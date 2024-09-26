Визит Зеленского в Пенсильванию был инициативой Киева, заявили в Белом доме
Белый дом: визит Зеленского на завод в США был организован по запросу Украины
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании был организован по запросу Украины, а не по инициативе США, республиканцам следует прекратить расследование ввиду отсутствия оснований для него, заявила в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Украинцы попросили о посещении завода, на котором американские рабочие производят критически важное оборудование", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
В Раде назвали визит Зеленского в США провальным
Вчера, 10:57
Она напомнила, что два месяца назад Зеленский посетил штат Юта, "где принимал участие в мероприятии с губернатором-республиканцем". "Это было очень схожее мероприятие, на нем присутствовали представители власти от Республиканской партии и не последовало ни одного требования о расследовании", - сказала Жан-Пьер.
Она подчеркнула, что "это было обычное требование со стороны украинцев с учетом, что они находятся в состоянии войны", и заявила, что администрация "призывает республиканцев в палате представителей отказаться от этого (проведения расследования - ред.)".
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон в Пенсильвании. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. В четверг спикер палаты представителей Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию его визита на завод, назвав поездку вмешательством в президентские выборы.
В Киеве признали фиаско Зеленского в США
Вчера, 03:37