https://ria.ru/20240926/tsern-1974736814.html

Россия передала проекты в ЦЕРН институтам других стран

Россия передала проекты в ЦЕРН институтам других стран - РИА Новости, 26.09.2024

Россия передала проекты в ЦЕРН институтам других стран

Передача проектов российских институтов в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) институтам других стран в рамках подготовки к прекращению... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T03:38

2024-09-26T03:38

2024-09-26T05:30

наука

россия

кольцово

швейцария

мария захарова

курчатовский институт

российская академия наук

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ЖЕНЕВА, 26 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Передача проектов российских институтов в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) институтам других стран в рамках подготовки к прекращению сотрудничества с Россией 30 ноября завершена, заявил РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье. В марте Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение ЦЕРН политизированным и абсолютно неприемлемым. Военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований, подчеркнула она."Передача проектов, над которыми работали российские институты, институтам из других стран завершена. Мы сделали все возможное, чтобы быть готовыми к 30 ноября", — сказал Марсолье.Весной этого года в Институте ядерной физики заявляли, что Россия в связи с запретом на работу в ЦЕРН остро нуждается в собственной государственной программе развития фундаментальной физики для изучения глубинных свойств элементарных частиц и их взаимодействий, отмечая, что пример такой прорывной программы — федеральная научно-техническая программа нейтронных и синхротронных исследований под руководством НИЦ "Курчатовский институт", в рамках которой в новосибирском наукограде Кольцово идет создание источника синхротронного излучения ЦКП "СКИФ". При этом ИЯФ СО РАН в инициативном порядке уже разработал программу развития электрон-позитронных коллайдеров в России — основных инструментов для изучения фундаментальных свойств материи. ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.

https://ria.ru/20240608/tsern--1951575343.html

https://sn.ria.ru/20240912/ekspert-1972152444.html

россия

кольцово

швейцария

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россия, кольцово, швейцария, мария захарова, курчатовский институт, российская академия наук