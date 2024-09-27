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Трамп потроллил Зеленского, считает эксперт - РИА Новости, 27.09.2024
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11:18 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ekspert-1975016372.html
Трамп потроллил Зеленского, считает эксперт
Трамп потроллил Зеленского, считает эксперт - РИА Новости, 27.09.2024
Трамп потроллил Зеленского, считает эксперт
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп "потроллил" Владимира Зеленского публикацией его письма с просьбой о встрече, а сам ее факт нужен... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:18
2024-09-27T11:18
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
камала харрис
российская академия наук
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп "потроллил" Владимира Зеленского публикацией его письма с просьбой о встрече, а сам ее факт нужен политику для пиара, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал письмо Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца. "Можно сказать, что это такой троллинг, издевка от Трампа, а еще создание не особо благоприятной обстановки для Зеленского перед встречей. Он раскрывает инсайд и показывает своего визави со слабой стороны", - сказал РИА Новости Блохин. По словам эксперта, в обществе превалирует точка зрения, что Зеленский недолюбливает Трампа, равно как и Трамп - Зеленского. "Но Трамп - человек, который любит приковывать к себе медийное внимание. Не важно, как о нем будут говорить, хорошо или плохо, но важно это внимание приковать. Поэтому с этой точки зрения он ничего не теряет, ему это нужно для повышения политического рейтинга", - заключил Блохин. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html
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в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, российская академия наук, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Российская академия наук, Выборы президента США — 2024
Трамп потроллил Зеленского, считает эксперт

Политолог Блохин: Трамп "потроллил" Зеленского публикацией его письма о встрече

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп "потроллил" Владимира Зеленского публикацией его письма с просьбой о встрече, а сам ее факт нужен политику для пиара, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал письмо Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца.
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"Можно сказать, что это такой троллинг, издевка от Трампа, а еще создание не особо благоприятной обстановки для Зеленского перед встречей. Он раскрывает инсайд и показывает своего визави со слабой стороны", - сказал РИА Новости Блохин.
По словам эксперта, в обществе превалирует точка зрения, что Зеленский недолюбливает Трампа, равно как и Трамп - Зеленского. "Но Трамп - человек, который любит приковывать к себе медийное внимание. Не важно, как о нем будут говорить, хорошо или плохо, но важно это внимание приковать. Поэтому с этой точки зрения он ничего не теряет, ему это нужно для повышения политического рейтинга", - заключил Блохин.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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Time: Зеленский намеренно избегал встречи с Трампом во время визита в США
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В миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийКамала ХаррисРоссийская академия наукВыборы президента США — 2024
 
 
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