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В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
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20:14 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/azs-1975173692.html
В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС
В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС
Подача газа частично ограничена в посёлке Новый Хушет в пригороде Махачкалы после взрыва на АЗС в целях безопасности, сообщает минэнерго Дагестана. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:14
2024-09-27T20:14
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Подача газа частично ограничена в посёлке Новый Хушет в пригороде Махачкалы после взрыва на АЗС в целях безопасности, сообщает минэнерго Дагестана. "По предварительной информации, в результате происшествия объекты газоснабжения не повреждены. Однако в целях безопасности подача газа в посёлке частично ограничена", – говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, Взрыв на АЗС в Махачкале
В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС

В дагестанском поселке частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Подача газа частично ограничена в посёлке Новый Хушет в пригороде Махачкалы после взрыва на АЗС в целях безопасности, сообщает минэнерго Дагестана.
"По предварительной информации, в результате происшествия объекты газоснабжения не повреждены. Однако в целях безопасности подача газа в посёлке частично ограничена", – говорится в сообщении.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты
Вчера, 19:31
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияВзрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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