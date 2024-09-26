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В двух областях Украины повреждено оборудование электроподстанций - РИА Новости, 26.09.2024
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11:07 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974775803.html
В двух областях Украины повреждено оборудование электроподстанций
В двух областях Украины повреждено оборудование электроподстанций - РИА Новости, 26.09.2024
В двух областях Украины повреждено оборудование электроподстанций
Оборудование электроподстанций повреждено в Киевской и Ивано-Франковской областях на Украине, часть потребителей остались без электроснабжения, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:07
2024-09-26T11:07
в мире
ивано-франковская область
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Оборудование электроподстанций повреждено в Киевской и Ивано-Франковской областях на Украине, часть потребителей остались без электроснабжения, сообщили в министерстве энергетики страны. Ранее в четверг глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. "В Киевской и Ивано-Франковской областях... по территории подстанций было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, питание частично восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. По информации ведомства, в Днепропетровской области на территории одной из подстанций возникло возгорание, оно уже ликвидировано. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944580014.html
ивано-франковская область
украина
днепропетровская область
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в мире, ивано-франковская область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Ивано-Франковская область, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины повреждено оборудование электроподстанций

Минэнерго Украины сообщило о повреждении оборудования подстанций в двух областях

© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Оборудование электроподстанций повреждено в Киевской и Ивано-Франковской областях на Украине, часть потребителей остались без электроснабжения, сообщили в министерстве энергетики страны.
Ранее в четверг глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.
"В Киевской и Ивано-Франковской областях... по территории подстанций было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, питание частично восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
По информации ведомства, в Днепропетровской области на территории одной из подстанций возникло возгорание, оно уже ликвидировано.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В миреИвано-Франковская областьУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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