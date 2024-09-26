https://ria.ru/20240926/ssha-1974946415.html

Белый дом заявил о неизменности политики по ударам ВСУ вглубь России

Белый дом заявил о неизменности политики по ударам ВСУ вглубь России - РИА Новости, 26.09.2024

Белый дом заявил о неизменности политики по ударам ВСУ вглубь России

США после встречи президента Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не станут объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать дальнобойное... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T20:31

2024-09-26T20:31

2024-09-26T20:31

в мире

россия

сша

карин жан-пьер

джо байден

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_39b5904a258abc54c3f02ae61fdd4458.jpg

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США после встречи президента Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не станут объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях", - сказала Жан-Пьер на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.Речь об этом может пойти, но не в контексте смены подходов США, добавила она."Наши подходы не поменялись", - подчеркнула Жан-Пьер.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240926/smi-1974835441.html

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974827854.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, карин жан-пьер, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины