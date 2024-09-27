https://ria.ru/20240927/magate-1975008071.html

Балицкий заявил, что не видит эффекта от визитов делегаций МАГАТЭ на ЗАЭС

Балицкий заявил, что не видит эффекта от визитов делегаций МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 27.09.2024

Балицкий заявил, что не видит эффекта от визитов делегаций МАГАТЭ на ЗАЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что не видит "эффекта" от визитов делегаций МАГАТЭ во главе с гендиректором... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:36

2024-09-27T10:36

2024-09-27T10:36

в мире

европа

хмельницкий (город)

украина

рафаэль гросси

евгений балицкий

запорожская аэс

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968827190_0:229:3046:1942_1920x0_80_0_0_71f9fe3124979b333e4b8f80a6446f94.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что не видит "эффекта" от визитов делегаций МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС, потому что правды о том, что именно ВСУ ведут обстрелы территории станции, в этой организации никогда не скажут. Гросси неоднократно совершал визиты на Запорожскую АЭС. Четвертого сентября состоялся пятый из них. "Болтуны эти, которые приезжают к нам, - Гросси и его группа людей, я с ними разговаривал, мы обеспечиваем безопасность их приезда, отъезда - это протокольные вещи. Но почему говорю болтуны - потому что никакого эффекта от того, что они приезжают на атомную станцию, у нас нет. Ничего они не хотят, да и не могут, потому что у них есть свои заокеанские хозяева, которые им платят деньги. Поэтому правды здесь они не могут сказать, а говорить ложь им тоже уже бессмысленно, потому что рассказывать старую песню о том, что русские сами обстреливают ядерный объект - ну, уже не ложится", – заявил Балицкий. По его словам, все поездки Гросси на ЗАЭС - "пустые протокольные мероприятия". "Я считаю, что будут продолжаться обстрелы атомной станции и инфраструктуры атомной станции до тех пор, пока мы будем это все терпеть. Мы тоже должны в этой ситуации наносить ответный удар. На Украине есть два достаточно важных объекта, которые угрожают сегодня ядерной безопасности Европы, - это Ровенская и Хмельницкая атомные станции. Если мы не сделаем упреждающие удары по этим объектам, противник будет издеваться над мировым законодательством, над ядерной угрозой, над всем, что существует сегодня в этой плоскости. И все эти приезды протокольные - замыливают нам глаза, они ничего не изменят", - подчеркнул Балицкий. По его мнению, Россия "в этой ситуации должна действовать симметрично и выбивать инфраструктуру Ровенской и Хмельницкой атомных станций". "Тогда Европа будет на себе это чувствовать, потому что эта электроэнергия идет на экспорт в Европу", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20240924/grossi-1974337359.html

https://ria.ru/20240920/zaes-1973916989.html

https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974399208.html

европа

хмельницкий (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, хмельницкий (город), украина, рафаэль гросси, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины