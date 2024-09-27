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Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получили ранения средней тяжести - РИА Новости, 27.09.2024
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20:01 27.09.2024 (обновлено: 20:25 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/minzdrav-1975172480.html
Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получили ранения средней тяжести
Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получили ранения средней тяжести - РИА Новости, 27.09.2024
Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получили ранения средней тяжести
Состояние пациентов, пострадавших после взрыва на заправке в поселке Новый Хушет в Дагестане, расценивается как средней степени тяжести, сообщил в пятницу... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:01
2024-09-27T20:25
происшествия
взрыв на азс в махачкале
махачкала
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Состояние пациентов, пострадавших после взрыва на заправке в поселке Новый Хушет в Дагестане, расценивается как средней степени тяжести, сообщил в пятницу региональный минздрав в Telegram-канале.В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли пять человек, в том числе ребенок. По сведениям МЧС, число пострадавших составило 10 человек."Количество пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет увеличилось до восьми. Детей среди них нет, состояние пациентов расценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении регионального минздрава.
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происшествия, взрыв на азс в махачкале, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получили ранения средней тяжести

Минздрав: пострадавшие при взрыве на АЗС находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Состояние пациентов, пострадавших после взрыва на заправке в поселке Новый Хушет в Дагестане, расценивается как средней степени тяжести, сообщил в пятницу региональный минздрав в Telegram-канале.
В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли пять человек, в том числе ребенок. По сведениям МЧС, число пострадавших составило 10 человек.
"Количество пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет увеличилось до восьми. Детей среди них нет, состояние пациентов расценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Здание АЗС в Махачкале разрушилось после взрыва
Вчера, 18:52
 
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