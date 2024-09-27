https://ria.ru/20240927/discord-1974996191.html

РКН внес новые страницы, связанные с Discord, в реестр запрещенных

РКН внес новые страницы, связанные с Discord, в реестр запрещенных - РИА Новости, 27.09.2024

РКН внес новые страницы, связанные с Discord, в реестр запрещенных

Роскомнадзор внес шесть новых страниц, связанных с соцсетью Discord, в реестр доменных имен, содержащих запрещенную на территории РФ информацию, следует из... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:53

2024-09-27T09:53

2024-09-27T09:53

россия

антон горелкин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Роскомнадзор внес шесть новых страниц, связанных с соцсетью Discord, в реестр доменных имен, содержащих запрещенную на территории РФ информацию, следует из данных реестра. Так, 19 сентября Роскомнадзор добавил в реестр одну страницу, связанную с мессенджером, а 20 сентября - еще пять страниц. В реестре не раскрывается, какую информацию содержат данные сайты. Ранее в сентябре МВД добавил в реестр две страницы, связанные с Discord. На данный момент в реестре находятся 14 страниц. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор. Как заявил накануне депутат Госдумы Антон Горелкин, в отношении платформы Discord есть основания для жестких мер, в том числе блокировки в РФ. По его словам, сервис был включен в "список на приземление" одним из первых, но за три года не выполнил ни одной предусмотренной законом обязанности. Discord вошел в реестр социальных сетей Роскомнадзора в марте 2024 года. Реестр ведется на сайте регулятора. В него включаются соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.

https://ria.ru/20240909/shtrafy-1971601323.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии