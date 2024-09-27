https://ria.ru/20240927/livan-1975067018.html

Британия и Ливан выступили за немедленное прекращение огня

Британия и Ливан выступили за немедленное прекращение огня - РИА Новости, 27.09.2024

Британия и Ливан выступили за немедленное прекращение огня

Глава британского правительства Кир Стармер встретился на полях Генассамблеи ООН с и.о. премьер-министра Ливана Наджибом Микати, стороны выступили за... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:28

2024-09-27T14:28

2024-09-27T14:37

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава британского правительства Кир Стармер встретился на полях Генассамблеи ООН с и.о. премьер-министра Ливана Наджибом Микати, стороны выступили за немедленное прекращение огня в конфликте между Израилем и Ливаном, сообщили в пятницу на Даунинг-стрит. "Премьер-министр встретился с ливанским премьер-министром Наджибом Микати на полях ГА ООН… Они обсудили обостряющийся конфликт в Ливане и договорились о важности немедленного прекращения огня и разрешения (ситуации – ред.) путём переговоров", - говорится в заявлении на сайте британского правительства. Стармер также выразил соболезнования по поводу гибели гражданских в Ливане в последние недели, сообщили на Даунинг-стрит. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240926/oon-1974952943.html

https://ria.ru/20240921/peydzhery-1973940678.html

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