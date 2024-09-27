https://ria.ru/20240927/mchs-1975168620.html
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15 - РИА Новости, 27.09.2024
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:36
2024-09-27T19:36
2024-09-27T19:46
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975170469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fec19f452e04da788575de700b0eb6c7.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС."Число пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребенка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240927/mchs-1975157693.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975170469_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf706116eb8ac88684f79d03fc67bb89.jpg
МЧС на месте взрыва на АЗС в Махачкале
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, сообщили в МЧС
2024-09-27T19:36
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15
МЧС: при взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек, пятеро погибли