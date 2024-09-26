https://ria.ru/20240926/ukraina-1974881112.html
На Украине продадут завод, якобы принадлежавший российскому сенатору
На Украине продадут завод, якобы принадлежавший российскому сенатору - РИА Новости, 26.09.2024
На Украине продадут завод, якобы принадлежавший российскому сенатору
Фонд госимущества Украины заявил, что предприятие "Мотордеталь-Конотоп", якобы принадлежавшее члену Совета Федерации России Сергею Калашнику, выставят на... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:41
2024-09-26T15:41
2024-09-26T15:41
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Фонд госимущества Украины заявил, что предприятие "Мотордеталь-Конотоп", якобы принадлежавшее члену Совета Федерации России Сергею Калашнику, выставят на продажу по стартовой цене 278,5 миллиона гривен (6,7 миллиона долларов). Министерство юстиции Украины в августе прошлого года сообщило, что подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о национализации завода в городе Конотопе Сумской области, поскольку предприятие якобы принадлежит россиянину, члену Совета Федерации Сергею Калашнику. "Аукционная комиссия установила стартовую цену и разработала условия продажи государственной доли размером 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп"… Согласно решению кабмина, предприятие включено в перечень объектов большой приватизации. В свою очередь Фонд госимущества принял решение о приватизации объекта путем продажи на онлайн-аукционе с условиями, который состоится в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи", - говорится в сообщении, опубликованном на странице фонда госимущества в соцсети Factbook (запрещена в РФ как экстремистская). По информации фонда, стартовая цена объекта составляет 278,5 миллиона гривен. Предприятие "Мотордеталь-Конотоп" находится в Сумской области, специализируется на производстве поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания. Является одним из крупнейших на Украине.
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украина, россия, сумская область, сергей калашников, совет федерации рф, в мире
Украина, Россия, Сумская область, Сергей Калашников, Совет Федерации РФ, В мире
На Украине продадут завод, якобы принадлежавший российскому сенатору
На Украине продадут завод, якобы принадлежавший члену Совфеда России Калашнику
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Фонд госимущества Украины заявил, что предприятие "Мотордеталь-Конотоп", якобы принадлежавшее члену Совета Федерации России Сергею Калашнику, выставят на продажу по стартовой цене 278,5 миллиона гривен (6,7 миллиона долларов).
Министерство юстиции Украины в августе прошлого года сообщило, что подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о национализации завода в городе Конотопе Сумской области
, поскольку предприятие якобы принадлежит россиянину, члену Совета Федерации Сергею Калашнику.
"Аукционная комиссия установила стартовую цену и разработала условия продажи государственной доли размером 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп"… Согласно решению кабмина, предприятие включено в перечень объектов большой приватизации. В свою очередь Фонд госимущества принял решение о приватизации объекта путем продажи на онлайн-аукционе с условиями, который состоится в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи", - говорится в сообщении, опубликованном на странице фонда госимущества в соцсети Factbook (запрещена в РФ как экстремистская).
По информации фонда, стартовая цена объекта составляет 278,5 миллиона гривен.
Предприятие "Мотордеталь-Конотоп" находится в Сумской области, специализируется на производстве поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания. Является одним из крупнейших на Украине.