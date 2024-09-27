https://ria.ru/20240927/dagestan-1975155749.html
Минздрав Дагестана подтвердил гибель четырех человек при взрыве на заправке
Минздрав Дагестана подтвердил гибель четырех человек при взрыве на заправке - РИА Новости, 27.09.2024
Минздрав Дагестана подтвердил гибель четырех человек при взрыве на заправке
Минздрав Дагестана подтвердил, что при взрыве в пятницу на заправке на федеральной трассе, по предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:39
2024-09-27T18:39
2024-09-27T18:48
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минздрав Дагестана подтвердил, что при взрыве в пятницу на заправке на федеральной трассе, по предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четверо получили ранения.Ранее в центре медицины катастроф республики РИА Новости сообщили, что четыре человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве на АЗС в Дагестане."По предварительным данным, четыре человека, из них один ребёнок, погибли в результате взрыва. Ещё четверым пострадавшим с осколочными ранениями и ожогами оказана помощь медиками на месте. Сейчас они транспортируются в больницу, состояние их средней степени тяжести",- сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана.Как уточняет ведомство, десять машин скорой помощи задействовано для оказания помощи пострадавшим.
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Минздрав Дагестана подтвердил гибель четырех человек при взрыве на заправке
В Дагестане подтвердили гибель предварительно четырех человек при взрыве