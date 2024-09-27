Рейтинг@Mail.ru
Не только текстиль: направления развития экономики Ивановской области - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
10:30 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/razvitie-1974845757.html
Не только текстиль: направления развития экономики Ивановской области
Не только текстиль: направления развития экономики Ивановской области - РИА Новости, 27.09.2024
Не только текстиль: направления развития экономики Ивановской области
Существует такое понятие, как региональная специализация экономики, когда, в силу климата, географии, природных и людских ресурсов, в производстве доминирует та РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:30
2024-09-27T10:30
ивановская область
экономика
россия
станислав воскресенский
импортозамещение
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974853144_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_ea7c10f1202f593c0d1a3d18ad0a2b27.jpg
Существует такое понятие, как региональная специализация экономики, когда, в силу климата, географии, природных и людских ресурсов, в производстве доминирует та или иная отрасль. Ивановская область очень долго считалась "текстильным" регионом. Действительно, еще 10 лет назад текстильные предприятия составляли основу всей местной экономики. Но сейчас Ивановская область успешно осваивает новые, высокотехнологичные отрасли промышленности, а если говорить про текстиль, то и в этой отрасли местные производители выпускают отнюдь не только ситцы. Что и показал недавно завершившийся Всероссийский форум легкой промышленностиЛидерство и импортозамещениеСейчас на долю региона приходится более 80% всех производимых в России натуральных хлопчатобумажных тканей и почти 75% трикотажных. За пять лет Ивановская область упрочила свое лидерство в России в производстве хлопчатобумажных тканей и освоила новый вид – производство трикотажного полотна, продолжая поставлять всей России готовое постельное белье, домашний трикотаж, текстиль для интерьера.Губернатор Станислав Воскресенский отметил, что сейчас главный вызов – наладить производство необходимых экономике инновационных тканей."Большую часть ткани, как вы знаете, завозят из-за рубежа, исторически так было несколько десятилетий. Сейчас у нас есть рост производства трикотажного полотна", - сказал он.А кроме того, напомнил губернатор: производители Ивановской области первыми в стране начали выпускать мембранные ткани, создан полноценный кластер. В этом году открыто первое в России прядильное производство из переработанного сырья в рамках экокластера "Зеленая нить".Летом 2022 года в городе Родники открыли самую крупную единовременно вводимую фабрику по выпуску трикотажного полотна "Унтекс" с современным оборудованием. Реализация этого проекта позволила увеличить объем российского производства трикотажных полотен на треть и снизить импортозависимость. А доля производства трикотажного полотна в Ивановской области возросла до 75%.На предприятии "НИИТМ" наладили производство тканей для парашютов. Это импортозамещающий проект, который завершил формирование в Ивановской области парашютного кластера. Теперь все комплектующие и сами парашюты выпускают в пределах региона.Высокотехнологичный текстильТенденцией последних лет стал уход от традиционного хлопчатобумажного текстиля в высокотехнологичные сектора.В Ивановской области создан первый промышленный кластер мембранных текстильных технологий, объединивший пять предприятий. Проект получил одобрение Минпромторга России и вошел в государственный реестр кластеров.Идея объединить текстильные предприятия региона в кластер принадлежит ГК "Меркурий", а входящее в группу компаний предприятие "Фотопринт-Иваново" в 2023 году открыло первое в России производство тканей с мембранным слоем собственной разработки. Ткань используется для пошива повседневной городской одежды, спецодежды.Производственное оборудование, в том числе автоматическая линия по производству гидрофильной мембраны, было приобретено при содействии Фонда развития промышленности в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта. Выход нового оборудования на промышленные объемы позволит на 100% замещать использовавшиеся ранее импортные материалы.В ближайшее время компания выпустит первый миллион метров мембранной ткани собственного производства. "Сейчас мы выпускаем порядка восьми новых артикулов уникальных тканей и замещаем полностью китайские поставки предыдущих лет. На перспективу планируем запустить новое производство лент для проклейки швов мембранной одежды, так как сейчас это головная боль всех швейных компаний", - рассказал учредитель предприятия Анатолий Кутняков.С компанией "Фотопринт-Иваново" был заключен первый в регионе специальный инвестиционный контракт, согласно которому инвестор обязуется реализовать проект на территории РФ, а государство в течение срока действия СПИК обеспечивает стабильность условий ведения бизнеса и предоставляет инвестору меры стимулирования, предусмотренные соглашением, в том числе налоговые льготы, особые условия аренды земли, упрощенный доступ к госзаказам и т.п."Сейчас перед страной стоит ряд технологических задач, и мы должны эти возможности не упустить. Предприниматели в нашем регионе очень крепкие, люди у нас очень работоспособны, поэтому достаточно быстро сумели организовать ряд таких высокотехнологичных производств. Одно из них – компания "Фотопринт – Иваново" у нас есть амбиция стать лидером в стране по производству мембранных тканей – производство полного цикла", - пояснил Станислав Воскресенский.Безотходное производствоВ июле 2024 года в экокластере "Зеленая нить" группой компаний "ЛидерТекс" был реализован полный замкнутый цикл выпуска текстильных изделий, включающий сбор вторсырья для переработки, прядение и выпуск готовой продукции. Запустили первое прядильное производство из переработанного сырья.