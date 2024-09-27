Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 27.09.2024 (обновлено: 13:32 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1974981690.html
Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина
Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина - РИА Новости, 27.09.2024
Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина
Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения президента Владимира Путина об обновлении политики России в области ядерного РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T07:59
2024-09-27T13:32
в мире
россия
украина
вашингтон (штат)
владимир путин
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767437_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_1693703967241a53a564c25b1fd49fae.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения президента Владимира Путина об обновлении политики России в области ядерного сдерживания, об этом он сообщил, выступая в Atlantic Council в Вашингтоне. "Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее", — сказал Столтенберг. "Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя", — сказал он. Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета безопасности России предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. По его словам, Россия поступит аналогичным образом и в случае агрессии против Белоруссии.
https://ria.ru/20240617/nato-1953303191.html
россия
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767437_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_ea46d2a34cb8fb97543c31299ba02da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вашингтон (штат), владимир путин, йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина

Столтенберг испугался за НАТО после выступления Путина по ядерной доктрине

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения президента Владимира Путина об обновлении политики России в области ядерного сдерживания, об этом он сообщил, выступая в Atlantic Council в Вашингтоне.
"Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее", — сказал Столтенберг. "Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя", — сказал он.
Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета безопасности России предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. По его словам, Россия поступит аналогичным образом и в случае агрессии против Белоруссии.
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
17 июня, 02:19
 
В миреРоссияУкраинаВашингтон (штат)Владимир ПутинЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала