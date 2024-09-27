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При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека - РИА Новости, 27.09.2024
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве на АЗС в Дагестане, сообщили в пятницу РИА Новости в центре медицины катастроф республики. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T18:19
2024-09-27T18:19
2024-09-27T18:27
происшествия
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республика дагестан
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве на АЗС в Дагестане, сообщили в пятницу РИА Новости в центре медицины катастроф республики."Погибли четыре человека, среди них один ребенок", – сообщили в центре.Ранее в пятницу в прокуратуре Дагестана РИА Новости сообщили, что на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием.
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Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Взрыв на АЗС в Махачкале
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека, в том числе ребенок