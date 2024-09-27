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В Дагестане расследуют обстоятельства взрыва на заправке - РИА Новости, 27.09.2024
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19:03 27.09.2024 (обновлено: 19:16 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975161751.html
В Дагестане расследуют обстоятельства взрыва на заправке
В Дагестане расследуют обстоятельства взрыва на заправке - РИА Новости, 27.09.2024
В Дагестане расследуют обстоятельства взрыва на заправке
Прокуратура Дагестана даст оценку соблюдению закона о промышленной и пожарной безопасности на после взрыва на заправке на окраине Махачкалы. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:03
2024-09-27T19:16
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Прокуратура Дагестана даст оценку соблюдению закона о промышленной и пожарной безопасности на после взрыва на заправке на окраине Махачкалы.Здание АЗС на окраине Махачкалы, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве пострадали восемь человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана сообщали о четверых погибших, среди которых ребенок."Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка в связи с возгоранием на автозаправочной станции… В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности на объекте", - сообщается в Telegram-канале ведомства.На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор республики Виктор Эпп.
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975155858.html
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане расследуют обстоятельства взрыва на заправке

Прокуратура установит обстоятельства взрыва на заправке в Дагестане

© Фото : соцсетиПожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : соцсети
Пожар на заправке в Дагестане
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Прокуратура Дагестана даст оценку соблюдению закона о промышленной и пожарной безопасности на после взрыва на заправке на окраине Махачкалы.
Здание АЗС на окраине Махачкалы, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве пострадали восемь человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана сообщали о четверых погибших, среди которых ребенок.
"Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка в связи с возгоранием на автозаправочной станции… В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности на объекте", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор республики Виктор Эпп.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Минздрав сообщил о пострадавших с ожогами и ранениями при взрыве на АЗС
Вчера, 18:39
 
ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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