https://ria.ru/20240927/azs-1975157596.html

МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане

МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024

МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане

По предварительной информации, при взрыве на АЗС в Дагестане пострадали 8 человек, из них пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:52

2024-09-27T18:52

2024-09-27T18:53

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

республика дагестан

взрыв на азс в махачкале

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. По предварительной информации, при взрыве на АЗС в Дагестане пострадали 8 человек, из них пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС."По предварительной информации, пострадали 8 человек, из них пятеро погибли. На месте работает 4 пожарных расчёта, еще пять - следуют на место", - говорится в сообщении.

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