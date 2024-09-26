В США обвинили двух россиян в якобы отмывании денег через криптовалюту
Минюст США обвинил двух россиян в якобы отмывании денег через криптовалюту
© Depositphotos.com / ScharfsinnМайнинг криптовалюты
© Depositphotos.com / Scharfsinn
Майнинг криптовалюты. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. В США обвиняют двух россиян Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова, известных в сети под никами Taleon и JokerStash, в якобы отмывании денег через криптовалюту, заявил в четверг минюст США.
"Двое граждан России, которым сегодня предъявлены обвинения, предположительно, присвоили себе миллионы долларов, полученные от отмывания денег в больших объемах, и подпитывали сеть киберпреступников по всему миру, причем Иванов, предположительно, содействовал наркоторговцам в даркнете и операторам программ-вымогателей. Работая с нашими голландскими партнерами, мы закрыли Cryptex, незаконную криптовалютную биржу, и вернули миллионы долларов в криптовалюте", - говорится в заявлении ведомства.
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Шахмаметов обвиняется якобы в продаже краденных данных банковских карт через свой сайт Joker's Stash, утверждает американский минюст.
Также при содействии голландских властей были изъяты серверы, которые обслуживали биржи Cryptex и PM2BTC, якобы связанные с двумя россиянами. На серверах хранилось более 7 миллионов долларов в криптовалюте.
Госдепартамент США вместе с тем объявляет о наградах до 11 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Иванова и Шахмаметова, а также других лиц, замешанных в якобы созданных ими криптовалютных сервисах.
Ранее в четверг американский минфин сообщал, что США ввели связанные с информационными технологиями санкции против россиянина Сергея Иванова (Омельницкого) из Санкт-Петербурга. Кроме того, под санкции попала компания по обработке платежей Cryptex и одноименный сайт.