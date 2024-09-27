https://ria.ru/20240927/minnikhanov-1974963699.html
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием - РИА Новости, 27.09.2024
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием
Глава Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики на втором заседании парламента нового созыва в пятницу, сообщает... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:11
2024-09-27T00:11
2024-09-27T00:11
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики на втором заседании парламента нового созыва в пятницу, сообщает пресс-служба регионального парламента. "В рамках второго заседания Госсовета Татарстана седьмого созыва, которое пройдет 27 сентября в 10.00 часов в Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева, будет оглашено ежегодное послание раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова Государственному Совету", - говорится в сообщении. Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры. В заседании по традиции участвуют члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса. В связи с большим интересом общественности к данному событию президиум Госсовета Татарстана принял решение о проведении прямой теле- и радиотрансляции заседания.
https://ria.ru/20240923/tatarstan-1974171166.html
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республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, политика
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Политика
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с посланием
Минниханов обратится к Госсовету республики Татарстан с ежегодным посланием
КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики на втором заседании парламента нового созыва в пятницу, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"В рамках второго заседания Госсовета Татарстана седьмого созыва, которое пройдет 27 сентября в 10.00 часов в Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева, будет оглашено ежегодное послание раиса (главы) Республики Татарстан
Рустама Минниханова Государственному Совету", - говорится в сообщении.
Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.
В заседании по традиции участвуют члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса.
В связи с большим интересом общественности к данному событию президиум Госсовета Татарстана принял решение о проведении прямой теле- и радиотрансляции заседания.