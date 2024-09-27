https://ria.ru/20240927/dagestan-1975175107.html

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе дети

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе дети - РИА Новости, 27.09.2024

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе дети

Шесть человек, включая двух детей, погибли при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T20:25

2024-09-27T20:25

2024-09-27T20:39

взрыв на азс в махачкале

происшествия

махачкала

сергей меликов

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Шесть человек, включая двух детей, погибли при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов."По информации на 20:10, пострадали 16 человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей", — написал он в Telegram-канале.Он добавил, что пострадавших доставили в медучреждения Махачкалы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул Меликов.Глава республики уточнил, что в 19:40 пожар локализовали. Он также особо отметил работу бригад скорой помощи, благодаря которым удалось спасти не одну жизнь. Кроме того, на место происшествия приехали добровольцы.Ранее в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщили в МЧС, здание автозаправки разрушилось, горели техстанция и столовая. Повреждения также получили две легковушки и грузовик.Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. По словам собеседника агентства, под завалами могут оставаться люди.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.

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Момент взрыва на АЗС в Махачкале взрыв Дагестан 2024-09-27T20:25 true PT0M20S

МЧС на месте взрыва на АЗС в Махачкале Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, сообщили в МЧС 2024-09-27T20:25 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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взрыв на азс в махачкале, происшествия, махачкала, сергей меликов