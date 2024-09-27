https://ria.ru/20240927/nikolaev-1975181474.html

Айсен Николаев: продолжим рассматривать самые актуальные вопросы энергетики

Айсен Николаев: продолжим рассматривать самые актуальные вопросы энергетики - РИА Новости, 27.09.2024

Айсен Николаев: продолжим рассматривать самые актуальные вопросы энергетики

В июле президент РФ Владимир Путин назначил председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева. В пятницу прошло... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T22:00

2024-09-27T22:00

2024-09-27T22:00

республика саха (якутия)

экономика

россия

дальний восток

север

айсен николаев

владимир путин

юрий трутнев

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В июле президент РФ Владимир Путин назначил председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева. В пятницу прошло третье заседание комиссии под его руководством. О работе комиссии Госсовета, о задачах, которые предстоит решить, а также о состоянии энергетического комплекса республики, в интервью РИА Новости рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.– Айсен Сергеевич, каковы итоги заседания комиссии Госсовета, которое прошло в рамках Российской энергетической недели? Какие перспективы открылись?– Прежде всего отмечу, что комиссия состоит из 138 членов, из которых 64 - представители субъектов РФ. Заседание комиссии на РЭН – третье под моим председательством. Первое у нас проходило в заочном формате, рассматривался проект паспорта национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии". Комиссией было поддержано принятие национального проекта и одновременно членами комиссии были представлены замечания и предложения к нему. Второе заседание у нас прошло на Восточном экономическом форуме. Это было совместное заседание Минэнерго России, Минвостокразвития России и комиссии Государственного совета РФ по направлению "Энергетика". На нем мы рассмотрели важные вопросы для регионов Сибири и Дальнего Востока по созданию генерирующих мощностей, вопросы повышения надежности энергоснабжения, сбалансированной тарифной политике.Конечно, есть итоги для регионов. Помимо конкретных предложений от регионов о строительстве объектов электроэнергетики, которые в составе протокола заседания были направлены в правительство РФ для рассмотрения, в протокол включена важнейшая рекомендация. Она касается формирования отдельной комплексной программы стабилизации финансового состояния системообразующих территориальных сетевых организаций с учетом необходимости реализации программ повышения надежности электросетевого комплекса и ликвидации неисполненных договоров льготного технологического присоединения на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, предусматривающей финансирование накопленного регуляторного долга и соответствующих мероприятий из федерального бюджета.В рамках РЭН был рассмотрен также важный вопрос о повышении надежности и эффективности электросетевого комплекса РФ. Сейчас мы обобщаем предложения от участников заседания, которые войдут в протокол.– Какие первостепенные задачи в настоящий момент стоят перед комиссией Госсовета по направлению "Энергетика"?– Мы сформировали план работы комиссии до конца года в соответствии с предложениями членов комиссии, а основные представители нашей комиссии – это регионы.До конца года мы планируем рассмотреть вопросы повышения надежности и эффективности электросетевого комплекса Российской Федерации, поднять тему развития распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии. Обсудим с субъектами вопросы развития внутреннего рынка газа и газификацию Сибири и Дальнего Востока. Также рассмотрим в ходе заседания вопрос повышения уровня промышленной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса России. Рассмотрим выполнение мероприятий по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, включая мониторинг строительства объектов железнодорожной инфраструктуры и энергоснабжения.Одним из приоритетов работы комиссии является участие в разработке национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии" в соответствии с поручением президента России. В дальнейшем комиссия будет осуществлять мониторинг его реализации.– Вероятно, Вы успели уже определиться с видением подходов к решению ключевых задач, которые стоят перед Вами и комиссией. Планируется ли что-то корректировать, и продолжать в заданном ранее русле?– На заседаниях комиссии всегда поднимались самые острые вопросы. Благодаря этому было принято много важных решений для нашей страны. Главный подход, который был, и мы будем продолжать его сохранять - рассмотрение самых актуальных вопросов в сфере энергетики, а также предложения и опыт регионов, чтобы при принятии какого-либо законопроекта или нормативного акта обязательно учитывалась позиция субъектов РФ.– Когда планируется построить и пустить в эксплуатацию атомную электростанцию в Усть-Янском районе? Насколько ее работа поможет избежать дорогостоящего завоза ресурсов? И насколько позволит снизить тарифы для населения и предприятий?– В настоящее время для 144 дизельных электростанций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, ежегодно завозится около 70 тысяч тонн дизельного топлива. Несмотря на реализацию мероприятий по снижению затрат в локальной энергетике, расходы на поставку дизельного топлива из-за неуклонного роста стоимости стабильно повышаются.