Об организации собственного производства пряжи в группе компаний задумались, когда возникли трудности с поставками сырья. Было принято решение организовать выпуск пряжи из переработанного сырья - отходов швейного производства, ветоши, старой одежды для выпуска хлопчатобумажных перчаток. Сырье на переработку поступает из контейнеров, установленных в торговых центрах в Иванове, Москве и Ярославской области. Отходы швейного и трикотажного производства поставляют также региональные предприятия.Мощность прядильной фабрики – порядка 400 тонн в месяц, на начальном этапе выпуск составляет 200 тонн. Всего в рамках проекта полного цикла переработки создадут 200 новых рабочих мест.Инновационное машиностроениеВ Ивановской области работает машиностроительное предприятие "Профессионал". Там производится навесное оборудование для строительной, дорожной, горнодобывающей отраслей – ковши, стрелы для экскаваторов, рукояти, грейферное оборудование, рыхлители, шарнирные соединения, а также кузова самосвалов, изготавливаемые преимущественно из отечественного сырья и комплектующих.С 2018 года ивановские машиностроители в пять раз увеличили объем производимой продукции – до 17 тысяч тонн в год, по данным 2023 года. По некоторым видам продукции компания "Профессионал" вошла в топ-5 мировых производителей.В 2024 году компания начала при государственной поддержке реализовывать в особой экономической зоне "Иваново" инвестиционный проект строительства завода площадью около 100 тысяч квадратных метров по выпуску дорожно-строительной техники. Открытие предприятия позволит создать 1,5 тысячи новых рабочих мест, что практически удвоит число сотрудников – сейчас в "Профессионале" работает около 2 тысяч человек.Показательный факт – с нуля новое предприятие в Иванове строится впервые за 30 лет.Общий объем инвестиций в строительство нового завода составит около 10 миллиардов рублей собственных средств компании. Первый корпус завода планируют завершить в первой половине 2025 года. Окончательного завершения строительства ожидают в 2027 году."Достаточно значимый проект для нашего региона. Я напомню, он реализуется в особой экономической зоне, которая буквально два года назад была создана по решению правительства России. Компания "Профессионал" уже является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. После реализации проекта она вырастет еще в 1,5 раза. Это дополнительные налоги в бюджет области, а значит дополнительные социальные программы – то, что волнует и беспокоит людей", – сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, посетив строящийся объект.Возведение нового завода именно в особой экономической зоне продиктовано льготами по налогу на прибыль и нулевыми ставками по налогам на землю, транспорт и имущество. ОЭЗ "Иваново" вошла в топ-10 лучших площадок в Центральном федеральном округе с льготными условиями для инвесторов. Сейчас резидентами ОЭЗ "Иваново" являются девять компаний в сферах легкой промышленности, машиностроения, химии, строительства и медицины.Инновационные технологииМашиностроение уже стало одной из ведущих отраслей промышленности Ивановской области, занимая в структуре обрабатывающих производств региона второе место. Только за первое полугодие 2024-го объем отгруженной продукции в отрасли вырос почти на треть – на 27,3%.В Ивановской области развивает производство ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и IT-решений – компания "Аквариус" из малого города Шуя.За последние три года завод реализовал ряд амбициозных проектов: выпустил больше 250 тысяч планшетов и ПО для Всероссийской переписи населения, запустил производство смартфонов на отечественной ОС, открыл новый цех с интеллектуальным конвейером. В 2023 году на предприятии открыли новый цех, который позволил увеличить выпуск высокотехнологичного оборудования в три раза. Один из последних проектов предприятия – расширение производственных мощностей для выпуска микросхем. Кроме того, "Аквариус" готовится создать Центр разработок по чувствительной для Росатома продукции.Кстати, рост предприятия совпал с активной работой по развитию Шуи. Одно из главных изменений – город стал логистическим центром региона: через него проходят маршруты почти всех "Орланов", "Ласточек" до Москвы и Нижнего Новгорода. "Аквариус" предлагает рабочие места с достойной зарплатой, а за счет удобной транспортной доступности Шую и "Аквариус" выбирают как место работы жители всего региона.Гордость Ивановской области – компания "Нейрософт" – производитель медоборудования для диагностики и лечения сложнейших заболеваний нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Сейчас ивановские производители поставляют свою продукцию в 102 страны мира. Востребованность продукции "Нейрософта" отмечена победой во всероссийском конкурсе "Экспортер года" в номинации "Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес)".Ивановская область создает задел на будущее. Помимо навесного оборудования в Ивановской области скоро начнут производить гусеничные экскаваторы. В этом году на ПМЭФ правительство региона и компания "Концерн "Тракторные Заводы" заключили соглашение о реализации инвестпроекта.Предприниматели Ивановской области сполна воспользовались открывшимися возможностями. "В сложных условиях выстояли и воспользовались новыми возможностями, которые открылись для создания и расширения бизнеса. А мы скромно подставляем плечо, чтобы у наших предпринимателей все получалось", - заключил Станислав Воскресенский.
https://ria.ru/20240910/investitsii-1971803497.html
https://ria.ru/20240718/proizvodstvo-1960462234.html
https://ria.ru/20240828/sotrudnichestvo-1969005243.html
https://ria.ru/20240717/ivanovo-1960235366.html
https://ria.ru/20240606/ekskavatory-1951063569.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974853144_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_a90ad966cd8ec2db9c2f7475219ac1e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, станислав воскресенский, импортозамещение, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, бизнес
Ивановская область, Экономика, Россия, Станислав Воскресенский, Импортозамещение, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности, Бизнес

