https://ria.ru/20240926/taliby-1974744985.html

Россия пригласит талибов на заседание по Афганистану

Россия пригласит талибов на заседание по Афганистану - РИА Новости, 26.09.2024

Россия пригласит талибов на заседание по Афганистану

Заседание "московского формата" по Афганистану пройдет в российской столице в октябре, Москва пригласит на него талибов, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:11

2024-09-26T07:11

2024-09-26T07:11

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Заседание "московского формата" по Афганистану пройдет в российской столице в октябре, Москва пригласит на него талибов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "По дате проведения шестого заседания "московского формата" консультаций по Афганистану могу сказать, что оно запланировано на октябрь в Москве. Это будет закрытая встреча, нацеленная на результат. Для участия в мероприятии планируется пригласить делегацию из Афганистана", - сказал он. Предыдущее заседание "московского формата" по Афганистану проходило в сентябре 2023 года в Казани, делегация талибов принимала в ней участие на уровне исполняющего обязанности главы МИД Афганистана Амира Моттаки. Другими участниками мероприятия, помимо РФ, стали представители Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Туркмении, Узбекистана и ряда других стран. Кроме того, ранее Кабул направил Москве письменную заявку на участие исполняющего обязанности вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения "Талибан"* Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС в Казани в октябре. Российская сторона пока не комментировала возможность участия делегации из Кабула в мероприятии. У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается. *Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240926/mid-1974738190.html

https://ria.ru/20240528/putin-1948939509.html

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андрей руденко, сергей лавров, владимир путин, талибан, оон, брикс, россия, афганистан, москва