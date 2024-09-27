https://ria.ru/20240927/doroga-1975028490.html
Росавтодор подключится к строительству дороги на остров Большой Уссурийский
Росавтодор подключится к строительству дороги на остров Большой Уссурийский - РИА Новости, 27.09.2024
Росавтодор подключится к строительству дороги на остров Большой Уссурийский
Росавтодор подключится к строительству дороги на остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:01
2024-09-27T12:01
2024-09-27T12:02
хабаровский край
большой уссурийский (остров)
россия
дмитрий демешин
роман новиков
владимир путин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962714746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12a616f23eecbf254629154a01a9ec1a.jpg
ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Росавтодор подключится к строительству дороги на остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Демешин находится с рабочей поездкой в Москве. Он встретился с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым. Глава региона обсудил с представителем ведомства дорожный вопрос в Хабаровском крае. "Начинаем работу по реализации планов развития острова Большой Уссурийский, которые поддержал президент Владимир Путин. Автодорога к международному пункту пропуска - один из ключевых объектов, её будем строить в тесном сотрудничестве с Роставтодором", - написал Демешин в Telegram-канале. Губернатор добавил, что проект подъездной дороги в 4,15 километра уже готов, есть положительное заключение госэкспертизы. "Для удобства жителей края и обеспечения стабильного развития территорий нам также необходимо завершить реконструкцию двух участков дороги от Комсомольска-на-Амуре до Чегдомына, соединяющей 17 населенных пунктов вдоль БАМа. На ремонт требуется 3 миллиарда рублей. Кроме того, вместе с Росавтодором к 2030 году мы планируем модернизировать семь участков дорожной инфраструктуры региона общей длиной 784 километра - так называемую опорную сеть", - заключил Демешин. Автомобильная дорога от моста до будущего пункта пропуска на острове Большой Уссурийский обойдется в 3 миллиарда рублей, сообщал в июне замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков на совещании по вопросам развития острова в Хабаровске. В августе зампред правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачева на круглом столе "Приграничная логистика, транспортная инфраструктура, остров Большой Уссурийский - перспективы развития" на VI Дальневосточном форуме предпринимателей сообщала, что первый транш в размере 500 миллионов рублей с федерального центра на строительство дороги на острове поступит в Хабаровский край в сентябре. По ее словам, земельный участок порядка 43 гектаров уже сформирован и оформлен в собственность для будущего строительства. Проектирование и строительство пункта пропуска на острове будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предварительно, за 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам минтранса России, как сообщал в июне Бобраков, проектирование будет завершено в 2026 году. Строительство пункта пропуска - в 2029-м. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в 1 тысячу раз. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. Росавтодор - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию госуслуг и управлению госимуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию госуслуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на городском наземном электротранспорте, находящийся в ведении министерства транспорта РФ.
https://ria.ru/20240926/khabarovsk-1974933062.html
https://ria.ru/20240906/geologorazvedka-1971077423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой уссурийский (остров), россия, дмитрий демешин, роман новиков, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Хабаровский край, Большой Уссурийский (остров), Россия, Дмитрий Демешин, Роман Новиков, Владимир Путин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Росавтодор подключится к строительству дороги на остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Демешин находится с рабочей поездкой в Москве. Он встретился с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым. Глава региона обсудил с представителем ведомства дорожный вопрос в Хабаровском крае.
"Начинаем работу по реализации планов развития острова Большой Уссурийский, которые поддержал президент Владимир Путин. Автодорога к международному пункту пропуска - один из ключевых объектов, её будем строить в тесном сотрудничестве с Роставтодором", - написал Демешин в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что проект подъездной дороги в 4,15 километра уже готов, есть положительное заключение госэкспертизы.
"Для удобства жителей края и обеспечения стабильного развития территорий нам также необходимо завершить реконструкцию двух участков дороги от Комсомольска-на-Амуре
до Чегдомына, соединяющей 17 населенных пунктов вдоль БАМа. На ремонт требуется 3 миллиарда рублей. Кроме того, вместе с Росавтодором к 2030 году мы планируем модернизировать семь участков дорожной инфраструктуры региона общей длиной 784 километра - так называемую опорную сеть", - заключил Демешин.
Автомобильная дорога от моста до будущего пункта пропуска на острове Большой Уссурийский обойдется в 3 миллиарда рублей, сообщал в июне замминистра РФ
по развитию Дальнего Востока
и Арктики
Анатолий Бобраков на совещании по вопросам развития острова в Хабаровске
.
В августе зампред правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачева
на круглом столе "Приграничная логистика, транспортная инфраструктура, остров Большой Уссурийский - перспективы развития" на VI Дальневосточном форуме предпринимателей сообщала, что первый транш в размере 500 миллионов рублей с федерального центра на строительство дороги на острове поступит в Хабаровский край в сентябре. По ее словам, земельный участок порядка 43 гектаров уже сформирован и оформлен в собственность для будущего строительства.
Проектирование и строительство пункта пропуска на острове будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предварительно, за 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам минтранса России, как сообщал в июне Бобраков, проектирование будет завершено в 2026 году. Строительство пункта пропуска - в 2029-м. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в 1 тысячу раз.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур
на территории России и КНР
. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Росавтодор - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию госуслуг и управлению госимуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию госуслуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на городском наземном электротранспорте, находящийся в ведении министерства транспорта РФ.