В двух областях Украины повреждено оборудование электроподстанций
Минэнерго Украины сообщило о повреждении оборудования подстанций в двух областях
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Оборудование электроподстанций повреждено в Киевской и Ивано-Франковской областях на Украине, часть потребителей остались без электроснабжения, сообщили в министерстве энергетики страны.
Ранее в четверг глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.
"В Киевской и Ивано-Франковской областях... по территории подстанций было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, питание частично восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
По информации ведомства, в Днепропетровской области на территории одной из подстанций возникло возгорание, оно уже ликвидировано.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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