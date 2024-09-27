Рейтинг@Mail.ru
Британия и Ливан выступили за немедленное прекращение огня - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 27.09.2024 (обновлено: 14:37 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/livan-1975067018.html
Британия и Ливан выступили за немедленное прекращение огня
Британия и Ливан выступили за немедленное прекращение огня - РИА Новости, 27.09.2024
Британия и Ливан выступили за немедленное прекращение огня
Глава британского правительства Кир Стармер встретился на полях Генассамблеи ООН с и.о. премьер-министра Ливана Наджибом Микати, стороны выступили за... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:28
2024-09-27T14:37
в мире
ливан
израиль
бейрут
кир стармер
наджиб микати
оон
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974087401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_310eb6d3be8ac804be2102c60748d5d8.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава британского правительства Кир Стармер встретился на полях Генассамблеи ООН с и.о. премьер-министра Ливана Наджибом Микати, стороны выступили за немедленное прекращение огня в конфликте между Израилем и Ливаном, сообщили в пятницу на Даунинг-стрит. "Премьер-министр встретился с ливанским премьер-министром Наджибом Микати на полях ГА ООН… Они обсудили обостряющийся конфликт в Ливане и договорились о важности немедленного прекращения огня и разрешения (ситуации – ред.) путём переговоров", - говорится в заявлении на сайте британского правительства. Стармер также выразил соболезнования по поводу гибели гражданских в Ливане в последние недели, сообщили на Даунинг-стрит. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240926/oon-1974952943.html
https://ria.ru/20240921/peydzhery-1973940678.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974087401_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_78fca92e67823e8d52be080123a48c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, бейрут, кир стармер, наджиб микати, оон, хезболла, генеральная ассамблея оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Кир Стармер, Наджиб Микати, ООН, Хезболла, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Британия и Ливан выступили за немедленное прекращение огня

Стармер и Микати выступили за прекращение огня в Ливане

© AP Photo / Bilal HusseinМесто израильского удара в южном пригороде Бейрута
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава британского правительства Кир Стармер встретился на полях Генассамблеи ООН с и.о. премьер-министра Ливана Наджибом Микати, стороны выступили за немедленное прекращение огня в конфликте между Израилем и Ливаном, сообщили в пятницу на Даунинг-стрит.
"Премьер-министр встретился с ливанским премьер-министром Наджибом Микати на полях ГА ООН… Они обсудили обостряющийся конфликт в Ливане и договорились о важности немедленного прекращения огня и разрешения (ситуации – ред.) путём переговоров", - говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В ООН крайне обеспокоены угрозой наземной операции в Ливане
26 сентября, 21:43
Стармер также выразил соболезнования по поводу гибели гражданских в Ливане в последние недели, сообщили на Даунинг-стрит.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Мужчина, пострадавший в результате взрыва электронного устройства в Бейруте - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Глава МИД Ливана показал Совбезу ООН фото с последствием взрывов пейджеров
21 сентября, 00:41
 
В миреЛиванИзраильБейрутКир СтармерНаджиб МикатиООНХезболлаГенеральная Ассамблея ООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала