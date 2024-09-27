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МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане
МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане
По предварительной информации, при взрыве на АЗС в Дагестане пострадали 8 человек, из них пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:52
2024-09-27T18:52
2024-09-27T18:53
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
республика дагестан
взрыв на азс в махачкале
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. По предварительной информации, при взрыве на АЗС в Дагестане пострадали 8 человек, из них пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС."По предварительной информации, пострадали 8 человек, из них пятеро погибли. На месте работает 4 пожарных расчёта, еще пять - следуют на место", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, республика дагестан, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Махачкала, Республика Дагестан, Взрыв на АЗС в Махачкале
МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане
МЧС: при взрыве АЗС в Махачкале, предварительно, погибли пять человек