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Врач связала употребление сосисок с возникновением рака - РИА Новости, 27.09.2024
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03:27 27.09.2024 (обновлено: 03:28 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/sosiski-1974971201.html
Врач связала употребление сосисок с возникновением рака
Врач связала употребление сосисок с возникновением рака - РИА Новости, 27.09.2024
Врач связала употребление сосисок с возникновением рака
Ежедневное употребление сосисок, как и обработанного мяса в целом, повышает риск развития колоректального рака, деменции, а также увеличивает вероятность... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T03:27
2024-09-27T03:28
московская область (подмосковье)
воз
общество
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ежедневное употребление сосисок, как и обработанного мяса в целом, повышает риск развития колоректального рака, деменции, а также увеличивает вероятность появления ишемической болезни сердца, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "В 2015 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы. В нее входят продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена. Эксперты ВОЗ уточнили, что решение было принято на основе эпидемиологических исследований о том, что употребление обработанного мяса может быть связано с колоректальным раком. Анализ показал, что ежедневное потребление около 50 граммов обработанного мяса — это одна средняя сосиска - связано с повышением риска развития колоректального рака на 18%", - сказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, ежедневное употребление сосисок может быть связано и с другими злокачественными новообразованиями. Например, риск рака молочной железы растет на 6%, а рака легких - на 12%. Кроме того, каждые 50 граммов съеденного за день обработанного мяса повышают риск ишемической болезни сердца на 18%. Этот эффект объясняется тем, что в обработанном мясе содержится много соли и насыщенных жиров. Их избыток приводит к повышению артериального давления, способствует развитию атеросклероза артерий сердца, а это фактор риска развития ишемической болезни сердца. Также каждые дополнительные 25 граммов обработанного мяса в день могут увеличить вероятность деменции более чем на 40%. А обычное мясо обладает обратным эффектом. "Определить, какое количество колбасы и сосисок безопасно, а какое - нет, довольно сложно. В любом случае назвать эти продукты полезными нельзя, в том числе потому, что в них обычно много соли и жира. То есть по возможности их точно стоит заменить другими источниками белка", - резюмировала Сухорукова.
https://ria.ru/20240926/ovoschi-1974736242.html
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московская область (подмосковье), воз, общество
Московская область (Подмосковье), ВОЗ, Общество
Врач связала употребление сосисок с возникновением рака

Врач Сухорукова: частое употребление сосисок может вызвать колоректальный рак

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатели выбирают товар в гипермаркете
Покупатели выбирают товар в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ежедневное употребление сосисок, как и обработанного мяса в целом, повышает риск развития колоректального рака, деменции, а также увеличивает вероятность появления ишемической болезни сердца, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"В 2015 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы. В нее входят продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена. Эксперты ВОЗ уточнили, что решение было принято на основе эпидемиологических исследований о том, что употребление обработанного мяса может быть связано с колоректальным раком. Анализ показал, что ежедневное потребление около 50 граммов обработанного мяса — это одна средняя сосиска - связано с повышением риска развития колоректального рака на 18%", - сказала Сухорукова.
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По словам гастроэнтеролога, ежедневное употребление сосисок может быть связано и с другими злокачественными новообразованиями. Например, риск рака молочной железы растет на 6%, а рака легких - на 12%.
Кроме того, каждые 50 граммов съеденного за день обработанного мяса повышают риск ишемической болезни сердца на 18%. Этот эффект объясняется тем, что в обработанном мясе содержится много соли и насыщенных жиров. Их избыток приводит к повышению артериального давления, способствует развитию атеросклероза артерий сердца, а это фактор риска развития ишемической болезни сердца. Также каждые дополнительные 25 граммов обработанного мяса в день могут увеличить вероятность деменции более чем на 40%. А обычное мясо обладает обратным эффектом.
"Определить, какое количество колбасы и сосисок безопасно, а какое - нет, довольно сложно. В любом случае назвать эти продукты полезными нельзя, в том числе потому, что в них обычно много соли и жира. То есть по возможности их точно стоит заменить другими источниками белка", - резюмировала Сухорукова.
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