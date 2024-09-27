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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до десяти
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до десяти - РИА Новости, 27.09.2024
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до десяти
Число погибших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале возросло до десяти, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:46
2024-09-27T20:46
2024-09-27T21:22
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Число погибших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале возросло до десяти, сообщило МЧС в Telegram-канале.В ведомстве подчеркнули, что из-под завалов достали тела еще двух человек."По уточненной информации, пострадал 21 человек, из них десять погибли, в том числе двое детей", — говорится в публикации.В свою очередь, в Минздраве республики сообщили, что в больницы госпитализировали восемь человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Ранее в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщили в МЧС, здание автозаправки разрушилось, горели техстанция и столовая. Повреждения также получили две легковушки и грузовик. В 19:40 пожар удалось локализовать.Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975170134.html
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Момент взрыва на АЗС в Махачкале
взрыв Дагестан
2024-09-27T20:46
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, махачкала, россия, республика дагестан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Махачкала, Россия, Республика Дагестан
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до десяти
МЧС: десять человек погибли при взрыве на АЗС в Дагестане