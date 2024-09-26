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Россия пригласит талибов на заседание по Афганистану - РИА Новости, 26.09.2024
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07:11 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/taliby-1974744985.html
Россия пригласит талибов на заседание по Афганистану
Россия пригласит талибов на заседание по Афганистану - РИА Новости, 26.09.2024
Россия пригласит талибов на заседание по Афганистану
Заседание "московского формата" по Афганистану пройдет в российской столице в октябре, Москва пригласит на него талибов, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T07:11
2024-09-26T07:11
андрей руденко
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Заседание "московского формата" по Афганистану пройдет в российской столице в октябре, Москва пригласит на него талибов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "По дате проведения шестого заседания "московского формата" консультаций по Афганистану могу сказать, что оно запланировано на октябрь в Москве. Это будет закрытая встреча, нацеленная на результат. Для участия в мероприятии планируется пригласить делегацию из Афганистана", - сказал он. Предыдущее заседание "московского формата" по Афганистану проходило в сентябре 2023 года в Казани, делегация талибов принимала в ней участие на уровне исполняющего обязанности главы МИД Афганистана Амира Моттаки. Другими участниками мероприятия, помимо РФ, стали представители Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Туркмении, Узбекистана и ряда других стран. Кроме того, ранее Кабул направил Москве письменную заявку на участие исполняющего обязанности вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения "Талибан"* Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС в Казани в октябре. Российская сторона пока не комментировала возможность участия делегации из Кабула в мероприятии. У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается. *Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240926/mid-1974738190.html
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андрей руденко, сергей лавров, владимир путин, талибан, оон, брикс, россия, афганистан, москва
Андрей Руденко, Сергей Лавров, Владимир Путин, Талибан, ООН, БРИКС, Россия, Афганистан, Москва
Россия пригласит талибов на заседание по Афганистану

МИД: Россия пригласит талибов в Москву на заседание по Афганистану в октябре

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Заседание "московского формата" по Афганистану пройдет в российской столице в октябре, Москва пригласит на него талибов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«
"По дате проведения шестого заседания "московского формата" консультаций по Афганистану могу сказать, что оно запланировано на октябрь в Москве. Это будет закрытая встреча, нацеленная на результат. Для участия в мероприятии планируется пригласить делегацию из Афганистана", - сказал он.
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Снять с "Талибана"* террористический статус быстро не получится, заявил МИД
04:30
Предыдущее заседание "московского формата" по Афганистану проходило в сентябре 2023 года в Казани, делегация талибов принимала в ней участие на уровне исполняющего обязанности главы МИД Афганистана Амира Моттаки. Другими участниками мероприятия, помимо РФ, стали представители Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Туркмении, Узбекистана и ряда других стран.
Кроме того, ранее Кабул направил Москве письменную заявку на участие исполняющего обязанности вице-премьера страны, руководителя политического крыла движения "Талибан"* Абдула Гани Барадара в саммите БРИКС в Казани в октябре. Российская сторона пока не комментировала возможность участия делегации из Кабула в мероприятии.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.

*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Путин рассказал об обсуждении статуса движения "Талибан"
28 мая, 16:19
 
Андрей РуденкоСергей ЛавровВладимир ПутинТалибанООНБРИКСРоссияАфганистанМосква
 
 
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