Приход атомной энергетики на Север позволит повысить энергобезопасность, развить инфраструктуру и сократить завоз дорогостоящего дизельного топлива. Благодаря консолидированной работе правительства РФ, федеральных министерств и госкорпорации "Росатом" у нас строится атомная станция малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки РИТМ-200Н. Строительство АСММ в поселке Усть-Куйге позволит реализовать один из значимых проектов для Якутии и России – Кючусский кластер месторождений твердых полезных ископаемых. Для его развития потребуется не менее 100 мегаватт электрической мощности. АСММ в двухреакторном исполнении включена в проектировки национального проекта технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии".Строительные работы уже начались. Возведен временный городок строителей. Получены техусловия на подключение к водоснабжению и электроснабжению. Сейчас согласовываются вопросы количества устанавливаемых реакторов на атомной станции (1 или 2 реактора). В первоначальном проекте предусматривалась одна реакторная установка, но с учетом дальнейшего развития кластера и вовлечения в оборот других месторождений полезных ископаемых нами совместно с госкорпорацией Росатом было предложено правительству РФ рассмотреть установку двух реакторов. В целом работы планируется завершить к 2030 году.Что касается экономии на завозе ресурсов, то работа станции в эквиваленте может заменить завоз 60-70 тысяч тонн дизельного топлива ежегодно. После ввода в эксплуатацию атомной электростанции затраты на доставку и закупку топлива на выработку электроэнергии по прогнозным расчетам могут снизится на 700 миллионов рублей в год (в условиях 2024 года). Это если электроэнергия на атомной станции будет транспортироваться. Ожидаемое снижение экономически обоснованного тарифа на генерацию электроэнергии составит – 48,3%. То есть будет примерно – 24,35 рубля за киловатт в час. Учитывая, что население оплачивает за потребленную электроэнергию по льготному тарифу, а межтарифная разница компенсируется из регионального бюджета, это будет влиять на уменьшение расходов республиканского бюджета и на снижение тарифов для прочих потребителей.– Какие новые энергетические технологии Вы считаете перспективными для республики? Возможно ли строительство небольших гидроэлектростанций (ГЭС), ветроэлектростанций, может быть, солнечных электростанций в Якутии?– Мы постоянно занимаемся вопросами использования различных типов генерирующих источников, особенно в зоне локальной энергетики. Изучали и продолжаем изучать перспективные створы для малых ГЭС. Но, к сожалению, пока экономические показатели малых ГЭС не могут конкурировать с другими видами энергоисточников. Они расположены на большом отдалении от ближайших населенных пунктов. Там отсутствуют дороги, зачастую недостаточно информации по величине стока малых рек, что не позволяет делать надежные выводы о величине гарантированной энергоотдачи от ГЭС и т.д.Сейчас наиболее конкурентоспособными и технологически отработанными являются солнечные электростанции, они просты в эксплуатации, быстро монтируются.Главное - найти подходящий участок в населенном пункте или вблизи него.– Что можно улучшить в сфере энергобезопасности Якутии?– Необходимо направить свои усилия на улучшение технического состояния распределительного электросетевого комплекса республики, которое далеко от идеального. Растет статистика технологических нарушений, отключения электроэнергии сказываются на качестве жизни людей, негативно влияют на бизнес.Тарифная несбалансированность, или попросту недостаточность тарифов не позволяет быстро решить эти вопросы. Поэтому ищем другие механизмы и источники финансирования.Стратегическая перспектива развития видится в первую очередь в удовлетворении внутреннего спроса, в создании энергетической базы для развития экономики на многие годы вперед, в том числе с использованием гидроэнергии наших рек, у нас есть ряд перспективных створов с большим энергетическим потенциалом. Надеемся дальше развивать атомную энергетику, особенно в изолированной зоне энергоснабжения.– Как идет подготовка к зиме? Какие меры уже предприняты? Что еще предстоит сделать?– Отопительный сезон в Якутии имеет огромное значение. Из-за суровых климатических условий и крайне низких температур зимой, надежное отопление становится жизненно необходимым. Сейчас на территории республики он уже начался и проходит в штатном режиме. Все предприятия коммунального комплекса, жилищный и социальные фонды полностью подготовлены к зимнему сезону и готовы обеспечить теплом жителей Якутии.В настоящее время мы держим на особом контроле завоз топливно-энергетических ресурсов в навигационный период. Эти ресурсы доставляются до мест накопления, откуда они будут перевезены автозимниками и автомобильным транспортом до конечных объектов теплоснабжения и генерации электроэнергии.Наша главная цель – обеспечить бесперебойное тепло и электроснабжение на протяжении всего отопительного сезона.– Будет ли в обозримом будущем вестись геологоразведка полезных ископаемых из сферы энергетики? В каких районах региона они могут залегать?– Геологоразведочные работы определяют среднесрочную и долгосрочную перспективу развития промышленности в Якутии. Поиски перспективных участков недр проводятся преимущественно за счет федеральных средств, а также собственных средств предприятий. Разведка выявленных перспективных участков и освоение новых месторождений выполняется компаниями-недропользователями.Геологоразведка угольных месторождений проводится в основном на территории Нерюнгринского района в пределах фланговых частей уже открытых месторождений.