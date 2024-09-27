https://ria.ru/20240927/razvitie-1974845757.html

Не только текстиль: направления развития экономики Ивановской области

Не только текстиль: направления развития экономики Ивановской области - РИА Новости, 27.09.2024

Не только текстиль: направления развития экономики Ивановской области

Существует такое понятие, как региональная специализация экономики, когда, в силу климата, географии, природных и людских ресурсов, в производстве доминирует та РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:30

2024-09-27T10:30

2024-09-27T10:30

ивановская область

экономика

россия

станислав воскресенский

импортозамещение

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974853144_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_ea7c10f1202f593c0d1a3d18ad0a2b27.jpg

Существует такое понятие, как региональная специализация экономики, когда, в силу климата, географии, природных и людских ресурсов, в производстве доминирует та или иная отрасль. Ивановская область очень долго считалась "текстильным" регионом. Действительно, еще 10 лет назад текстильные предприятия составляли основу всей местной экономики. Но сейчас Ивановская область успешно осваивает новые, высокотехнологичные отрасли промышленности, а если говорить про текстиль, то и в этой отрасли местные производители выпускают отнюдь не только ситцы. Что и показал недавно завершившийся Всероссийский форум легкой промышленностиЛидерство и импортозамещениеСейчас на долю региона приходится более 80% всех производимых в России натуральных хлопчатобумажных тканей и почти 75% трикотажных. За пять лет Ивановская область упрочила свое лидерство в России в производстве хлопчатобумажных тканей и освоила новый вид – производство трикотажного полотна, продолжая поставлять всей России готовое постельное белье, домашний трикотаж, текстиль для интерьера.Губернатор Станислав Воскресенский отметил, что сейчас главный вызов – наладить производство необходимых экономике инновационных тканей."Большую часть ткани, как вы знаете, завозят из-за рубежа, исторически так было несколько десятилетий. Сейчас у нас есть рост производства трикотажного полотна", - сказал он.А кроме того, напомнил губернатор: производители Ивановской области первыми в стране начали выпускать мембранные ткани, создан полноценный кластер. В этом году открыто первое в России прядильное производство из переработанного сырья в рамках экокластера "Зеленая нить".Летом 2022 года в городе Родники открыли самую крупную единовременно вводимую фабрику по выпуску трикотажного полотна "Унтекс" с современным оборудованием. Реализация этого проекта позволила увеличить объем российского производства трикотажных полотен на треть и снизить импортозависимость. А доля производства трикотажного полотна в Ивановской области возросла до 75%.На предприятии "НИИТМ" наладили производство тканей для парашютов. Это импортозамещающий проект, который завершил формирование в Ивановской области парашютного кластера. Теперь все комплектующие и сами парашюты выпускают в пределах региона.Высокотехнологичный текстильТенденцией последних лет стал уход от традиционного хлопчатобумажного текстиля в высокотехнологичные сектора.В Ивановской области создан первый промышленный кластер мембранных текстильных технологий, объединивший пять предприятий. Проект получил одобрение Минпромторга России и вошел в государственный реестр кластеров.Идея объединить текстильные предприятия региона в кластер принадлежит ГК "Меркурий", а входящее в группу компаний предприятие "Фотопринт-Иваново" в 2023 году открыло первое в России производство тканей с мембранным слоем собственной разработки. Ткань используется для пошива повседневной городской одежды, спецодежды.Производственное оборудование, в том числе автоматическая линия по производству гидрофильной мембраны, было приобретено при содействии Фонда развития промышленности в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта. Выход нового оборудования на промышленные объемы позволит на 100% замещать использовавшиеся ранее импортные материалы.В ближайшее время компания выпустит первый миллион метров мембранной ткани собственного производства. "Сейчас мы выпускаем порядка восьми новых артикулов уникальных тканей и замещаем полностью китайские поставки предыдущих лет. На перспективу планируем запустить новое производство лент для проклейки швов мембранной одежды, так как сейчас это головная боль всех швейных компаний", - рассказал учредитель предприятия Анатолий Кутняков.С компанией "Фотопринт-Иваново" был заключен первый в регионе специальный инвестиционный контракт, согласно которому инвестор обязуется реализовать проект на территории РФ, а государство в течение срока действия СПИК обеспечивает стабильность условий ведения бизнеса и предоставляет инвестору меры стимулирования, предусмотренные соглашением, в том числе налоговые льготы, особые условия аренды земли, упрощенный доступ к госзаказам и т.п."Сейчас перед страной стоит ряд технологических задач, и мы должны эти возможности не упустить. Предприниматели в нашем регионе очень крепкие, люди у нас очень работоспособны, поэтому достаточно быстро сумели организовать ряд таких высокотехнологичных производств. Одно из них – компания "Фотопринт – Иваново" у нас есть амбиция стать лидером в стране по производству мембранных тканей – производство полного цикла", - пояснил Станислав Воскресенский.Безотходное производствоВ июле 2024 года в экокластере "Зеленая нить" группой компаний "ЛидерТекс" был реализован полный замкнутый цикл выпуска текстильных изделий, включающий сбор вторсырья для переработки, прядение и выпуск готовой продукции. Запустили первое прядильное производство из переработанного сырья.