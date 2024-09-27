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При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека - РИА Новости, 27.09.2024

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве на АЗС в Дагестане, сообщили в пятницу РИА Новости в центре медицины катастроф республики. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:19

2024-09-27T18:19

2024-09-27T18:27

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве на АЗС в Дагестане, сообщили в пятницу РИА Новости в центре медицины катастроф республики."Погибли четыре человека, среди них один ребенок", – сообщили в центре.Ранее в пятницу в прокуратуре Дагестана РИА Новости сообщили, что на АЗС в Махачкале произошел взрыв с последующим возгоранием.

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