Не только текстиль: направления развития экономики Ивановской области

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской областиУнтекс Родники, Ивановская область
Унтекс Родники, Ивановская область - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
Читать ria.ru в
Дзен
Существует такое понятие, как региональная специализация экономики, когда, в силу климата, географии, природных и людских ресурсов, в производстве доминирует та или иная отрасль. Ивановская область очень долго считалась "текстильным" регионом. Действительно, еще 10 лет назад текстильные предприятия составляли основу всей местной экономики. Но сейчас Ивановская область успешно осваивает новые, высокотехнологичные отрасли промышленности, а если говорить про текстиль, то и в этой отрасли местные производители выпускают отнюдь не только ситцы. Что и показал недавно завершившийся Всероссийский форум легкой промышленности

Лидерство и импортозамещение

Сейчас на долю региона приходится более 80% всех производимых в России натуральных хлопчатобумажных тканей и почти 75% трикотажных. За пять лет Ивановская область упрочила свое лидерство в России в производстве хлопчатобумажных тканей и освоила новый вид – производство трикотажного полотна, продолжая поставлять всей России готовое постельное белье, домашний трикотаж, текстиль для интерьера.
Производство мебели - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Ивановской области отмечен рост инвестиций в обрабатывающих производствах
10 сентября, 12:39
Губернатор Станислав Воскресенский отметил, что сейчас главный вызов – наладить производство необходимых экономике инновационных тканей.
"Большую часть ткани, как вы знаете, завозят из-за рубежа, исторически так было несколько десятилетий. Сейчас у нас есть рост производства трикотажного полотна", - сказал он.
А кроме того, напомнил губернатор: производители Ивановской области первыми в стране начали выпускать мембранные ткани, создан полноценный кластер. В этом году открыто первое в России прядильное производство из переработанного сырья в рамках экокластера "Зеленая нить".
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской областиКластер "Зеленая нить", Ивановская область
Кластер Зеленая нить, Ивановская область - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
Кластер "Зеленая нить", Ивановская область
Летом 2022 года в городе Родники открыли самую крупную единовременно вводимую фабрику по выпуску трикотажного полотна "Унтекс" с современным оборудованием. Реализация этого проекта позволила увеличить объем российского производства трикотажных полотен на треть и снизить импортозависимость. А доля производства трикотажного полотна в Ивановской области возросла до 75%.
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской областиУнтекс Родники, Ивановская область
Унтекс Родники, Ивановская область - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
Унтекс Родники, Ивановская область
На предприятии "НИИТМ" наладили производство тканей для парашютов. Это импортозамещающий проект, который завершил формирование в Ивановской области парашютного кластера. Теперь все комплектующие и сами парашюты выпускают в пределах региона.
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской областиПарашютный кластер, Ивановская область
Парашютный кластер, Ивановская область - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
Парашютный кластер, Ивановская область

