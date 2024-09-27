https://ria.ru/20240927/minnihanov-1975099105.html

Минниханов призвал упорядочить работу с мигрантами в России

Минниханов призвал упорядочить работу с мигрантами в России - РИА Новости, 27.09.2024

Минниханов призвал упорядочить работу с мигрантами в России

Работу с мигрантами необходимо упорядочить и вести комплексно, обеспечивая их обучение, проживание и контроль за соблюдением правил пребывания в России и... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:58

2024-09-27T15:58

2024-09-27T16:20

общество

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рустам минниханов

госдума рф

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Работу с мигрантами необходимо упорядочить и вести комплексно, обеспечивая их обучение, проживание и контроль за соблюдением правил пребывания в России и трудовых договоров, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Вместо ограничений, с учетом положительного опыта наших крупнейших предприятий, следует упорядочить работу с мигрантами и вести ее в комплексе. Наряду с решением жилищных вопросов и организацией обучения мигрантов нужно обеспечить контроль за соблюдением ими правопорядка, правил пребывания на нашей территории, а также условий трудовых договоров", - сказал Минниханов в ежегодном послании парламенту Татарстана. Ограничение же количества мигрантов, по его мнению, может значительно усугубить ситуацию с обеспечением предприятий республики трудовыми ресурсами. Минниханов поручил депутатам Госсовета Татарстана совместно с депутатами Госдумы РФ подготовить соответствующие законодательные инициативы. В частности он предложил рассмотреть возможность усиления административной ответственности в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации и регламентации деятельности рекрутинговых агентств, от имени которых мигранты трудоустраиваются, а также правила аннулирования патента иностранного гражданина на трудовую деятельность за нарушение условий трудового договора.

https://ria.ru/20240926/volodin-1974905415.html

https://ria.ru/20240927/rossija-1974985436.html

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общество, россия, рустам минниханов, госдума рф