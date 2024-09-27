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В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС
В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС
Подача газа частично ограничена в посёлке Новый Хушет в пригороде Махачкалы после взрыва на АЗС в целях безопасности, сообщает минэнерго Дагестана. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:14
2024-09-27T20:14
2024-09-27T20:14
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Подача газа частично ограничена в посёлке Новый Хушет в пригороде Махачкалы после взрыва на АЗС в целях безопасности, сообщает минэнерго Дагестана. "По предварительной информации, в результате происшествия объекты газоснабжения не повреждены. Однако в целях безопасности подача газа в посёлке частично ограничена", – говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, Взрыв на АЗС в Махачкале
В пригороде Махачкалы частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС
В дагестанском поселке частично ограничили подачу газа после взрыва на АЗС