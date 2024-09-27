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Движение в районе взрыва на АЗС в Дагестане идет штатно
Движение в районе взрыва на АЗС в Дагестане идет штатно - РИА Новости, 27.09.2024
Движение в районе взрыва на АЗС в Дагестане идет штатно
Движение в Дагестане на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в районе взрыва на АЗС идёт в штатном режиме и без ограничений, сообщили РИА Новости в Росавтодоре. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:17
2024-09-27T20:17
2024-09-27T20:17
происшествия
россия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
республика дагестан
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Движение в Дагестане на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в районе взрыва на АЗС идёт в штатном режиме и без ограничений, сообщили РИА Новости в Росавтодоре. "В Дагестане на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в районе взрыва на АЗС движение осуществляется в штатном режиме, ограничений нет", - заявили в Росавтодоре. Ранее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. Согласно последней информации, при взрыве пострадали 10 человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.
https://ria.ru/20240927/mchs-1975157693.html
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происшествия, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Россия, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
Движение в районе взрыва на АЗС в Дагестане идет штатно
Росавтодор: движение трассе Р-217 в Дагестане в районе взрыва на АЗС идет штатно