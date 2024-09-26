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"Отдали бы". Трамп высказался об Украине - РИА Новости, 26.09.2024
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16:04 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/tramp-1974887561.html
"Отдали бы". Трамп высказался об Украине
"Отдали бы". Трамп высказался об Украине - РИА Новости, 26.09.2024
"Отдали бы". Трамп высказался об Украине
Украина была бы цела, если бы согласилась на любую мирную сделку, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, чьи слова передает Associated Press. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:04
2024-09-26T16:04
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украина была бы цела, если бы согласилась на любую мирную сделку, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, чьи слова передает Associated Press."Любая сделка, даже худшая, привела бы к ситуации лучше, чем та, в которой мы находимся сейчас. Если бы они согласились на плохую сделку, то все было бы гораздо лучше. Они отдали бы немного, и все были бы целы, и каждое здание было бы построено, а любая башня стояла бы еще две тысячи лет", — цитируют журналисты слова политика.По его словам, теперь договориться с Украиной невозможно, поскольку она уже разрушена.В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
https://ria.ru/20240926/general-1974867104.html
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в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, Политика
"Отдали бы". Трамп высказался об Украине

Трамп: Украина была бы цела, если бы согласилась на любую мирную сделку

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украина была бы цела, если бы согласилась на любую мирную сделку, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, чьи слова передает Associated Press.
«
"Любая сделка, даже худшая, привела бы к ситуации лучше, чем та, в которой мы находимся сейчас. Если бы они согласились на плохую сделку, то все было бы гораздо лучше. Они отдали бы немного, и все были бы целы, и каждое здание было бы построено, а любая башня стояла бы еще две тысячи лет", — цитируют журналисты слова политика.
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По его словам, теперь договориться с Украиной невозможно, поскольку она уже разрушена.
В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
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