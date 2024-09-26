https://ria.ru/20240926/tatarstan-1974835209.html

Цифровой форум БРИКС поможет объединению стран в создании технологий

Цифровой форум БРИКС поможет объединению стран в создании технологий - РИА Новости, 26.09.2024

Цифровой форум БРИКС поможет объединению стран в создании технологий

Наиболее успешными в современном мире будут те страны, которые смогут объединиться в разработке новых технологий, открывшийся в Татарстане Цифровой форум БРИКС... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:25

2024-09-26T13:25

2024-09-26T13:25

республика татарстан

россия

роман шайхутдинов

брикс

бразилия

индия

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КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Наиболее успешными в современном мире будут те страны, которые смогут объединиться в разработке новых технологий, открывшийся в Татарстане Цифровой форум БРИКС будет способствовать этому объединению, заявил вице-премьер республики Роман Шайхутдинов. "Обладание одними странами определенными технологиями по отношению к другим будет всегда вносить дисбаланс, если страны не будут самостоятельно кооперироваться и объединяться в попытке разработать собственные технологии. Технологии, которые наполнят мир, технологии, которые будут конкурировать между собой. Страны, которые смогут объединить усилия и договориться, будут наиболее успешными", - сказал Шайхутдинов на открытии цифрового форума. Вице-премьер Татарстана выразил надежду, что форум поможет такому объединению, даст больше возможностей для того, чтобы установить горизонтальные связи. Шайхутдинов уточнил, что в форуме принимают участие более 250 представителей цифровой сферы из девяти стран. В числе ключевых тем цифрового форума - искусственный интеллект, цифровые компетенции, цифровая инфраструктура. На второй день форума запланирована встреча министров связи стран БРИКС, основная тема которой "Суверенитет против взаимосвязанности: поиск баланса". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240926/briks-1974725739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, роман шайхутдинов, брикс, бразилия, индия