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Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получили ранения средней тяжести

Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получили ранения средней тяжести - РИА Новости, 27.09.2024

Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получили ранения средней тяжести

Состояние пациентов, пострадавших после взрыва на заправке в поселке Новый Хушет в Дагестане, расценивается как средней степени тяжести, сообщил в пятницу... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T20:01

2024-09-27T20:01

2024-09-27T20:25

происшествия

взрыв на азс в махачкале

махачкала

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Состояние пациентов, пострадавших после взрыва на заправке в поселке Новый Хушет в Дагестане, расценивается как средней степени тяжести, сообщил в пятницу региональный минздрав в Telegram-канале.В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли пять человек, в том числе ребенок. По сведениям МЧС, число пострадавших составило 10 человек."Количество пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет увеличилось до восьми. Детей среди них нет, состояние пациентов расценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении регионального минздрава.

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