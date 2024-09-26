https://ria.ru/20240926/ukraina-1974775803.html

В двух областях Украины повреждено оборудование электроподстанций

В двух областях Украины повреждено оборудование электроподстанций - РИА Новости, 26.09.2024

В двух областях Украины повреждено оборудование электроподстанций

Оборудование электроподстанций повреждено в Киевской и Ивано-Франковской областях на Украине, часть потребителей остались без электроснабжения, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:07

2024-09-26T11:07

2024-09-26T11:07

в мире

ивано-франковская область

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826632849_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_b37ecf793945d831da3bff3cc7ddb1ef.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Оборудование электроподстанций повреждено в Киевской и Ивано-Франковской областях на Украине, часть потребителей остались без электроснабжения, сообщили в министерстве энергетики страны. Ранее в четверг глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. "В Киевской и Ивано-Франковской областях... по территории подстанций было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, питание частично восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. По информации ведомства, в Днепропетровской области на территории одной из подстанций возникло возгорание, оно уже ликвидировано. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944580014.html

ивано-франковская область

украина

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ивано-франковская область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф