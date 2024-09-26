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Белый дом заявил о неизменности политики по ударам ВСУ вглубь России
Белый дом заявил о неизменности политики по ударам ВСУ вглубь России - РИА Новости, 26.09.2024
Белый дом заявил о неизменности политики по ударам ВСУ вглубь России
США после встречи президента Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не станут объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать дальнобойное... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:31
2024-09-26T20:31
2024-09-26T20:31
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США после встречи президента Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не станут объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях", - сказала Жан-Пьер на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.Речь об этом может пойти, но не в контексте смены подходов США, добавила она."Наши подходы не поменялись", - подчеркнула Жан-Пьер.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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в мире, россия, сша, карин жан-пьер, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Белый дом заявил о неизменности политики по ударам ВСУ вглубь России
США после встречи Байдена и Зеленского не объявят о разрешении на удары по РФ