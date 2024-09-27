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ООН назвала эскалацию напряженности в Ливане катастрофой
ООН назвала эскалацию напряженности в Ливане катастрофой - РИА Новости, 27.09.2024
ООН назвала эскалацию напряженности в Ливане катастрофой
Эскалация напряженности в Ливане является катастрофической, разрушение домов и инфраструктуры носит массовый характер, заявил координатор ООН по гуманитарным... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:40
2024-09-27T13:40
2024-09-27T13:40
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ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Эскалация напряженности в Ливане является катастрофической, разрушение домов и инфраструктуры носит массовый характер, заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Ливане Имран Раза. "Недавняя эскалация напряженности в Ливане - это не что иное, как катастрофа... Всплеск насилия распространился на ранее незатронутые районы, что привело к широкомасштабному разрушению домов и инфраструктуры по всей стране", - сказал он на брифинге в Женеве. Израильская авиация наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Бойцы движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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в мире, ливан, израиль, женева (город), оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Женева (город), ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ООН назвала эскалацию напряженности в Ливане катастрофой
ООН: ситуация в Ливане является катастрофой и носит массовый характер