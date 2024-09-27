https://ria.ru/20240927/ekspert-1975020881.html
Эксперт оценил перспективы сотрудничества Японии и НАТО
Эксперт оценил перспективы сотрудничества Японии и НАТО - РИА Новости, 27.09.2024
Эксперт оценил перспективы сотрудничества Японии и НАТО
Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба сохранит антироссийский вектор политики и продолжит на этом фоне сближение с НАТО, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:31
2024-09-27T11:31
2024-09-27T11:31
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба сохранит антироссийский вектор политики и продолжит на этом фоне сближение с НАТО, заявил РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов. "Что касается российского направления, то будет продолжен курс на дальнейшее усиление санкционного давления на Россию в рамках русла, которого придерживаются США и Большая семёрка, всевозможная помощь Украине материальная, финансовая, моральная, информационная, поставки различных видов оборудования, пока ещё не летального", - сказал он. Эксперт счёл невозможным образование в Азии союза по типу НАТО, однако добавил, что сотрудничество Японии и НАТО будет укрепляться. "Будет укрепляться сотрудничество Японии с НАТО, потому что Кисида бросил лозунг, который позаимствовал у покойного Синдзо Абэ о том, что нынешняя Украина - это завтра Азия. Дескать, если не наказать Россию за Украину, то Китай сможет посягнуть на Тайвань, а это неприемлемо ни для США, ни для Японии, ни для самого Тайваня", - добавил он. "Никаких серьёзных переломных событий в регионе не произойдёт в связи с тем, что он пришёл. Да, он "ястреб", был министром обороны, знает эту проблематику очень хорошо. Я думаю, что он продолжит тот курс, который проводил Кисида. Потому что это базовый курс японских правящих кругов на сегодняшний день, правящей либерально-демократической партии", - отметил Кистанов. Эксперт пояснил, что эта политика заключается в том, что Япония рассматривает Китай как главную угрозу, северокорейскую ракетно-ядерную угрозу как вторую, а на третьем месте - Россию. "Вот эти три страны, которые были обозначены японцами в последнее время в доктринальных документах основными проблемами, вызовами, противниками в сфере безопасности - всё это сохранится, и Исиба будет проводить тот же курс, что и Кисида, то есть наращивание собственного военного потенциала, ускоренный рост военных расходов, заключение военного союза с США, участие во всякого рода мини союзах по типу QUAD с антикитайской подоплёкой", - добавил он. Бывший министр обороны Японии 67-летний Сигэру Исиба был избран новым председателем ЛДП по итогам второго тура голосования, где он обошел действующую министра по делам экономической безопасности 63-летнюю Санаэ Такаити. Эти выборы стали пятыми для Исибы. Внеочередное заседание парламента, на котором лидер ЛДП ожидаемо станет и новым премьер-министром страны, пройдет 1 октября.
https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959125643.html
https://ria.ru/20240624/yaponiya-1954951576.html
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934844038.html
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в мире, япония, россия, сша, сигэру исиба, синдзо абэ, нато
В мире, Япония, Россия, США, Сигэру Исиба, Синдзо Абэ, НАТО
Эксперт оценил перспективы сотрудничества Японии и НАТО
Эксперт Кистанов: новый премьер Японии продолжит сближение с НАТО
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба сохранит антироссийский вектор политики и продолжит на этом фоне сближение с НАТО, заявил РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов.
"Что касается российского направления, то будет продолжен курс на дальнейшее усиление санкционного давления на Россию
в рамках русла, которого придерживаются США
и Большая семёрка, всевозможная помощь Украине
материальная, финансовая, моральная, информационная, поставки различных видов оборудования, пока ещё не летального", - сказал он.
Эксперт счёл невозможным образование в Азии союза по типу НАТО, однако добавил, что сотрудничество Японии и НАТО будет укрепляться.
"Будет укрепляться сотрудничество Японии с НАТО, потому что Кисида бросил лозунг, который позаимствовал у покойного Синдзо Абэ
о том, что нынешняя Украина - это завтра Азия
. Дескать, если не наказать Россию за Украину, то Китай
сможет посягнуть на Тайвань
, а это неприемлемо ни для США, ни для Японии, ни для самого Тайваня", - добавил он.
"Никаких серьёзных переломных событий в регионе не произойдёт в связи с тем, что он пришёл. Да, он "ястреб", был министром обороны, знает эту проблематику очень хорошо. Я думаю, что он продолжит тот курс, который проводил Кисида. Потому что это базовый курс японских правящих кругов на сегодняшний день, правящей либерально-демократической партии", - отметил Кистанов.
Эксперт пояснил, что эта политика заключается в том, что Япония рассматривает Китай как главную угрозу, северокорейскую ракетно-ядерную угрозу как вторую, а на третьем месте - Россию.
"Вот эти три страны, которые были обозначены японцами в последнее время в доктринальных документах основными проблемами, вызовами, противниками в сфере безопасности - всё это сохранится, и Исиба будет проводить тот же курс, что и Кисида, то есть наращивание собственного военного потенциала, ускоренный рост военных расходов, заключение военного союза с США, участие во всякого рода мини союзах по типу QUAD с антикитайской подоплёкой", - добавил он.
Бывший министр обороны Японии 67-летний Сигэру Исиба был избран новым председателем ЛДП по итогам второго тура голосования, где он обошел действующую министра по делам экономической безопасности 63-летнюю Санаэ Такаити. Эти выборы стали пятыми для Исибы.
Внеочередное заседание парламента, на котором лидер ЛДП ожидаемо станет и новым премьер-министром страны, пройдет 1 октября.