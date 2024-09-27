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ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году - РИА Новости, 27.09.2024
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14:30 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/flot-1975067568.html
ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году
ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году - РИА Новости, 27.09.2024
ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году
ВМФ РФ рассчитывает принять Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" в 2027 году, он войдет в состав Тихоокеанского флота, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:30
2024-09-27T14:30
безопасность
санкт-петербург
вмф рф
северная верфь
объединенная судостроительная корпорация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. ВМФ РФ рассчитывает принять Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" в 2027 году, он войдет в состав Тихоокеанского флота, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев. "Планы определены текущими контрактами. Исходим из того, что "Адмирала Исакова" примем в 2027 году", - сказал он. Моисеев отметил, что фрегат "Адмирал Исаков" войдет в состав Тихоокеанского флота. "Сейчас предстоит кораблю вся достройка, все виды испытаний, начиная от швартовых, заводских, затем государственных", - добавил главком. Моисеев в пятницу принял участие в спуске на воду фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" на Судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге. Фрегаты проекта 22350 являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". Планируется, что фрегаты этого проекта получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон". Фрегат проекта 22350 разработан "Северным ПКБ". Эти корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана. В настоящее время на Северном флоте уже несут службу три фрегата проекта 22350: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко". Ещё четыре корабля строятся также на Северной верфи, находятся в разной степени готовности: "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".
https://ria.ru/20240501/korabl-1943238696.html
https://ria.ru/20240620/ispytaniya-1954289663.html
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безопасность, санкт-петербург, вмф рф, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация
Безопасность, Санкт-Петербург, ВМФ РФ, Северная верфь, Объединенная судостроительная корпорация
ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году

Главком ВМФ Моисеев: фрегат "Адмирал Исаков" войдет в состав ТОФ в 2027 году

© РИА Новости / Александр ГальперинФрегат проекта 22350
Фрегат проекта 22350 - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Фрегат проекта 22350. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. ВМФ РФ рассчитывает принять Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков" в 2027 году, он войдет в состав Тихоокеанского флота, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.
"Планы определены текущими контрактами. Исходим из того, что "Адмирала Исакова" примем в 2027 году", - сказал он.
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Моисеев отметил, что фрегат "Адмирал Исаков" войдет в состав Тихоокеанского флота.
"Сейчас предстоит кораблю вся достройка, все виды испытаний, начиная от швартовых, заводских, затем государственных", - добавил главком.
Моисеев в пятницу принял участие в спуске на воду фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" на Судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге.
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Фрегаты проекта 22350 являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в том числе крылатых ракет "Калибр". Планируется, что фрегаты этого проекта получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон".
Фрегат проекта 22350 разработан "Северным ПКБ". Эти корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
В настоящее время на Северном флоте уже несут службу три фрегата проекта 22350: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко".
Ещё четыре корабля строятся также на Северной верфи, находятся в разной степени готовности: "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".
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БезопасностьСанкт-ПетербургВМФ РФСеверная верфьОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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