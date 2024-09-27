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Пенсионерку, стрелявшую в женщину при сборе грибов, задержали - РИА Новости, 27.09.2024
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17:30 27.09.2024 (обновлено: 17:31 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/lenoblast-1975129768.html
Пенсионерку, стрелявшую в женщину при сборе грибов, задержали
Пенсионерку, стрелявшую в женщину при сборе грибов, задержали - РИА Новости, 27.09.2024
Пенсионерку, стрелявшую в женщину при сборе грибов, задержали
Семидесятилетняя женщина, стрелявшая из травматического оружия в 74-летнюю пенсионерку, собиравшую грибы в лесу Ленобласти, задержана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:30
2024-09-27T17:31
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Семидесятилетняя женщина, стрелявшая из травматического оружия в 74-летнюю пенсионерку, собиравшую грибы в лесу Ленобласти, задержана, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области. "Полицейскими личность стрелявшей была предварительно установлена. Ей оказалась 70-летняя женщина. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сообщает пресс-служба. Двадцать шестого сентября около пяти часов вечера в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило заявление от 74-летней жительницы Сестрорецка. По данным пресс-службы ГУМВД, пенсионерка сообщила, что около полудня в лесном массиве около СНТ "Западная лица" неизвестная женщина без каких-либо разговоров произвела четыре выстрела, предположительно, из травматического пистолета, в сторону заявительницы, собиравшей там грибы и ягоды. Как сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, у пострадавшей зафиксировано ранение бедра, с которым она обратилась в медучреждение и была выписана на амбулаторное лечение. "Причины конфликта устанавливаются", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, санкт-петербург, россия, всеволожский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Всеволожский район
Пенсионерку, стрелявшую в женщину при сборе грибов, задержали

В Ленобласти задержали женщину, стрелявшую в пенсионерку, собиравшую грибы

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Семидесятилетняя женщина, стрелявшая из травматического оружия в 74-летнюю пенсионерку, собиравшую грибы в лесу Ленобласти, задержана, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.
"Полицейскими личность стрелявшей была предварительно установлена. Ей оказалась 70-летняя женщина. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сообщает пресс-служба.
Двадцать шестого сентября около пяти часов вечера в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило заявление от 74-летней жительницы Сестрорецка. По данным пресс-службы ГУМВД, пенсионерка сообщила, что около полудня в лесном массиве около СНТ "Западная лица" неизвестная женщина без каких-либо разговоров произвела четыре выстрела, предположительно, из травматического пистолета, в сторону заявительницы, собиравшей там грибы и ягоды.
Как сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, у пострадавшей зафиксировано ранение бедра, с которым она обратилась в медучреждение и была выписана на амбулаторное лечение.
"Причины конфликта устанавливаются", - добавили в пресс-службе.
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