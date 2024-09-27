https://ria.ru/20240927/atom-1975072324.html

В электромобиль "Атом" интегрируют приложение "Русгидро"

В электромобиль "Атом" интегрируют приложение "Русгидро" - РИА Новости, 27.09.2024

В электромобиль "Атом" интегрируют приложение "Русгидро"

В российском электромобиле "Атом" будет реализована возможность зарядки через приложение "Русгидро", об этом энергохолдинг и разработчик электромобиля АО "Кама" РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:47

2024-09-27T14:47

2024-09-27T14:47

россия

москва

русгидро

авто

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В российском электромобиле "Атом" будет реализована возможность зарядки через приложение "Русгидро", об этом энергохолдинг и разработчик электромобиля АО "Кама" договорились в рамках деловой программы РЭН, сообщает энергокомпания. "В первом российском серийном электромобиле Атом будет реализована возможность зарядки через приложение Русгидро. Об этом энергохолдинг и разработчик электромобиля АО "Кама" договорились в рамках деловой программы Российской энергетической недели. ... Наличие приложения Русгидро в меню Атома и интеграция информации об ЭЗС компании в собственную платформу Атом по работе с зарядной инфраструктурой сделает поиск ближайшей зарядной станции, процесс зарядки и ее оплату максимально удобной", - говорится в сообщении. В "Русгидро" рассказали, что в настоящий момент разработчик проводит испытания платформы на функциональных прототипах. Создаются версии электромобиля для автолюбителей, сервисов такси, каршеринга и доставки, уточнили там. Компании договорились об обмене информацией для дальнейшего развития рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры на региональном и федеральном уровне, отметили "Русгидро". Они будут изучать клиентский опыт зарядки электромобилей и повышать уровень качества, что станет важным шагом на пути к популяризации и массовому внедрению электротранспорта, пишет энергокомпания. "Русгидро" и "Кама" заключили соглашение об участии в программе по предоставлению права приобретения 500 электромобилей "Атом" для расширения парка электрокаршеринга Green Crab, добавляется там. "Русгидро" объединяет более 600 объектов генерации. Установленная электрическая мощность электростанций, принадлежащих группе "Русгидро" с учетом Богучанской ГЭС, составляет 38,5 ГВт. Сеть быстрых зарядных станций энергокомпании для электромобилей насчитывает уже 319 электрозарядных станций (ЭЗС) на территории более 40 регионов России. Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240919/elektromobil-1973561325.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, русгидро, авто