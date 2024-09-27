Рейтинг@Mail.ru
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе дети - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 27.09.2024 (обновлено: 20:39 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975175107.html
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе дети
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе дети - РИА Новости, 27.09.2024
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе дети
Шесть человек, включая двух детей, погибли при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:25
2024-09-27T20:39
взрыв на азс в махачкале
происшествия
махачкала
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975171977_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac1fb4bf424e4cc8ed13efb6f0f88c58.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Шесть человек, включая двух детей, погибли при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.&quot;По информации на 20:10, пострадали 16 человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей&quot;, — написал он в Telegram-канале.Он добавил, что пострадавших доставили в медучреждения Махачкалы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул Меликов.Глава республики уточнил, что в 19:40 пожар локализовали. Он также особо отметил работу бригад скорой помощи, благодаря которым удалось спасти не одну жизнь. Кроме того, на место происшествия приехали добровольцы.Ранее в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщили в МЧС, здание автозаправки разрушилось, горели техстанция и столовая. Повреждения также получили две легковушки и грузовик.Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. По словам собеседника агентства, под завалами могут оставаться люди.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.
https://ria.ru/20240927/azs-1975173692.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент взрыва на АЗС в Махачкале
взрыв Дагестан
2024-09-27T20:25
true
PT0M20S
МЧС на месте взрыва на АЗС в Махачкале
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, сообщили в МЧС
2024-09-27T20:25
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975171977_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1d88692575bc91ec9ccce764e1be58ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
взрыв на азс в махачкале, происшествия, махачкала, сергей меликов
Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе дети

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли шесть человек, в том числе двое детей

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Шесть человек, включая двух детей, погибли при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«

"По информации на 20:10, пострадали 16 человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей", — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавших доставили в медучреждения Махачкалы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул Меликов.
Глава республики уточнил, что в 19:40 пожар локализовали. Он также особо отметил работу бригад скорой помощи, благодаря которым удалось спасти не одну жизнь. Кроме того, на место происшествия приехали добровольцы.
Ранее в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщили в МЧС, здание автозаправки разрушилось, горели техстанция и столовая. Повреждения также получили две легковушки и грузовик.
Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. По словам собеседника агентства, под завалами могут оставаться люди.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также организовала прокуратура.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС
Вчера, 20:14
 
Взрыв на АЗС в МахачкалеПроисшествияМахачкалаСергей Меликов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала