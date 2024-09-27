https://ria.ru/20240927/lenoblast-1975146778.html

Опыт профилактики сиротства в Ленобласти может быть применен в регионах

Опыт профилактики сиротства в Ленобласти может быть применен в регионах - РИА Новости, 27.09.2024

Опыт профилактики сиротства в Ленобласти может быть применен в регионах

Практики по работе с профилактикой сиротства в Ленинградской области могут быть растиражированы в другие регионы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:02

2024-09-27T18:02

2024-09-27T18:03

ленинградская область

мария львова-белова

александр дрозденко

дети-сироты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Практики по работе с профилактикой сиротства в Ленинградской области могут быть растиражированы в другие регионы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова по итогам визита в регион. "Радует то, что из региона мы увозим позитивные практики, которые будут предложены к применению в других субъектах РФ, как, например, работа с семьями, лишенными родительских прав в течение полугода для того, чтобы помочь им восстановиться", - сказала Львова-Белова. Он отметила, что в целом ситуация в Ленинградской области развивается в позитивном ключе, есть много изменений к лучшему, например, расширяется адресная помощь. "В том числе по госпрограммам видно, что вектор у региона - на поддержку семей", - подчеркнула омбудсмен. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко добавил, что региону очень важно, чтобы дети воспитывались в семье. "Мы действительно за последнее время добились неплохих результатов, у нас уменьшается количество детей-сирот, детей, кто остался без попечения родителей. А там где это произошло, мы активно работаем, чтобы детей брали в новые семьи", - заявил Дрозденко. По его словам, добиться позитивных результатов в области помогла грамотно выстроена система вертикального управления антикризисных ситуаций. "В регионе - единый заместитель, единый отраслевой комитет, кто отвечает за это направление - это позволяет быстро и оперативно решать вопросы", - указал губернатор.

https://ria.ru/20240927/eko-pomeste-1975132229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мария львова-белова, александр дрозденко, дети-сироты