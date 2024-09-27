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Минниханов: "КамАЗ" расширит тестирование беспилотных авто на трассах - РИА Новости, 27.09.2024
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Республика Татарстан
 
14:15 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/minnikhanov-1975061399.html
Минниханов: "КамАЗ" расширит тестирование беспилотных авто на трассах
Минниханов: "КамАЗ" расширит тестирование беспилотных авто на трассах - РИА Новости, 27.09.2024
Минниханов: "КамАЗ" расширит тестирование беспилотных авто на трассах
Число беспилотных автомобилей российской компании "КамАЗ" в этом году увеличится до 18, тестирование автономного движения планируется расширить на трассах М-12... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:15
2024-09-27T14:15
республика татарстан
рустам минниханов
камаз (завод)
технологии
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КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Число беспилотных автомобилей российской компании "КамАЗ" в этом году увеличится до 18, тестирование автономного движения планируется расширить на трассах М-12 "Восток" и М-4 "Дон", сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. "КамАЗ"… динамично развивает инновации. Уже с прошлого года беспилотные магистральные тягачи перевозят грузы по трассе М-11 "Нева". В этом году количество беспилотников "КамАЗ" вырастет до 18 единиц. Планируется расширить тестирование автономного движения на трассах М-12 и М-4 "Дон", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана. Кроме того, по его информации, в созданном "КамАЗом" центре электроники и элементов питания изготовлены автобусы на водородном топливе и опытный образец грузового автомобиля, ведутся работы по созданию отечественных энергоустановок с водородными топливными элементами. Также на финишную прямую выходит проект отечественного электромобиля "Атом". Серийное производство будет запущено в следующем году. "ЦФ Кама", дочернее предприятие "КамАЗа", продолжает работу по локализации комплектующих. В текущем году здесь впервые собран прототип отечественной автоматизированной коробки передач. Запуск производства запланирован на 2025 год.
https://ria.ru/20240927/minnikhanov-1975060832.html
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рустам минниханов, камаз (завод), технологии
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, КамАЗ (завод), Технологии

Минниханов: "КамАЗ" расширит тестирование беспилотных авто на трассах

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
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КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Число беспилотных автомобилей российской компании "КамАЗ" в этом году увеличится до 18, тестирование автономного движения планируется расширить на трассах М-12 "Восток" и М-4 "Дон", сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"КамАЗ"… динамично развивает инновации. Уже с прошлого года беспилотные магистральные тягачи перевозят грузы по трассе М-11 "Нева". В этом году количество беспилотников "КамАЗ" вырастет до 18 единиц. Планируется расширить тестирование автономного движения на трассах М-12 и М-4 "Дон", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.
Кроме того, по его информации, в созданном "КамАЗом" центре электроники и элементов питания изготовлены автобусы на водородном топливе и опытный образец грузового автомобиля, ведутся работы по созданию отечественных энергоустановок с водородными топливными элементами.
Также на финишную прямую выходит проект отечественного электромобиля "Атом". Серийное производство будет запущено в следующем году.
"ЦФ Кама", дочернее предприятие "КамАЗа", продолжает работу по локализации комплектующих. В текущем году здесь впервые собран прототип отечественной автоматизированной коробки передач. Запуск производства запланирован на 2025 год.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Республика ТатарстанРустам МиннихановКамАЗ (завод)Технологии
 
 
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