Высокотехнологичный текстиль

Тенденцией последних лет стал уход от традиционного хлопчатобумажного текстиля в высокотехнологичные сектора.
В Ивановской области создан первый промышленный кластер мембранных текстильных технологий, объединивший пять предприятий. Проект получил одобрение Минпромторга России и вошел в государственный реестр кластеров.
Идея объединить текстильные предприятия региона в кластер принадлежит ГК "Меркурий", а входящее в группу компаний предприятие "Фотопринт-Иваново" в 2023 году открыло первое в России производство тканей с мембранным слоем собственной разработки. Ткань используется для пошива повседневной городской одежды, спецодежды.
В Ивановской области открыли текстильное производство из вторсырья - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В Ивановской области открыли текстильное производство из вторсырья
18 июля, 13:34
Производственное оборудование, в том числе автоматическая линия по производству гидрофильной мембраны, было приобретено при содействии Фонда развития промышленности в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта. Выход нового оборудования на промышленные объемы позволит на 100% замещать использовавшиеся ранее импортные материалы.
В ближайшее время компания выпустит первый миллион метров мембранной ткани собственного производства. "Сейчас мы выпускаем порядка восьми новых артикулов уникальных тканей и замещаем полностью китайские поставки предыдущих лет. На перспективу планируем запустить новое производство лент для проклейки швов мембранной одежды, так как сейчас это головная боль всех швейных компаний", - рассказал учредитель предприятия Анатолий Кутняков.
С компанией "Фотопринт-Иваново" был заключен первый в регионе специальный инвестиционный контракт, согласно которому инвестор обязуется реализовать проект на территории РФ, а государство в течение срока действия СПИК обеспечивает стабильность условий ведения бизнеса и предоставляет инвестору меры стимулирования, предусмотренные соглашением, в том числе налоговые льготы, особые условия аренды земли, упрощенный доступ к госзаказам и т.п.
"Сейчас перед страной стоит ряд технологических задач, и мы должны эти возможности не упустить. Предприниматели в нашем регионе очень крепкие, люди у нас очень работоспособны, поэтому достаточно быстро сумели организовать ряд таких высокотехнологичных производств. Одно из них – компания "Фотопринт – Иваново" у нас есть амбиция стать лидером в стране по производству мембранных тканей – производство полного цикла", - пояснил Станислав Воскресенский.
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской областиМеркурий-Фотопринт, Ивановская область
Меркурий-Фотопринт, Ивановская область - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
Меркурий-Фотопринт, Ивановская область

Безотходное производство

В июле 2024 года в экокластере "Зеленая нить" группой компаний "ЛидерТекс" был реализован полный замкнутый цикл выпуска текстильных изделий, включающий сбор вторсырья для переработки, прядение и выпуск готовой продукции. Запустили первое прядильное производство из переработанного сырья.
Об организации собственного производства пряжи в группе компаний задумались, когда возникли трудности с поставками сырья. Было принято решение организовать выпуск пряжи из переработанного сырья - отходов швейного производства, ветоши, старой одежды для выпуска хлопчатобумажных перчаток. Сырье на переработку поступает из контейнеров, установленных в торговых центрах в Иванове, Москве и Ярославской области. Отходы швейного и трикотажного производства поставляют также региональные предприятия.
Мощность прядильной фабрики – порядка 400 тонн в месяц, на начальном этапе выпуск составляет 200 тонн. Всего в рамках проекта полного цикла переработки создадут 200 новых рабочих мест.
Инженеры во время работы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Ивановская область будет сотрудничать с РИЭПП в сфере научного техразвития
28 августа, 15:41

