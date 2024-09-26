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Белый дом оставил за Зеленским право решать вопрос об уступке территорий - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:51 26.09.2024 (обновлено: 00:14 27.09.2024)
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974962556.html
Белый дом оставил за Зеленским право решать вопрос об уступке территорий
Белый дом оставил за Зеленским право решать вопрос об уступке территорий - РИА Новости, 27.09.2024
Белый дом оставил за Зеленским право решать вопрос об уступке территорий
Владимир Зеленский и украинцы должны самостоятельно решить, уступать ли территории для завершения конфликта, США обещают не оказывать давления в этом вопросе,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-26T23:51
2024-09-27T00:14
украина
в мире
владимир зеленский
сша
джон кирби
специальная военная операция на украине
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский и украинцы должны самостоятельно решить, уступать ли территории для завершения конфликта, США обещают не оказывать давления в этом вопросе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Когда и как закончится эта война, зависит от того, что смогут принять Зеленский и украинский народ", — сказал он журналистам на спецбрифинге по итогам встречи президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме.Сам Зеленский в конце июля допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Он назвал вопрос о территориальной целостности Украины сложным и заявил, что не может самостоятельно решить этот вопрос "без украинского народа".Ранее Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, показавшего, что доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое: до мая 2023 года около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, в мае 2024 года — 32%.Россия ранее неоднократно предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней республики. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
https://ria.ru/20240926/tramp-1974887561.html
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972771633.html
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украина, в мире, владимир зеленский, сша, джон кирби
Украина, В мире, Владимир Зеленский, США, Джон Кирби, Специальная военная операция на Украине
Белый дом оставил за Зеленским право решать вопрос об уступке территорий

Кирби: вопрос о территориальных уступках России должен решить сам Зеленский

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский и украинцы должны самостоятельно решить, уступать ли территории для завершения конфликта, США обещают не оказывать давления в этом вопросе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Когда и как закончится эта война, зависит от того, что смогут принять Зеленский и украинский народ", — сказал он журналистам на спецбрифинге по итогам встречи президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Отдали бы". Трамп высказался об Украине
Вчера, 16:04
Сам Зеленский в конце июля допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Он назвал вопрос о территориальной целостности Украины сложным и заявил, что не может самостоятельно решить этот вопрос "без украинского народа".
Ранее Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, показавшего, что доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое: до мая 2023 года около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, в мае 2024 года — 32%.
Россия ранее неоднократно предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
СМИ узнали о желании Украины прекратить огонь на отдельных участках фронта
15 сентября, 04:02
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней республики. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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25 сентября, 12:06
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийСШАДжон Кирби
 
 
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