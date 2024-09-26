https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974950080.html

Визит Зеленского в Пенсильванию был инициативой Киева, заявили в Белом доме

Визит Зеленского в Пенсильванию был инициативой Киева, заявили в Белом доме - РИА Новости, 26.09.2024

Визит Зеленского в Пенсильванию был инициативой Киева, заявили в Белом доме

Визит Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании был организован по запросу Украины, а не по инициативе США, республиканцам следует прекратить... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T21:15

2024-09-26T21:15

2024-09-26T23:44

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании был организован по запросу Украины, а не по инициативе США, республиканцам следует прекратить расследование ввиду отсутствия оснований для него, заявила в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Украинцы попросили о посещении завода, на котором американские рабочие производят критически важное оборудование", - сказала пресс-секретарь Белого дома. Она напомнила, что два месяца назад Зеленский посетил штат Юта, "где принимал участие в мероприятии с губернатором-республиканцем". "Это было очень схожее мероприятие, на нем присутствовали представители власти от Республиканской партии и не последовало ни одного требования о расследовании", - сказала Жан-Пьер. Она подчеркнула, что "это было обычное требование со стороны украинцев с учетом, что они находятся в состоянии войны", и заявила, что администрация "призывает республиканцев в палате представителей отказаться от этого (проведения расследования - ред.)". Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон в Пенсильвании. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. В четверг спикер палаты представителей Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию его визита на завод, назвав поездку вмешательством в президентские выборы.

https://ria.ru/20240926/rada-1974774210.html

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974736650.html

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в мире, сша, пенсильвания, украина, владимир зеленский, карин жан-пьер