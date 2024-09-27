https://ria.ru/20240927/lavrov-1975166222.html

Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2024

Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров и его сирийский коллега Бассам Саббаг на полях Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в свете обострения... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:22

2024-09-27T19:22

2024-09-27T19:22

в мире

россия

сирия

ливан

сергей лавров

бассам саббаг

башар асад

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его сирийский коллега Бассам Саббаг на полях Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в свете обострения обстановки в Ливане, подвергшемся израильским ударам, и рассмотрели ситуацию в Сирии, сообщили в МИД РФ. Встреча министров в Нью-Йорке на Генассамблее ООН состоялась в пятницу. Глава МИД Сирии заявил, что стороны подписали документ о противодействии санкциям и обсудили двусторонние отношения, но он не обсуждал с министром иностранных дел РФ возможность проведения встречи между президентами Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита БРИКС в Казани. "Главы внешнеполитических ведомств (России и Сирии - ред.) обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе в свете продолжающейся эскалации в секторе Газа и резкого обострения обстановки в Ливане, подвергнувшегося массированным израильским авиаударам", - говорится в сообщении Telegram-канала МИД РФ. Отмечается, что стороны также рассмотрели ситуацию в Сирии и вокруг страны с акцентом на задачи ее комплексного урегулирования при строгом соблюдении принципов уважения суверенитета, единства и территориальной целостности республики. "Были затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийских отношений. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной координации в ООН и на других многосторонних площадках", - также сказано в сообщении. Министры подписали российско-сирийскую декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер, добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20240927/blizhniy_vostok-1974973031.html

https://ria.ru/20240926/izrail-1974916463.html

россия

сирия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сирия, ливан, сергей лавров, бассам саббаг, башар асад, оон, генеральная ассамблея оон, брикс, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024