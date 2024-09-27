https://ria.ru/20240927/ekspert-1975016372.html

Трамп потроллил Зеленского, считает эксперт

Трамп потроллил Зеленского, считает эксперт - РИА Новости, 27.09.2024

Трамп потроллил Зеленского, считает эксперт

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп "потроллил" Владимира Зеленского публикацией его письма с просьбой о встрече, а сам ее факт нужен... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:18

2024-09-27T11:18

2024-09-27T11:18

в мире

сша

дональд трамп

владимир зеленский

камала харрис

российская академия наук

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп "потроллил" Владимира Зеленского публикацией его письма с просьбой о встрече, а сам ее факт нужен политику для пиара, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал письмо Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца. "Можно сказать, что это такой троллинг, издевка от Трампа, а еще создание не особо благоприятной обстановки для Зеленского перед встречей. Он раскрывает инсайд и показывает своего визави со слабой стороны", - сказал РИА Новости Блохин. По словам эксперта, в обществе превалирует точка зрения, что Зеленский недолюбливает Трампа, равно как и Трамп - Зеленского. "Но Трамп - человек, который любит приковывать к себе медийное внимание. Не важно, как о нем будут говорить, хорошо или плохо, но важно это внимание приковать. Поэтому с этой точки зрения он ничего не теряет, ему это нужно для повышения политического рейтинга", - заключил Блохин. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html

https://ria.ru/20240926/zelenskij-1974934109.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, российская академия наук, выборы президента сша — 2024