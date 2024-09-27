https://ria.ru/20240927/discord-1974996191.html
РКН внес новые страницы, связанные с Discord, в реестр запрещенных
РКН внес новые страницы, связанные с Discord, в реестр запрещенных - РИА Новости, 27.09.2024
РКН внес новые страницы, связанные с Discord, в реестр запрещенных
Роскомнадзор внес шесть новых страниц, связанных с соцсетью Discord, в реестр доменных имен, содержащих запрещенную на территории РФ информацию, следует из... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:53
2024-09-27T09:53
2024-09-27T09:53
россия
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Роскомнадзор внес шесть новых страниц, связанных с соцсетью Discord, в реестр доменных имен, содержащих запрещенную на территории РФ информацию, следует из данных реестра. Так, 19 сентября Роскомнадзор добавил в реестр одну страницу, связанную с мессенджером, а 20 сентября - еще пять страниц. В реестре не раскрывается, какую информацию содержат данные сайты. Ранее в сентябре МВД добавил в реестр две страницы, связанные с Discord. На данный момент в реестре находятся 14 страниц. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор. Как заявил накануне депутат Госдумы Антон Горелкин, в отношении платформы Discord есть основания для жестких мер, в том числе блокировки в РФ. По его словам, сервис был включен в "список на приземление" одним из первых, но за три года не выполнил ни одной предусмотренной законом обязанности. Discord вошел в реестр социальных сетей Роскомнадзора в марте 2024 года. Реестр ведется на сайте регулятора. В него включаются соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
https://ria.ru/20240909/shtrafy-1971601323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии
Россия, Антон Горелкин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Технологии
РКН внес новые страницы, связанные с Discord, в реестр запрещенных
РКН внес шесть новых страниц, связанных с Discord, в реестр запрещенных
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Роскомнадзор внес шесть новых страниц, связанных с соцсетью Discord, в реестр доменных имен, содержащих запрещенную на территории РФ информацию, следует из данных реестра.
Так, 19 сентября Роскомнадзор добавил в реестр одну страницу, связанную с мессенджером, а 20 сентября - еще пять страниц. В реестре не раскрывается, какую информацию содержат данные сайты. Ранее в сентябре МВД добавил в реестр две страницы, связанные с Discord. На данный момент в реестре находятся 14 страниц.
РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.
Как заявил накануне депутат Госдумы Антон Горелкин
, в отношении платформы Discord есть основания для жестких мер, в том числе блокировки в РФ. По его словам, сервис был включен в "список на приземление" одним из первых, но за три года не выполнил ни одной предусмотренной законом обязанности.
Discord вошел в реестр социальных сетей Роскомнадзора в марте 2024 года. Реестр ведется на сайте регулятора. В него включаются соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.