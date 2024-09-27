https://ria.ru/20240927/blinken-1975188261.html

Блинкен на встрече с Ван И заявил об обеспокоенности поддержкой КНР России

Блинкен на встрече с Ван И заявил об обеспокоенности поддержкой КНР России - РИА Новости, 27.09.2024

Блинкен на встрече с Ван И заявил об обеспокоенности поддержкой КНР России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече с главой МИД Китая Ван И говорил об обеспокоенностях взаимодействием КНР и РФ. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T23:23

2024-09-27T23:23

2024-09-27T23:23

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече с главой МИД Китая Ван И говорил об обеспокоенностях взаимодействием КНР и РФ. "Только что я закончил откровенную и существенную встречу с главой МИД Китая Ван И… Я подчеркнул нашу серьезную обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК", - сказал Блинкен на пресс-конференции. На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. При этом ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, признал, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине. В ответ на это Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой. В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров. Власти КНР не раз опровергали утверждения западных СМИ и политиков о якобы поставках Китаем оружия России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы, ссылался на эти опровержения.

https://ria.ru/20240927/kitaj-1975156249.html

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в мире, китай, россия, энтони блинкен, ван и (политик), мид кнр