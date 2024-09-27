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МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
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18:52 27.09.2024 (обновлено: 18:53 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/azs-1975157596.html
МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане
МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане
По предварительной информации, при взрыве на АЗС в Дагестане пострадали 8 человек, из них пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:52
2024-09-27T18:53
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
республика дагестан
взрыв на азс в махачкале
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. По предварительной информации, при взрыве на АЗС в Дагестане пострадали 8 человек, из них пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС."По предварительной информации, пострадали 8 человек, из них пятеро погибли. На месте работает 4 пожарных расчёта, еще пять - следуют на место", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, республика дагестан, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Махачкала, Республика Дагестан, Взрыв на АЗС в Махачкале
МЧС сообщило о пятерых погибших при взрыве АЗС в Дагестане

МЧС: при взрыве АЗС в Махачкале, предварительно, погибли пять человек

© Фото : соцсетиПожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : соцсети
Пожар на заправке в Дагестане
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. По предварительной информации, при взрыве на АЗС в Дагестане пострадали 8 человек, из них пятеро погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"По предварительной информации, пострадали 8 человек, из них пятеро погибли. На месте работает 4 пожарных расчёта, еще пять - следуют на место", - говорится в сообщении.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Минздрав сообщил о пострадавших с ожогами и ранениями при взрыве на АЗС
Вчера, 18:39
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МахачкалаРеспублика ДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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