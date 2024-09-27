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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15 - РИА Новости, 27.09.2024
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19:36 27.09.2024 (обновлено: 19:46 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/mchs-1975168620.html
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15 - РИА Новости, 27.09.2024
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:36
2024-09-27T19:46
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
республика дагестан
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС."Число пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребенка", - говорится в сообщении.
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МЧС на месте взрыва на АЗС в Махачкале
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, сообщили в МЧС
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 15

МЧС: при взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек, пятеро погибли

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"Число пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребенка", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
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