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Балицкий заявил, что не видит эффекта от визитов делегаций МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 27.09.2024
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10:36 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/magate-1975008071.html
Балицкий заявил, что не видит эффекта от визитов делегаций МАГАТЭ на ЗАЭС
Балицкий заявил, что не видит эффекта от визитов делегаций МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 27.09.2024
Балицкий заявил, что не видит эффекта от визитов делегаций МАГАТЭ на ЗАЭС
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что не видит "эффекта" от визитов делегаций МАГАТЭ во главе с гендиректором... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:36
2024-09-27T10:36
в мире
европа
хмельницкий (город)
украина
рафаэль гросси
евгений балицкий
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что не видит "эффекта" от визитов делегаций МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС, потому что правды о том, что именно ВСУ ведут обстрелы территории станции, в этой организации никогда не скажут. Гросси неоднократно совершал визиты на Запорожскую АЭС. Четвертого сентября состоялся пятый из них. "Болтуны эти, которые приезжают к нам, - Гросси и его группа людей, я с ними разговаривал, мы обеспечиваем безопасность их приезда, отъезда - это протокольные вещи. Но почему говорю болтуны - потому что никакого эффекта от того, что они приезжают на атомную станцию, у нас нет. Ничего они не хотят, да и не могут, потому что у них есть свои заокеанские хозяева, которые им платят деньги. Поэтому правды здесь они не могут сказать, а говорить ложь им тоже уже бессмысленно, потому что рассказывать старую песню о том, что русские сами обстреливают ядерный объект - ну, уже не ложится", – заявил Балицкий. По его словам, все поездки Гросси на ЗАЭС - "пустые протокольные мероприятия". "Я считаю, что будут продолжаться обстрелы атомной станции и инфраструктуры атомной станции до тех пор, пока мы будем это все терпеть. Мы тоже должны в этой ситуации наносить ответный удар. На Украине есть два достаточно важных объекта, которые угрожают сегодня ядерной безопасности Европы, - это Ровенская и Хмельницкая атомные станции. Если мы не сделаем упреждающие удары по этим объектам, противник будет издеваться над мировым законодательством, над ядерной угрозой, над всем, что существует сегодня в этой плоскости. И все эти приезды протокольные - замыливают нам глаза, они ничего не изменят", - подчеркнул Балицкий. По его мнению, Россия "в этой ситуации должна действовать симметрично и выбивать инфраструктуру Ровенской и Хмельницкой атомных станций". "Тогда Европа будет на себе это чувствовать, потому что эта электроэнергия идет на экспорт в Европу", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240924/grossi-1974337359.html
https://ria.ru/20240920/zaes-1973916989.html
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в мире, европа, хмельницкий (город), украина, рафаэль гросси, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
В мире, Европа, Хмельницкий (город), Украина, Рафаэль Гросси, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Балицкий заявил, что не видит эффекта от визитов делегаций МАГАТЭ на ЗАЭС

Балицкий о визитах Гросси на ЗАЭС: правды об обстрелах ВСУ не скажут

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что не видит "эффекта" от визитов делегаций МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС, потому что правды о том, что именно ВСУ ведут обстрелы территории станции, в этой организации никогда не скажут.
Гросси неоднократно совершал визиты на Запорожскую АЭС. Четвертого сентября состоялся пятый из них.
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"Болтуны эти, которые приезжают к нам, - Гросси и его группа людей, я с ними разговаривал, мы обеспечиваем безопасность их приезда, отъезда - это протокольные вещи. Но почему говорю болтуны - потому что никакого эффекта от того, что они приезжают на атомную станцию, у нас нет. Ничего они не хотят, да и не могут, потому что у них есть свои заокеанские хозяева, которые им платят деньги. Поэтому правды здесь они не могут сказать, а говорить ложь им тоже уже бессмысленно, потому что рассказывать старую песню о том, что русские сами обстреливают ядерный объект - ну, уже не ложится", – заявил Балицкий.
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По его словам, все поездки Гросси на ЗАЭС - "пустые протокольные мероприятия".
"Я считаю, что будут продолжаться обстрелы атомной станции и инфраструктуры атомной станции до тех пор, пока мы будем это все терпеть. Мы тоже должны в этой ситуации наносить ответный удар. На Украине есть два достаточно важных объекта, которые угрожают сегодня ядерной безопасности Европы, - это Ровенская и Хмельницкая атомные станции. Если мы не сделаем упреждающие удары по этим объектам, противник будет издеваться над мировым законодательством, над ядерной угрозой, над всем, что существует сегодня в этой плоскости. И все эти приезды протокольные - замыливают нам глаза, они ничего не изменят", - подчеркнул Балицкий.
По его мнению, Россия "в этой ситуации должна действовать симметрично и выбивать инфраструктуру Ровенской и Хмельницкой атомных станций". "Тогда Европа будет на себе это чувствовать, потому что эта электроэнергия идет на экспорт в Европу", - заключил губернатор.
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В миреЕвропаХмельницкий (город)УкраинаРафаэль ГроссиЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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