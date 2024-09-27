https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1974981690.html

Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина

Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина - РИА Новости, 27.09.2024

Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина

Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения президента Владимира Путина об обновлении политики России в области ядерного РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T07:59

2024-09-27T07:59

2024-09-27T13:32

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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения президента Владимира Путина об обновлении политики России в области ядерного сдерживания, об этом он сообщил, выступая в Atlantic Council в Вашингтоне. "Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее", — сказал Столтенберг. "Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя", — сказал он. Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета безопасности России предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. По его словам, Россия поступит аналогичным образом и в случае агрессии против Белоруссии.

https://ria.ru/20240617/nato-1953303191.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, вашингтон (штат), владимир путин, йенс столтенберг, нато