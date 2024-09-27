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Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2024
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19:22 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/lavrov-1975166222.html
Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2024
Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД России Сергей Лавров и его сирийский коллега Бассам Саббаг на полях Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в свете обострения... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:22
2024-09-27T19:22
в мире
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сирия
ливан
сергей лавров
бассам саббаг
башар асад
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его сирийский коллега Бассам Саббаг на полях Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в свете обострения обстановки в Ливане, подвергшемся израильским ударам, и рассмотрели ситуацию в Сирии, сообщили в МИД РФ. Встреча министров в Нью-Йорке на Генассамблее ООН состоялась в пятницу. Глава МИД Сирии заявил, что стороны подписали документ о противодействии санкциям и обсудили двусторонние отношения, но он не обсуждал с министром иностранных дел РФ возможность проведения встречи между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита БРИКС в Казани. "Главы внешнеполитических ведомств (России и Сирии - ред.) обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе в свете продолжающейся эскалации в секторе Газа и резкого обострения обстановки в Ливане, подвергнувшегося массированным израильским авиаударам", - говорится в сообщении Telegram-канала МИД РФ. Отмечается, что стороны также рассмотрели ситуацию в Сирии и вокруг страны с акцентом на задачи ее комплексного урегулирования при строгом соблюдении принципов уважения суверенитета, единства и территориальной целостности республики. "Были затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийских отношений. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной координации в ООН и на других многосторонних площадках", - также сказано в сообщении. Министры подписали российско-сирийскую декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер, добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240927/blizhniy_vostok-1974973031.html
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в мире, россия, сирия, ливан, сергей лавров, бассам саббаг, башар асад, оон, генеральная ассамблея оон, брикс, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Сирия, Ливан, Сергей Лавров, Бассам Саббаг, Башар Асад, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, БРИКС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и Саббаг обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его сирийский коллега Бассам Саббаг на полях Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в свете обострения обстановки в Ливане, подвергшемся израильским ударам, и рассмотрели ситуацию в Сирии, сообщили в МИД РФ.
Встреча министров в Нью-Йорке на Генассамблее ООН состоялась в пятницу. Глава МИД Сирии заявил, что стороны подписали документ о противодействии санкциям и обсудили двусторонние отношения, но он не обсуждал с министром иностранных дел РФ возможность проведения встречи между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита БРИКС в Казани.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 04:34
"Главы внешнеполитических ведомств (России и Сирии - ред.) обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе в свете продолжающейся эскалации в секторе Газа и резкого обострения обстановки в Ливане, подвергнувшегося массированным израильским авиаударам", - говорится в сообщении Telegram-канала МИД РФ.
Отмечается, что стороны также рассмотрели ситуацию в Сирии и вокруг страны с акцентом на задачи ее комплексного урегулирования при строгом соблюдении принципов уважения суверенитета, единства и территориальной целостности республики.
"Были затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийских отношений. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной координации в ООН и на других многосторонних площадках", - также сказано в сообщении.
Министры подписали российско-сирийскую декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер, добавили в МИД РФ.
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Глава Пентагона заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке
26 сентября, 17:41
 
В миреРоссияСирияЛиванСергей ЛавровБассам СаббагБашар АсадООНГенеральная Ассамблея ООНБРИКСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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