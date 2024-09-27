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В Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков" - РИА Новости, 27.09.2024
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13:52 27.09.2024 (обновлено: 15:06 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/fregat-1975054944.html
В Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков"
В Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков" - РИА Новости, 27.09.2024
В Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, сообщил... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:52
2024-09-27T15:06
безопасность
вмф рф
северная верфь
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент РИА Новости."Корабли данного проекта практикой подтвердили все заложенные в него боевые характеристики. По факту, являясь многоцелевым универсальным кораблем, в нем сосредоточены и ударные возможности, и оборонительные возможности корабля, делающие его одним из основных классов кораблей, решающих универсальные задачи как в дальней морской зоне, так и в ближних морских зонах всего Мирового океана", — сказал на торжественной церемонии главком ВМФ России Александр Моисеев.Он уточнил, что корабль еще ждут достройка, испытания и прием в состав Военно-морского флота в 2027 году.Фрегаты проекта 22350 составляют основу состава надводных кораблей ВМФ, продолжил Моисеев. Он добавил, что в рамках программы заложены не менее восьми единиц."Фрегаты проекта 22350 будут составлять основу кораблей дальней морской зоны Северного и Тихоокеанского флотов. Первые три корабля служат в составе Северного флота, фрегат "Адмирал Исаков" войдет в состав Тихоокеанского флота", — добавил главком.Многоцелевые фрегаты проекта 22350 несут современное ракетное вооружение морского базирования, в том числе крылатые ракеты "Калибр" и новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон". Корабли разработало АО "Северное проектно-конструкторское бюро". Они могут выполнять широкий спектр задач, в том числе поражать надводные корабли, конвои, десантные отряды, искать и уничтожать подводные лодки и наземные цели. Также фрегаты предназначены для противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морским десантом и дозорной службой, а также охраны госграницы и защиты гражданских судов и объектов в опасных районах Мирового океана. На Северном флоте уже несут службу три фрегата проекта 22350: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко". Следующие четыре корабля проекта строятся также на Северной верфи и находятся в разной степени готовности: "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".
https://ria.ru/20240620/ispytaniya-1954289663.html
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безопасность, вмф рф, северная верфь, санкт-петербург
Безопасность, ВМФ РФ, Северная верфь, Санкт-Петербург
В Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков"

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" спустили на воду в Петербурге

© Фото : Объединенная судостроительная корпорацияНа судостроительном заводе ОСК "Северная верфь" спустили на воду фрегат "Адмирал флота Исаков"
На судостроительном заводе ОСК Северная верфь спустили на воду фрегат Адмирал флота Исаков - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Объединенная судостроительная корпорация
На судостроительном заводе ОСК "Северная верфь" спустили на воду фрегат "Адмирал флота Исаков"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Корабли данного проекта практикой подтвердили все заложенные в него боевые характеристики. По факту, являясь многоцелевым универсальным кораблем, в нем сосредоточены и ударные возможности, и оборонительные возможности корабля, делающие его одним из основных классов кораблей, решающих универсальные задачи как в дальней морской зоне, так и в ближних морских зонах всего Мирового океана", — сказал на торжественной церемонии главком ВМФ России Александр Моисеев.
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Он уточнил, что корабль еще ждут достройка, испытания и прием в состав Военно-морского флота в 2027 году.
Фрегаты проекта 22350 составляют основу состава надводных кораблей ВМФ, продолжил Моисеев. Он добавил, что в рамках программы заложены не менее восьми единиц.
"Фрегаты проекта 22350 будут составлять основу кораблей дальней морской зоны Северного и Тихоокеанского флотов. Первые три корабля служат в составе Северного флота, фрегат "Адмирал Исаков" войдет в состав Тихоокеанского флота", — добавил главком.
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Многоцелевые фрегаты проекта 22350 несут современное ракетное вооружение морского базирования, в том числе крылатые ракеты "Калибр" и новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон".
Корабли разработало АО "Северное проектно-конструкторское бюро". Они могут выполнять широкий спектр задач, в том числе поражать надводные корабли, конвои, десантные отряды, искать и уничтожать подводные лодки и наземные цели. Также фрегаты предназначены для противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морским десантом и дозорной службой, а также охраны госграницы и защиты гражданских судов и объектов в опасных районах Мирового океана.
На Северном флоте уже несут службу три фрегата проекта 22350: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко".
Следующие четыре корабля проекта строятся также на Северной верфи и находятся в разной степени готовности: "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".
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