https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1974981690.html
Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина
Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина - РИА Новости, 27.09.2024
Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина
Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения президента Владимира Путина об обновлении политики России в области ядерного РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T07:59
2024-09-27T07:59
2024-09-27T13:32
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения президента Владимира Путина об обновлении политики России в области ядерного сдерживания, об этом он сообщил, выступая в Atlantic Council в Вашингтоне. "Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее", — сказал Столтенберг. "Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя", — сказал он. Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета безопасности России предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. По его словам, Россия поступит аналогичным образом и в случае агрессии против Белоруссии.
https://ria.ru/20240617/nato-1953303191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вашингтон (штат), владимир путин, йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина
Столтенберг испугался за НАТО после выступления Путина по ядерной доктрине