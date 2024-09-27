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При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе дети
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе дети - РИА Новости, 27.09.2024
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе дети
Шесть человек, включая двух детей, погибли при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:25
2024-09-27T20:25
2024-09-27T20:39
взрыв на азс в махачкале
происшествия
махачкала
сергей меликов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Шесть человек, включая двух детей, погибли при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов."По информации на 20:10, пострадали 16 человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей", — написал он в Telegram-канале.Он добавил, что пострадавших доставили в медучреждения Махачкалы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул Меликов.Глава республики уточнил, что в 19:40 пожар локализовали. Он также особо отметил работу бригад скорой помощи, благодаря которым удалось спасти не одну жизнь. Кроме того, на место происшествия приехали добровольцы.Ранее в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщили в МЧС, здание автозаправки разрушилось, горели техстанция и столовая. Повреждения также получили две легковушки и грузовик.Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. По словам собеседника агентства, под завалами могут оставаться люди.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.
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Момент взрыва на АЗС в Махачкале
взрыв Дагестан
2024-09-27T20:25
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МЧС на месте взрыва на АЗС в Махачкале
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, сообщили в МЧС
2024-09-27T20:25
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взрыв на азс в махачкале, происшествия, махачкала, сергей меликов
Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе дети
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе двое детей
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Шесть человек, включая двух детей, погибли при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщил
глава Дагестана Сергей Меликов.
«
"По информации на 20:10, пострадали 16 человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей", — написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавших доставили в медучреждения Махачкалы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул Меликов.
Глава республики уточнил, что в 19:40 пожар локализовали. Он также особо отметил работу бригад скорой помощи, благодаря которым удалось спасти не одну жизнь. Кроме того, на место происшествия приехали добровольцы.
Ранее в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщили в МЧС, здание автозаправки разрушилось, горели техстанция и столовая. Повреждения также получили две легковушки и грузовик.
Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. По словам собеседника агентства, под завалами могут оставаться люди.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.