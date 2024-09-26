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Президент ЦАР попросил ООН снять эмбарго на добычу алмазов - РИА Новости, 26.09.2024
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18:44 26.09.2024 (обновлено: 18:52 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/tsar-1974932485.html
Президент ЦАР попросил ООН снять эмбарго на добычу алмазов
Президент ЦАР попросил ООН снять эмбарго на добычу алмазов - РИА Новости, 26.09.2024
Президент ЦАР попросил ООН снять эмбарго на добычу алмазов
Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадер попросил с трибуны ООН снять эмбарго на добычу алмазов. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:44
2024-09-26T18:52
в мире
африка
сша
нью-йорк (город)
фостен-арканж туадера
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадер попросил с трибуны ООН снять эмбарго на добычу алмазов. "Мы безусловно считаем важным, чтобы сняли эмбарго с добычи алмазов, которое было введено Кимберлийским процессом и ограничило наши средства … США поддерживает идею о двух постоянных местах в Совете Безопасности для Африки … В свете изменений в мире Африка, которую долго оставляли позади, не должна останавливаться, ей нужно предоставить право вето", - заявил Туадер, выступая на 79-й генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Эмбарго были в 2013 году введены в рамках так называемого Кимберлийского процесса в отношении 16 из 24 алмазодобывающих зон страны. Добыча алмазов является одной из основных статей доходов ЦАР, принося ей ежегодно около 100 миллионов долларов. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
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в мире, африка, сша, нью-йорк (город), фостен-арканж туадера, оон
В мире, Африка, США, Нью-Йорк (город), Фостен-Арканж Туадера, ООН
Президент ЦАР попросил ООН снять эмбарго на добычу алмазов

Президент ЦАР Туадер с трибуны ООН попросил снять эмбарго на добычу алмазов

© AP Photo / Frank Franklin IIПрезидент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадер во время выступления на 79-й генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2024
Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадер во время выступления на 79-й генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Frank Franklin II
Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадер во время выступления на 79-й генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2024
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадер попросил с трибуны ООН снять эмбарго на добычу алмазов.
"Мы безусловно считаем важным, чтобы сняли эмбарго с добычи алмазов, которое было введено Кимберлийским процессом и ограничило наши средства … США поддерживает идею о двух постоянных местах в Совете Безопасности для Африки … В свете изменений в мире Африка, которую долго оставляли позади, не должна останавливаться, ей нужно предоставить право вето", - заявил Туадер, выступая на 79-й генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Эмбарго были в 2013 году введены в рамках так называемого Кимберлийского процесса в отношении 16 из 24 алмазодобывающих зон страны. Добыча алмазов является одной из основных статей доходов ЦАР, принося ей ежегодно около 100 миллионов долларов.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
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В миреАфрикаСШАНью-Йорк (город)Фостен-Арканж ТуадераООН
 
 
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