Инновационное машиностроение

В Ивановской области работает машиностроительное предприятие "Профессионал". Там производится навесное оборудование для строительной, дорожной, горнодобывающей отраслей – ковши, стрелы для экскаваторов, рукояти, грейферное оборудование, рыхлители, шарнирные соединения, а также кузова самосвалов, изготавливаемые преимущественно из отечественного сырья и комплектующих.
С 2018 года ивановские машиностроители в пять раз увеличили объем производимой продукции – до 17 тысяч тонн в год, по данным 2023 года. По некоторым видам продукции компания "Профессионал" вошла в топ-5 мировых производителей.
В 2024 году компания начала при государственной поддержке реализовывать в особой экономической зоне "Иваново" инвестиционный проект строительства завода площадью около 100 тысяч квадратных метров по выпуску дорожно-строительной техники. Открытие предприятия позволит создать 1,5 тысячи новых рабочих мест, что практически удвоит число сотрудников – сейчас в "Профессионале" работает около 2 тысяч человек.
Завод "Профессионал", Ивановская область
Завод Профессионал, Ивановская область - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Завод "Профессионал", Ивановская область
Показательный факт – с нуля новое предприятие в Иванове строится впервые за 30 лет.
Общий объем инвестиций в строительство нового завода составит около 10 миллиардов рублей собственных средств компании. Первый корпус завода планируют завершить в первой половине 2025 года. Окончательного завершения строительства ожидают в 2027 году.
"Достаточно значимый проект для нашего региона. Я напомню, он реализуется в особой экономической зоне, которая буквально два года назад была создана по решению правительства России. Компания "Профессионал" уже является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. После реализации проекта она вырастет еще в 1,5 раза. Это дополнительные налоги в бюджет области, а значит дополнительные социальные программы – то, что волнует и беспокоит людей", – сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, посетив строящийся объект.
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской областиЗавод "Профессионал", Ивановская область
Завод Профессионал, Ивановская область - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
Завод "Профессионал", Ивановская область
Возведение нового завода именно в особой экономической зоне продиктовано льготами по налогу на прибыль и нулевыми ставками по налогам на землю, транспорт и имущество. ОЭЗ "Иваново" вошла в топ-10 лучших площадок в Центральном федеральном округе с льготными условиями для инвесторов. Сейчас резидентами ОЭЗ "Иваново" являются девять компаний в сферах легкой промышленности, машиностроения, химии, строительства и медицины.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и новый собственник молокозавода в Иваново, российский бизнесмен Владимир Лисин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Новый молокозавод в Иванове запустит производство уже к концу осени
17 июля, 14:01

Инновационные технологии

Машиностроение уже стало одной из ведущих отраслей промышленности Ивановской области, занимая в структуре обрабатывающих производств региона второе место. Только за первое полугодие 2024-го объем отгруженной продукции в отрасли вырос почти на треть – на 27,3%.
В Ивановской области развивает производство ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и IT-решений – компания "Аквариус" из малого города Шуя.
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области"Аквариус", Ивановская область
Аквариус, Ивановская область - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
"Аквариус", Ивановская область
За последние три года завод реализовал ряд амбициозных проектов: выпустил больше 250 тысяч планшетов и ПО для Всероссийской переписи населения, запустил производство смартфонов на отечественной ОС, открыл новый цех с интеллектуальным конвейером. В 2023 году на предприятии открыли новый цех, который позволил увеличить выпуск высокотехнологичного оборудования в три раза. Один из последних проектов предприятия – расширение производственных мощностей для выпуска микросхем. Кроме того, "Аквариус" готовится создать Центр разработок по чувствительной для Росатома продукции.
Кстати, рост предприятия совпал с активной работой по развитию Шуи. Одно из главных изменений – город стал логистическим центром региона: через него проходят маршруты почти всех "Орланов", "Ласточек" до Москвы и Нижнего Новгорода. "Аквариус" предлагает рабочие места с достойной зарплатой, а за счет удобной транспортной доступности Шую и "Аквариус" выбирают как место работы жители всего региона.
Гордость Ивановской области – компания "Нейрософт" – производитель медоборудования для диагностики и лечения сложнейших заболеваний нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Сейчас ивановские производители поставляют свою продукцию в 102 страны мира. Востребованность продукции "Нейрософта" отмечена победой во всероссийском конкурсе "Экспортер года" в номинации "Экспортер года в сфере промышленности (крупный бизнес)".
Ивановская область создает задел на будущее. Помимо навесного оборудования в Ивановской области скоро начнут производить гусеничные экскаваторы. В этом году на ПМЭФ правительство региона и компания "Концерн "Тракторные Заводы" заключили соглашение о реализации инвестпроекта.
Промпроизводство гусеничных экскаваторов создадут в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Промпроизводство гусеничных экскаваторов создадут в Ивановской области
6 июня, 16:48
Предприниматели Ивановской области сполна воспользовались открывшимися возможностями. "В сложных условиях выстояли и воспользовались новыми возможностями, которые открылись для создания и расширения бизнеса. А мы скромно подставляем плечо, чтобы у наших предпринимателей все получалось", - заключил Станислав Воскресенский.
 
Ивановская областьЭкономикаРоссияСтанислав ВоскресенскийИмпортозамещениеМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала