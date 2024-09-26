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Россия передала проекты в ЦЕРН институтам других стран - РИА Новости, 26.09.2024
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Наука
 
03:38 26.09.2024 (обновлено: 05:30 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/tsern-1974736814.html
Россия передала проекты в ЦЕРН институтам других стран
Россия передала проекты в ЦЕРН институтам других стран - РИА Новости, 26.09.2024
Россия передала проекты в ЦЕРН институтам других стран
Передача проектов российских институтов в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) институтам других стран в рамках подготовки к прекращению... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T03:38
2024-09-26T05:30
наука
россия
кольцово
швейцария
мария захарова
курчатовский институт
российская академия наук
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ЖЕНЕВА, 26 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Передача проектов российских институтов в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) институтам других стран в рамках подготовки к прекращению сотрудничества с Россией 30 ноября завершена, заявил РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье. В марте Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение ЦЕРН политизированным и абсолютно неприемлемым. Военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований, подчеркнула она."Передача проектов, над которыми работали российские институты, институтам из других стран завершена. Мы сделали все возможное, чтобы быть готовыми к 30 ноября", — сказал Марсолье.Весной этого года в Институте ядерной физики заявляли, что Россия в связи с запретом на работу в ЦЕРН остро нуждается в собственной государственной программе развития фундаментальной физики для изучения глубинных свойств элементарных частиц и их взаимодействий, отмечая, что пример такой прорывной программы — федеральная научно-техническая программа нейтронных и синхротронных исследований под руководством НИЦ "Курчатовский институт", в рамках которой в новосибирском наукограде Кольцово идет создание источника синхротронного излучения ЦКП "СКИФ". При этом ИЯФ СО РАН в инициативном порядке уже разработал программу развития электрон-позитронных коллайдеров в России — основных инструментов для изучения фундаментальных свойств материи. ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
https://ria.ru/20240608/tsern--1951575343.html
https://sn.ria.ru/20240912/ekspert-1972152444.html
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россия, кольцово, швейцария, мария захарова, курчатовский институт, российская академия наук
Наука, Россия, Кольцово, Швейцария, Мария Захарова, Курчатовский институт, Российская академия наук
Россия передала проекты в ЦЕРН институтам других стран

Передача российских проектов в ЦЕРН институтам других стран завершена

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлобус - символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве
Глобус - символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глобус - символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Передача проектов российских институтов в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) институтам других стран в рамках подготовки к прекращению сотрудничества с Россией 30 ноября завершена, заявил РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.
В марте Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение ЦЕРН политизированным и абсолютно неприемлемым. Военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований, подчеркнула она.
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"Передача проектов, над которыми работали российские институты, институтам из других стран завершена. Мы сделали все возможное, чтобы быть готовыми к 30 ноября", — сказал Марсолье.
Весной этого года в Институте ядерной физики заявляли, что Россия в связи с запретом на работу в ЦЕРН остро нуждается в собственной государственной программе развития фундаментальной физики для изучения глубинных свойств элементарных частиц и их взаимодействий, отмечая, что пример такой прорывной программы — федеральная научно-техническая программа нейтронных и синхротронных исследований под руководством НИЦ "Курчатовский институт", в рамках которой в новосибирском наукограде Кольцово идет создание источника синхротронного излучения ЦКП "СКИФ". При этом ИЯФ СО РАН в инициативном порядке уже разработал программу развития электрон-позитронных коллайдеров в России — основных инструментов для изучения фундаментальных свойств материи.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
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