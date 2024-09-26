https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974736650.html

В Киеве признали фиаско Зеленского в США

В Киеве признали фиаско Зеленского в США - РИА Новости, 26.09.2024

В Киеве признали фиаско Зеленского в США

Визит Владимира Зеленского в США на текущий момент выглядит как фиаско из-за совершенно нереалистичных запросов Киева, такое мнение выразил в своем... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T03:37

2024-09-26T03:37

2024-09-26T06:33

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США на текущий момент выглядит как фиаско из-за совершенно нереалистичных запросов Киева, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Пока поездка Зеленского в США выглядит ожидаемым и очевидным фиаско", — заявил он.По словам Дубинского, глава киевского режима прибыл в Америку с нереалистичным набором запросов, требующих от Вашингтона излишнего напряжения сил. В Киеве рассчитывают исключительно на страх США за свой международный престиж, предположил депутат."Однако Вашингтон — не Кривой Рог. Там решения принимаются на основании стратегических расчетов", — подчеркнул он.Как сообщила газета Wall Street Journal, подготовленный Зеленским "план победы" вызвал беспокойство в администрации президента США Джо Байдена. По данным издания, предложения главы киевского режима не содержат полноценной стратегии и представляют из себя лишь новые требования по передаче оружия.Визит Зеленского в США уже обернулся целым рядом скандалов. Так, в воскресенье он посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон, в свою очередь, потребовал от Киева уволить посла Украины Оксану Маркарову, организовавшую визит Зеленского на военный завод.Позднее в интервью газете New Yorker Зеленский заявил, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украинывернуться к границам с Россией 1991 года. По словам Зеленского, Вэнс слишком радикален в украинском вопросе, тогда как экс-глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трамп якобы обещал главе киевского режима поддержку. Сын Трампа Дональд Трамп-младший, в свою очередь, обратил внимание на "наглость" Зеленского и напомнил тому, что Украина получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков.

https://ria.ru/20240926/voyna-1974733856.html

https://ria.ru/20240926/mask-1974731977.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины