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В США обвинили двух россиян в якобы отмывании денег через криптовалюту - РИА Новости, 26.09.2024
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23:04 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ssha-1974958777.html
В США обвинили двух россиян в якобы отмывании денег через криптовалюту
В США обвинили двух россиян в якобы отмывании денег через криптовалюту - РИА Новости, 26.09.2024
В США обвинили двух россиян в якобы отмывании денег через криптовалюту
В США обвиняют двух россиян Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова, известных в сети под никами Taleon и JokerStash, в якобы отмывании денег через криптовалюту,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:04
2024-09-26T23:04
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. В США обвиняют двух россиян Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова, известных в сети под никами Taleon и JokerStash, в якобы отмывании денег через криптовалюту, заявил в четверг минюст США. "Двое граждан России, которым сегодня предъявлены обвинения, предположительно, присвоили себе миллионы долларов, полученные от отмывания денег в больших объемах, и подпитывали сеть киберпреступников по всему миру, причем Иванов, предположительно, содействовал наркоторговцам в даркнете и операторам программ-вымогателей. Работая с нашими голландскими партнерами, мы закрыли Cryptex, незаконную криптовалютную биржу, и вернули миллионы долларов в криптовалюте", - говорится в заявлении ведомства. Шахмаметов обвиняется якобы в продаже краденных данных банковских карт через свой сайт Joker's Stash, утверждает американский минюст. Также при содействии голландских властей были изъяты серверы, которые обслуживали биржи Cryptex и PM2BTC, якобы связанные с двумя россиянами. На серверах хранилось более 7 миллионов долларов в криптовалюте. Госдепартамент США вместе с тем объявляет о наградах до 11 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Иванова и Шахмаметова, а также других лиц, замешанных в якобы созданных ими криптовалютных сервисах. Ранее в четверг американский минфин сообщал, что США ввели связанные с информационными технологиями санкции против россиянина Сергея Иванова (Омельницкого) из Санкт-Петербурга. Кроме того, под санкции попала компания по обработке платежей Cryptex и одноименный сайт.
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в мире, технологии, сша, россия, санкт-петербург, государственный департамент сша
В мире, Технологии, США, Россия, Санкт-Петербург, Государственный департамент США
В США обвинили двух россиян в якобы отмывании денег через криптовалюту

Минюст США обвинил двух россиян в якобы отмывании денег через криптовалюту

© Depositphotos.com / ScharfsinnМайнинг криптовалюты
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Depositphotos.com / Scharfsinn
Майнинг криптовалюты. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. В США обвиняют двух россиян Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова, известных в сети под никами Taleon и JokerStash, в якобы отмывании денег через криптовалюту, заявил в четверг минюст США.
"Двое граждан России, которым сегодня предъявлены обвинения, предположительно, присвоили себе миллионы долларов, полученные от отмывания денег в больших объемах, и подпитывали сеть киберпреступников по всему миру, причем Иванов, предположительно, содействовал наркоторговцам в даркнете и операторам программ-вымогателей. Работая с нашими голландскими партнерами, мы закрыли Cryptex, незаконную криптовалютную биржу, и вернули миллионы долларов в криптовалюте", - говорится в заявлении ведомства.
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Шахмаметов обвиняется якобы в продаже краденных данных банковских карт через свой сайт Joker's Stash, утверждает американский минюст.
Также при содействии голландских властей были изъяты серверы, которые обслуживали биржи Cryptex и PM2BTC, якобы связанные с двумя россиянами. На серверах хранилось более 7 миллионов долларов в криптовалюте.
Госдепартамент США вместе с тем объявляет о наградах до 11 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Иванова и Шахмаметова, а также других лиц, замешанных в якобы созданных ими криптовалютных сервисах.
Ранее в четверг американский минфин сообщал, что США ввели связанные с информационными технологиями санкции против россиянина Сергея Иванова (Омельницкого) из Санкт-Петербурга. Кроме того, под санкции попала компания по обработке платежей Cryptex и одноименный сайт.
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