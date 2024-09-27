https://ria.ru/20240927/lenoblast-1975129768.html

Пенсионерку, стрелявшую в женщину при сборе грибов, задержали

Пенсионерку, стрелявшую в женщину при сборе грибов, задержали - РИА Новости, 27.09.2024

Пенсионерку, стрелявшую в женщину при сборе грибов, задержали

Семидесятилетняя женщина, стрелявшая из травматического оружия в 74-летнюю пенсионерку, собиравшую грибы в лесу Ленобласти, задержана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:30

2024-09-27T17:30

2024-09-27T17:31

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россия

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Семидесятилетняя женщина, стрелявшая из травматического оружия в 74-летнюю пенсионерку, собиравшую грибы в лесу Ленобласти, задержана, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области. "Полицейскими личность стрелявшей была предварительно установлена. Ей оказалась 70-летняя женщина. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сообщает пресс-служба. Двадцать шестого сентября около пяти часов вечера в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило заявление от 74-летней жительницы Сестрорецка. По данным пресс-службы ГУМВД, пенсионерка сообщила, что около полудня в лесном массиве около СНТ "Западная лица" неизвестная женщина без каких-либо разговоров произвела четыре выстрела, предположительно, из травматического пистолета, в сторону заявительницы, собиравшей там грибы и ягоды. Как сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, у пострадавшей зафиксировано ранение бедра, с которым она обратилась в медучреждение и была выписана на амбулаторное лечение. "Причины конфликта устанавливаются", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240926/mytischi-1974900800.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, всеволожский район