Наращивание запасов газа и нефти ведется на территориях Ленского, Мирнинского, Олекминского и Вилюйской группы районов. При этом вложения в геологоразведку на территории Якутии кратно выросли за последние несколько лет. Основной объем средств приходится на геологическое изучение по углеводородам.В прошлом году от Республики Саха (Якутия) инициировано обращение президенту Владимиру Путину об определении Якутии пилотным регионом по интенсивному наращиванию минерально-сырьевой базы. По результатам которого получено полное одобрение этих предложений.В настоящее время сформирован перечень из более чем 100 геологоразведочных объектов за счет средств федерального бюджета на 10 летний период. В рамках второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды" запланированы работы на углеводородное сырье по 37 объектам на территории Республики Саха (Якутия), в том числе бурение четырех параметрических скважин. Стоит добавить, что геологоразведка на нефть, газ и уголь проводится на постоянной основе.– В последнее время все чаще поднимается вопрос роста объемов энергопотребления на Дальнем Востоке. Об этом неоднократно говорили и вице-премьер-полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. А на ВЭФ эту тему поднимал и глава государства Владимир Путин. Как предлагается решать этот вопрос?– Дефицит энергомощностей наблюдается по всему Дальнему Востоку. Темпы роста потребления энергии в федеральном округе опережают среднероссийские в 2,5 раза. По оценке экспертов, дефицит к 2030 году составит три гигаватта, а до 2050 года с учетом выбытия действующих мощностей потребность превысит 23 гигаватт. То есть речь идет об удвоении нынешней энергосистемы.Необходимо инициировать крупные инвестиционные проекты строительства объектов генерации, способствующих ускоренной реализации промышленных проектов всего Дальнего Востока и Сибири. В Якутии, к примеру, в Ленском районе строится Новоленская ТЭС мощностью 550 мегаватт, которая обеспечит потребление минерально-сырьевой базы Иркутской области, Бурятии, Ленского и Мирнинского районов Якутии. На юге республики ПАО "Газпром" возводит Чульманскую газовую электростанцию на 330 мегаватт и два блока Нерюнгринской ГРЭС с двукратным увеличением мощности до одного гигаватта. Еще одним проектом, который покроет энергодефицит, станет создание Кючусского промышленного кластера, под потребности которого совместно с "Росатом" строится атомная станция малой мощности базе РУ РИТМ-200Н (2028 год).В перспективе до 2050 года будут востребована и гидрогенерация. Гидроэнергетические ресурсы Якутии сегодня уже составляют 60% всего гидропотенциала Дальнего Востока, из которых освоено только 1,5%.Надо пересмотреть реформу по электроэнергетике на Дальнем Востоке. Мы предлагаем включить в комплекс первоочередных мер по реализации Энергетической стратегии страны разработку комплексных программ повышения надежности электросетевого комплекса и определить источники финансирования. В частности, ПАО "РусГидро" разработана такая программа для электросетевого комплекса Якутии с потребностью в финансировании в 22,8 миллиарда рублей.Необходимо решать вопросы и по тарифным источникам. Закрывать их только за счет бюджета бесперспективно. Нужно подойти к этому комплексно: возвратить "базового потребителя", компенсировать из бюджета накопленный убыток, распространить механизм выравнивания энерготарифов на территории неценовой и ценовой зоны.Важным считаю и поддержку распределенной генерации. Необходимо создать условия для финансирования инвестиционных проектов путем снижения кредитной процентной ставки.– Что с планами вывоза угля до конца 2024 года? Каков план на 2025 год? Какие видите основные угрозы в этом отношении и способы их преодоления?– В 2024 году у нас ведется работа в соответствии с соглашением с ОАО "РЖД" по гарантированному вывозу угля из Якутии, согласно которому будет вывезено 26,3 миллиона тонн. В настоящий момент ведется работа по его исполнению. Что касается планов на 2025 год, то мы совместно с грузоотправителями Якутии пока формируем поквартальный план на 2025 год, предварительно потребность угольных компаний в вывозе своей продукции составляет более 50 миллионов тонн. Традиционно основным грузом остается угольная продукция.Для Якутии железнодорожные грузоперевозки играют важную роль в экономике региона. На сегодня весь объем якутского угля экспортируется по Восточному полигону железных дорог. Мы, конечно, наблюдаем нехватку провозной способности. В дальнейшем объем дефицита прогнозируется в сторону увеличения с учетом динамики развития инвестиционных проектов, в том числе наших угледобывающих предприятий.Мы крайне заинтересованы в скорейшей модернизации и увеличению провозной способности Восточного полигона железных дорог. При поддержке правительства РФ и содействии ОАО "РЖД", надеюсь, в скором времени удовлетворим всю перспективную потребность угольной отрасли Якутии в вывозе угля по железной дороге.Одним из главных проектов для расширения объемов вывозов угля является восстановление смешанного пункта пропуска "Джалинда-Мохэ" с понтонным мостом на границе России и Китая, на втором этапе планируется строительство железнодорожного мостового перехода. Сегодня акционерное общество (АК) "Железные дороги Якутии" занимается вопросом реконструкции участка железной дороги "Сковородино-Рейново".Рассчитываем, что с их реализацией будет существенно разгружен Восточный полигон железных дорог, а главное – будет дан новый импульс развитию промышленности и территорий.

https://ria.ru/20240926/putin-1974869585.html

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