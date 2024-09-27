https://ria.ru/20240927/livan-1975006675.html

Ливан выпустил по Хайфе около десяти снарядов

Ливан выпустил по Хайфе около десяти снарядов - РИА Новости, 27.09.2024

Ливан выпустил по Хайфе около десяти снарядов

Порядка 10 снарядов выпущено в пятницу утром со стороны Ливана по району крупнейшего израильского северного города Хайфа, некоторые из них были перехвачены,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:33

2024-09-27T10:33

2024-09-27T10:33

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Порядка 10 снарядов выпущено в пятницу утром со стороны Ливана по району крупнейшего израильского северного города Хайфа, некоторые из них были перехвачены, остальные упали на открытой местности, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, которые прозвучали в районе Хайфы, было зафиксировано около 10 снарядов, выпущенных из Ливана. Некоторые из снарядов были перехвачены, а другие были отмечены как упавшие на открытой местности", - говорится в сообщении. Служба скорой помощи Израиля сообщила, что данных о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240926/bezhentsy-1974912300.html

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в мире, ливан, хайфа, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024