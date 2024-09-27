https://ria.ru/20240927/doroga-1975028490.html

Росавтодор подключится к строительству дороги на остров Большой Уссурийский

Росавтодор подключится к строительству дороги на остров Большой Уссурийский - РИА Новости, 27.09.2024

Росавтодор подключится к строительству дороги на остров Большой Уссурийский

Росавтодор подключится к строительству дороги на остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:01

2024-09-27T12:01

2024-09-27T12:02

хабаровский край

большой уссурийский (остров)

россия

дмитрий демешин

роман новиков

владимир путин

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Росавтодор подключится к строительству дороги на остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Демешин находится с рабочей поездкой в Москве. Он встретился с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым. Глава региона обсудил с представителем ведомства дорожный вопрос в Хабаровском крае. "Начинаем работу по реализации планов развития острова Большой Уссурийский, которые поддержал президент Владимир Путин. Автодорога к международному пункту пропуска - один из ключевых объектов, её будем строить в тесном сотрудничестве с Роставтодором", - написал Демешин в Telegram-канале. Губернатор добавил, что проект подъездной дороги в 4,15 километра уже готов, есть положительное заключение госэкспертизы. "Для удобства жителей края и обеспечения стабильного развития территорий нам также необходимо завершить реконструкцию двух участков дороги от Комсомольска-на-Амуре до Чегдомына, соединяющей 17 населенных пунктов вдоль БАМа. На ремонт требуется 3 миллиарда рублей. Кроме того, вместе с Росавтодором к 2030 году мы планируем модернизировать семь участков дорожной инфраструктуры региона общей длиной 784 километра - так называемую опорную сеть", - заключил Демешин. Автомобильная дорога от моста до будущего пункта пропуска на острове Большой Уссурийский обойдется в 3 миллиарда рублей, сообщал в июне замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков на совещании по вопросам развития острова в Хабаровске. В августе зампред правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачева на круглом столе "Приграничная логистика, транспортная инфраструктура, остров Большой Уссурийский - перспективы развития" на VI Дальневосточном форуме предпринимателей сообщала, что первый транш в размере 500 миллионов рублей с федерального центра на строительство дороги на острове поступит в Хабаровский край в сентябре. По ее словам, земельный участок порядка 43 гектаров уже сформирован и оформлен в собственность для будущего строительства. Проектирование и строительство пункта пропуска на острове будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предварительно, за 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам минтранса России, как сообщал в июне Бобраков, проектирование будет завершено в 2026 году. Строительство пункта пропуска - в 2029-м. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в 1 тысячу раз. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. Росавтодор - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию госуслуг и управлению госимуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию госуслуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на городском наземном электротранспорте, находящийся в ведении министерства транспорта РФ.

https://ria.ru/20240926/khabarovsk-1974933062.html

https://ria.ru/20240906/geologorazvedka-1971077423.html

большой уссурийский (остров)

россия

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Артем Смирнов

большой уссурийский (остров), россия, дмитрий демешин, роман новиков, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)