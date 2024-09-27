https://ria.ru/20240927/azs-1975174252.html

Движение в районе взрыва на АЗС в Дагестане идет штатно

Движение в районе взрыва на АЗС в Дагестане идет штатно - РИА Новости, 27.09.2024

Движение в районе взрыва на АЗС в Дагестане идет штатно

Движение в Дагестане на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в районе взрыва на АЗС идёт в штатном режиме и без ограничений, сообщили РИА Новости в Росавтодоре. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T20:17

2024-09-27T20:17

2024-09-27T20:17

происшествия

россия

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

республика дагестан

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Движение в Дагестане на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в районе взрыва на АЗС идёт в штатном режиме и без ограничений, сообщили РИА Новости в Росавтодоре. "В Дагестане на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в районе взрыва на АЗС движение осуществляется в штатном режиме, ограничений нет", - заявили в Росавтодоре. Ранее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. Согласно последней информации, при взрыве пострадали 10 человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.

https://ria.ru/20240927/mchs-1975157693.html

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происшествия, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, республика дагестан