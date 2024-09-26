https://ria.ru/20240926/tsar-1974932485.html

Президент ЦАР попросил ООН снять эмбарго на добычу алмазов

Президент ЦАР попросил ООН снять эмбарго на добычу алмазов - РИА Новости, 26.09.2024

Президент ЦАР попросил ООН снять эмбарго на добычу алмазов

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадер попросил с трибуны ООН снять эмбарго на добычу алмазов. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:44

2024-09-26T18:44

2024-09-26T18:52

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадер попросил с трибуны ООН снять эмбарго на добычу алмазов. "Мы безусловно считаем важным, чтобы сняли эмбарго с добычи алмазов, которое было введено Кимберлийским процессом и ограничило наши средства … США поддерживает идею о двух постоянных местах в Совете Безопасности для Африки … В свете изменений в мире Африка, которую долго оставляли позади, не должна останавливаться, ей нужно предоставить право вето", - заявил Туадер, выступая на 79-й генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Эмбарго были в 2013 году введены в рамках так называемого Кимберлийского процесса в отношении 16 из 24 алмазодобывающих зон страны. Добыча алмазов является одной из основных статей доходов ЦАР, принося ей ежегодно около 100 миллионов долларов. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

https://ria.ru/20240824/almaz-1968260465.html

африка

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в мире, африка, сша, нью-йорк (город), фостен-арканж туадера, оон