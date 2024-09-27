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В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС

В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024

В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС

Подача газа частично ограничена в посёлке Новый Хушет в пригороде Махачкалы после взрыва на АЗС в целях безопасности, сообщает минэнерго Дагестана. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T20:14

2024-09-27T20:14

2024-09-27T20:14

происшествия

махачкала

республика дагестан

россия

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Подача газа частично ограничена в посёлке Новый Хушет в пригороде Махачкалы после взрыва на АЗС в целях безопасности, сообщает минэнерго Дагестана. "По предварительной информации, в результате происшествия объекты газоснабжения не повреждены. Однако в целях безопасности подача газа в посёлке частично ограничена", – говорится в сообщении.

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