенберг: НАТО может проводить военные операции за пределами своих границ

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который 1 октября покинет свой пост и передаст руководство альянсом Марку Рютте, в своей итоговой аналитической статье не исключил, что в будущем силы блока будут проводить военные операции за пределами своих границ, подобные Афганистану, но подчеркнул, что такие операции "должны заранее иметь четко определенные цели".
"В будущем нас могут снова призвать к военному вмешательству за пределами наших границ. Однако любая будущая операция должна иметь четко определенные цели. Мы должны четко понимать, что силы НАТО могут достичь, а что – нет", - пишет генсек.
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При этом Столтенберг признал, что операция в Афганистане стала, по сути, провалом альянса, поскольку оказалась для него "слишком амбициозной".
"Военная мощь имеет свои пределы. Афганистан является показательным примером. Наше военное вмешательство помогло ослабить "Аль-Каиду"* и не допустить, чтобы Афганистан стал убежищем для международных террористов... Мы достигли наших первоначальных целей, но и столкнулись с ценой "расползания" миссии. Создание демократического и единого Афганистана с равными правами для всех было достойной целью, но она была слишком амбициозной. То, что начиналось как целенаправленная контртеррористическая операция, превратилось в масштабное задание по строительству нации", - пояснил генсек.
По его словам, тот факт, что афганское правительство и силы безопасности рухнули так быстро, продемонстрировал, почему было правильным уйти - не было никаких доказательств того, что наше пребывание там в течение еще 20 лет изменило бы результат.
США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
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В 2020 году США и радикальное движение "Талибан"** подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск при прекращении насилия в стране. На тот момент в Афганистане находились менее 10 тысяч военных из стран НАТО и государств-партнеров альянса, в том числе 2500 американских военнослужащих. Их основной задачей являлось обучение и подготовка афганских сил безопасности. Генсек НАТО ранее неоднократно заявлял, что решение о выводе войск из Афганистана должно быть принято союзниками совместно. Столтенберг отмечал, что в Афганистане по-прежнему сохраняется "высокий уровень насилия", мирные переговоры остаются хрупкими и существует опасность превращения этой страны в плацдарм для международного терроризма. В свою очередь, радикальное движение "Талибан"** заявляло, что не будет участвовать ни в каких конференциях по урегулированию в Афганистане, пока из страны не будут выведены все иностранные войска.
В апреле 2021 года генсек НАТО по итогам заседания глав МИД стран альянса сообщил, что страны блока в координации с США решили с 1 мая начать вывод войск из Афганистана. Он шел с опережением графика, Вашингтон ставил целью полностью уйти из Афганистана к 31 августа, что оказалось полной неоджиданностью для европейских союзников по НАТО, которым пришлось в авральном порядке проводить эвакуацию собственных граждан. На фоне эвакуации западных сил из Афганистана поддерживаемое НАТО афганское правительство и силовые структуры быстро теряли контроль над ситуацией, фактически не оказывая сопротивления наступавшим талибам**.
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Вчера, 12:13
Незадолго до падения Кабула бывший президент Афганистана Ашраф Гани спешно покинул страну и объявился в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом страны НАТО на протяжении последних лет вкладывали огромные средства в подготовку афганских силовиков и приобретение техники для их нужд. 15 августа 2021 года талибы**, активизировавшие наступление на правительственные силы Афганистана, вошли в Кабул. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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19 сентября, 18:24
 
В миреСправкиАфганистанСШАКабул (город)Йенс СтолтенбергМарк РюттеМохаммад Хасан АхундНАТОТалибанАль-Каида
 
 
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