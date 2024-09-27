https://ria.ru/20240927/mchs-1975168620.html

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15 - РИА Новости, 27.09.2024

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:36

2024-09-27T19:36

2024-09-27T19:46

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

республика дагестан

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС."Число пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребенка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240927/mchs-1975157693.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

МЧС на месте взрыва на АЗС в Махачкале Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, сообщили в МЧС 2024-09-27T19:36 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, республика дагестан