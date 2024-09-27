https://ria.ru/20240927/dagestan-1975161751.html

В Дагестане расследуют обстоятельства взрыва на заправке

В Дагестане расследуют обстоятельства взрыва на заправке - РИА Новости, 27.09.2024

В Дагестане расследуют обстоятельства взрыва на заправке

Прокуратура Дагестана даст оценку соблюдению закона о промышленной и пожарной безопасности на после взрыва на заправке на окраине Махачкалы. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:03

2024-09-27T19:03

2024-09-27T19:16

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Прокуратура Дагестана даст оценку соблюдению закона о промышленной и пожарной безопасности на после взрыва на заправке на окраине Махачкалы.Здание АЗС на окраине Махачкалы, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве пострадали восемь человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана сообщали о четверых погибших, среди которых ребенок."Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка в связи с возгоранием на автозаправочной станции… В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности на объекте", - сообщается в Telegram-канале ведомства.На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор республики Виктор Эпп.

https://ria.ru/20240927/dagestan-1975155858.html

махачкала

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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан