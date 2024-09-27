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В Петербурге после рейда на Сенном рынке выявили 37 незаконных мигрантов - РИА Новости, 27.09.2024
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13:03 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/migranty-1975044255.html
В Петербурге после рейда на Сенном рынке выявили 37 незаконных мигрантов
В Петербурге после рейда на Сенном рынке выявили 37 незаконных мигрантов - РИА Новости, 27.09.2024
В Петербурге после рейда на Сенном рынке выявили 37 незаконных мигрантов
После рейда правоохранительных и контролирующих органов на Сенном рынке в Петербурге обнаружены 37 мигрантов-нарушителей, 16 из которых будут выдворены из... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:03
2024-09-27T13:03
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация с нелегальными мигрантами
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. После рейда правоохранительных и контролирующих органов на Сенном рынке в Петербурге обнаружены 37 мигрантов-нарушителей, 16 из которых будут выдворены из страны, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "По итогам рейда следователями выявлены 37 иностранных граждан, из них 3 привлечены к административному штрафу за отсутствие регистрации, 16 подлежат выдворению из РФ, 3 привлечены к административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении. Добавляется, что на личном приёме исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олега Бобкова после обращения жителя города в следственном отделе по Адмиралтейскому району зарегистрирован материал процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В рамках нее и прошел рейд на Сенном рынке. "Двадцать шестого сентября следователями следственного отдела по Адмиралтейскому району совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, налоговой, а также Роспотребнадзора, при силовой поддержке Росгвардии и МВД, осуществлен рейд на Сенном рынке, о котором указывал заявитель в ходе личного приёма, в целях возможного выявления фактов нарушения миграционного законодательства", - рассказали в городском главке СК. Следователями были осмотрены складские помещения вблизи рынка, места массового проживания иностранных граждан, а также в офисе управляющей компании. Специалистами Роспотребнадзора в одном из кафе на территории рынка были зафиксированы нарушения в сфере оказания услуг общественного питания, работу кафе приостановили.
https://ria.ru/20240923/domodedovo-1974220800.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация с нелегальными мигрантами
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация с нелегальными мигрантами
В Петербурге после рейда на Сенном рынке выявили 37 незаконных мигрантов

После рейда на Сенном рынке в Петербурге выявили 37 мигрантов-нарушителей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка документов у мигрантов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. После рейда правоохранительных и контролирующих органов на Сенном рынке в Петербурге обнаружены 37 мигрантов-нарушителей, 16 из которых будут выдворены из страны, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"По итогам рейда следователями выявлены 37 иностранных граждан, из них 3 привлечены к административному штрафу за отсутствие регистрации, 16 подлежат выдворению из РФ, 3 привлечены к административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что на личном приёме исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олега Бобкова после обращения жителя города в следственном отделе по Адмиралтейскому району зарегистрирован материал процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В рамках нее и прошел рейд на Сенном рынке.
"Двадцать шестого сентября следователями следственного отдела по Адмиралтейскому району совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, налоговой, а также Роспотребнадзора, при силовой поддержке Росгвардии и МВД, осуществлен рейд на Сенном рынке, о котором указывал заявитель в ходе личного приёма, в целях возможного выявления фактов нарушения миграционного законодательства", - рассказали в городском главке СК.
Следователями были осмотрены складские помещения вблизи рынка, места массового проживания иностранных граждан, а также в офисе управляющей компании. Специалистами Роспотребнадзора в одном из кафе на территории рынка были зафиксированы нарушения в сфере оказания услуг общественного питания, работу кафе приостановили.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация с нелегальными мигрантами
 
 
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