Об организации собственного производства пряжи в группе компаний задумались, когда возникли трудности с поставками сырья. Было принято решение организовать выпуск пряжи из переработанного сырья - отходов швейного производства, ветоши, старой одежды для выпуска хлопчатобумажных перчаток. Сырье на переработку поступает из контейнеров, установленных в торговых центрах в Иванове, Москве и Ярославской области. Отходы швейного и трикотажного производства поставляют также региональные предприятия.Мощность прядильной фабрики – порядка 400 тонн в месяц, на начальном этапе выпуск составляет 200 тонн. Всего в рамках проекта полного цикла переработки создадут 200 новых рабочих мест.Инновационное машиностроениеВ Ивановской области работает машиностроительное предприятие "Профессионал". Там производится навесное оборудование для строительной, дорожной, горнодобывающей отраслей – ковши, стрелы для экскаваторов, рукояти, грейферное оборудование, рыхлители, шарнирные соединения, а также кузова самосвалов, изготавливаемые преимущественно из отечественного сырья и комплектующих.С 2018 года ивановские машиностроители в пять раз увеличили объем производимой продукции – до 17 тысяч тонн в год, по данным 2023 года. По некоторым видам продукции компания "Профессионал" вошла в топ-5 мировых производителей.В 2024 году компания начала при государственной поддержке реализовывать в особой экономической зоне "Иваново" инвестиционный проект строительства завода площадью около 100 тысяч квадратных метров по выпуску дорожно-строительной техники. Открытие предприятия позволит создать 1,5 тысячи новых рабочих мест, что практически удвоит число сотрудников – сейчас в "Профессионале" работает около 2 тысяч человек.Показательный факт – с нуля новое предприятие в Иванове строится впервые за 30 лет.Общий объем инвестиций в строительство нового завода составит около 10 миллиардов рублей собственных средств компании. Первый корпус завода планируют завершить в первой половине 2025 года. Окончательного завершения строительства ожидают в 2027 году."Достаточно значимый проект для нашего региона. Я напомню, он реализуется в особой экономической зоне, которая буквально два года назад была создана по решению правительства России. Компания "Профессионал" уже является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. После реализации проекта она вырастет еще в 1,5 раза. Это дополнительные налоги в бюджет области, а значит дополнительные социальные программы – то, что волнует и беспокоит людей", – сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, посетив строящийся объект.Возведение нового завода именно в особой экономической зоне продиктовано льготами по налогу на прибыль и нулевыми ставками по налогам на землю, транспорт и имущество. ОЭЗ "Иваново" вошла в топ-10 лучших площадок в Центральном федеральном округе с льготными условиями для инвесторов. Сейчас резидентами ОЭЗ "Иваново" являются девять компаний в сферах легкой промышленности, машиностроения, химии, строительства и медицины.Инновационные технологииМашиностроение уже стало одной из ведущих отраслей промышленности Ивановской области, занимая в структуре обрабатывающих производств региона второе место. Только за первое полугодие 2024-го объем отгруженной продукции в отрасли вырос почти на треть – на 27,3%.В Ивановской области развивает производство ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и IT-решений – компания "Аквариус" из малого города Шуя.За последние три года завод реализовал ряд амбициозных проектов: выпустил больше 250 тысяч планшетов и ПО для Всероссийской переписи населения, запустил производство смартфонов на отечественной ОС, открыл новый цех с интеллектуальным конвейером. В 2023 году на предприятии открыли новый цех, который позволил увеличить выпуск высокотехнологичного оборудования в три раза. Один из последних проектов предприятия – расширение производственных мощностей для выпуска микросхем. Кроме того, "Аквариус" готовится создать Центр разработок по чувствительной для Росатома продукции.Кстати, рост предприятия совпал с активной работой по развитию Шуи. Одно из главных изменений – город стал логистическим центром региона: через него проходят маршруты почти всех "Орланов", "Ласточек" до Москвы и Нижнего Новгорода. "Аквариус" предлагает рабочие места с достойной зарплатой, а за счет удобной транспортной доступности Шую и "Аквариус" выбирают как место работы жители всего региона.Гордость Ивановской области – компания "Нейрософт" – производитель медоборудования для диагностики и лечения сложнейших заболеваний нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Сейчас ивановские производители поставляют свою продукцию в 102 страны мира. Востребованность продукции "Нейрософта" отмечена победой во всероссийском конкурсе "Экспортер года" в номинации "Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес)".Ивановская область создает задел на будущее. Помимо навесного оборудования в Ивановской области скоро начнут производить гусеничные экскаваторы. В этом году на ПМЭФ правительство региона и компания "Концерн "Тракторные Заводы" заключили соглашение о реализации инвестпроекта.Предприниматели Ивановской области сполна воспользовались открывшимися возможностями. "В сложных условиях выстояли и воспользовались новыми возможностями, которые открылись для создания и расширения бизнеса. А мы скромно подставляем плечо, чтобы у наших предпринимателей все получалось", - заключил Станислав Воскресенский.

https://ria.ru/20240910/investitsii-1971803497.html

https://ria.ru/20240718/proizvodstvo-1960462234.html

https://ria.ru/20240828/sotrudnichestvo-1969005243.html

https://ria.ru/20240717/ivanovo-1960235366.html

https://ria.ru/20240606/ekskavatory-1951063569.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, станислав воскресенский, импортозамещение, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, бизнес